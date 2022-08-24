فورمولا إي: فرينز ومولر ينضمّان إلى صفوف آبت لموسم 2022/2023

كان فريق آبت قد ترك البطولة مع شريكه المصنعي آودي في نهاية موسم 2020/2021، لكنه سيعود إلى البطولة لموسم 2022/2023 مع بداية حقبة الجيل الثالث متسلحًا بمحركات ماهيندرا.

هذا وآثر الفريق الحصول على خدمات تشكيلة سائقين ذات خبرة، حيث سيغادر فرينز صفوف إنفيجن بعد 4 أعوام في الفريق البريطاني، بينما سيعود مولر إلى الفورمولا إي بعدما سبق وقاد لصالح دراغون.

وكلا السائقين قد سابق لصالح آبت في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، وكانا زميلين في البطولة في 2020.

وكان فرينز قد أكمل موسم 2021/2022 في الفورمولا إي في المركز السابع، لكنه لم يحرز فوزًا في البطولة منذ 2019 رغم بدايته القوية للموسم.

وتعقيبًا منه على خطوة انتقاله إلى آبت قال فرينز: "أعرف الفريق ونيكو من دي تي ام، حيث جمعنا مناخ رائع في الفريق وكنا ناجحين جدًا. وهذا تحديدًا ما نريد مواصلته في الفورمولا إي. إنها خطوة كبيرة لنا بالتأكيد وسيتعين علينا تعلّم الكثير وسريعًا، لكنني أملك ثقة كبيرة في فريق آبت الذي أثار ضجة في كل سلسلة سباقات في تاريخه".

من جهته، علّق مولر قائلًا: "بعد سنواتنا الرائعة في دي تي ام، أتطلع جدًا لذلك الفصل الجديد مع آبت ولعودتي إلى الفورمولا إي كذلك".

وأضاف: "أنا أسابق سويًا كذلك مع روبن، والذي أمضيت معه وقتًا رائعًا على الحلبة وخارجها، أعتقد بأن هنالك كافة العوامل التي تضعنا في موقع جيد لخوض ذلك التحدي الجديد".

جديرٌ بالذكر أنه من المتوقع أن يعوّض سيباستيان بويمي فرينز ضمن صفوف إنفيجن، وذلك بعد أن ترك السويسري نيسان نهاية الموسم الماضي.