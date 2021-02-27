فورمولا إي: فرينز يتقدم على دي فريز خلال التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني

بعد الهيمنة على مجريات السباق الأول يوم أمس الجمعة، واصل دي فريز سائق مرسيدس تقديم أداء قويّ للغاية حيث كسر زمنه الذي سجله في التصفيات، ومن ثمّ سجل دقيقة و07.440 ثانية ليتصدر قائمة المشاركين.

لكن فرينز الذي لم يتمكن من المشاركة في تصفيات يوم الجمعة بعد تغيير مدخرة طاقة سيارته، نجح بتسجيل دقيقة و07.294 ثانية خلال اللحظات الأخيرة من عمر الحصة، متفوقاً على دي فريز بفارق 0.146 ثانية.

أما زميله الناشئ نيك كاسيدي فقد قدم أداءً لافتاً كذلك مع دقيقة و07.449 ثانية، ما وضعه بالمركز الثالث أمام أوليفر رولاند سائق نيسان، والذي كان أول من يكسر حاجز الدقيقة و07 ثانية.

من جهته، أكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب وسائق "دي.أس تيتشيتا"، الحصة بفارق عُشري ثانية بالمركز الخامس.

المركز السادس كان من نصيب إدورادو مورتارا سائق فريق فانتوري الذي يتزود بمحركات مرسيدس، أمام ستوفيل فاندورن سائق السهام الفضية.

لكن مورتارا صاحب الـ 34 عاماً تعرض لحادثة عنيفة بعد عبور العلم المرقط، إذ ارتطمت سيارته فانتوري مباشرة بالجدار في المنعطف 18 بعد أن كان يتمرن على الانطلاقة في نهاية المقطع المستقيم.

وتمّ إسعاف مورتارا مباشرة كإجراء وقائي، لكنه كان واعياً ويتكلم، وبوسعه تحريك أصابع يديه وقدميه.

سيباستيان بويمي أنهى الحصة ثامناً على متن سيارة نيسان الثانية، أمام سام بيرد سائق جاغوار، ولوكاس دي غراسي سائق أودي.

أما سائقا بي ام دبليو، جايك دينيس وماكسيميليان غونتر فاحتلا المركزين 12 و17 على التوالي، بينما اكتفى جان-إريك فيرن بطل الفورمولا إي مرتين، بالمركز 14 على متن سيارة "تيتشيتا" الثانية.

يشار إلى أن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر مرة واحدة بعد ارتطام أندريه لوتيرر سائق بورشه بالجدار في المنعطف 11.