فورمولا إي: فريق "نيو 333" يرفع النقاب عن كسوة سيارته لموسم 2022 قُبيل التجارب الشتوية

وصف الفريق الصيني كسوة سيارته الجديدة بأنها "تطوير" للتصميم المُقلّم من الموسم الماضي، والذي تضمّن مزيجًا من الألوان الأزرق الداكن، الأخضر والأسود الخالص في ألياف الكربون.

ويعدّ التغيير الأكبر في التصميم الجديد هو إضافة الخطوط الحمراء في أجزاء متفرقة من السيارة بما فيها أقواس الإطارات الأمامية والجناح الخلفي، مع استعانة الفريق بذات الظلال الحمراء المعتمدة في علم الصين.

وقد أوضح الفريق بأن الكسوة اللونية المعدّلة للسيارة ستساهم في تمييزها عن السيارات من الفرق الأخرى، في إشارة مرجّحة لألوان جاغوار المشابهة على سيارتها "آي-تايب5".

سيارة فريق "نيو 333" لموسم 2021/2022 تصوير: فريق نيو للفورمولا إي

وتعقيبًا على الكسوة الجديدة للسيارة قال فينسنت وانغ المدير التنفيذي: "منذ نهاية الموسم الماضي وأنا أفكّر في المظهر الذي سيعتمده الفريق للموسم الثامن من البطولة".

وأضاف: "لاقت كسوة الموسم الماضي ترحيبًا كبيرًا، وهو أمر يدعو للسعادة بكل تأكيد، لكنّه فرض تحديًا علينا في الوقت ذاته لنجد تصميمًا أفضل لموسم 2022".

وتابع: "قمنا بتجربة العديد من الاختيارات المتنوعة وأردنا في النهاية اعتماد اختيار مألوف للمشجعين، ولكن مختلف في ذات الوقت. وبعد نقاشات متكررة بين أعضاء فريقنا الصينيين والبريطانيين وفريق التصميم، قررنا في النهاية اعتماد تصميم مطوّر من نسخة العام الماضي الناجحة".

وفي عودة إلى الأرقام المفضّلة للفريق، ستحمل السيارتين رقمي 3 و33 لموسم 2022 في الفورمولا إي.

فيما سيظل أوليفر ترفي مع الفريق للموسم الأخير في حقبة سيارات الجيل الثاني، بينما من المتوقّع أن يتم الإعلان عمّن سيُزامله من الآن وحتى انطلاق تجارب فالنسيا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويسعى الفريق إلى التقدم في الترتيب في الموسم المُقبل، وذلك بعد تحقيقه خطوة كبيرة على صعيد الأداء في موسم 2019/2020، مُسجلًا النثاط في 6 من السباقات الـ 15 ومتخطيًا مجموع نقاطه من الموسمين السابقين.

سيارة فريق "نيو 333" لموسم 2021/2022 تصوير: فريق نيو للفورمولا إي