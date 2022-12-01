فورمولا إي: فريق نيسان يكشف عن كسوة ملفتة للنظر لسيارته لموسم 2022/2023
كشف فريق نيسان - الذي تخلى عن "إي.دامس" في اسم الفريق - في الفورمولا إي عن كسوة جديدة بلون الكرز لسيارته التي سيخوض بها موسم 2022/2023.
كان فريق إي.دامس جزءًا من فريق رينو في الفورمولا إي خلال الموسم الأربعة الأولى من البطولة، قبل أن يتحد مع نيسان بعد رحيل رينو من السلسلة.
لاحقًا، اشترت نيسان فريق إي.دامس لتحظى بملكية كاملة لفريق السباقات، وستشارك الآن تحت اسم فريق نيسان للفورمولا إي خلال الموسم المُقبل.
كما كشف الصانع الياباني عن كسوة لونية ملفتة للنظر على سيارته من الجيل الثالث والتي تتضمن رسومات بلون الكرز على السيارة.
سيارة نيسان من الجيل الثالث في الفورمولا إي
تصوير: نيسان موتورسبورت
هذا وتأمُل نيسان بعد موسم 2021/2022 الصعب - حيث حلت بالمركز التاسع في الترتيب - أن تقلب حظوظها مع القوانين الجديدة وتشكيلتها الجديدة بالكامل من السائقين.
إذ يستعين الفريق بتشكيلة فرنسية بالكامل مؤلفة من ساشا فينيستراز ونورمان ناتو، إذ سحيلا مكان سيباستيان بويمي وماكسيميليان غونتر.
وتعقيبًا على الكسوة الجديدة، قال توماسو فولبي مدير الفريق: "أردنا شيئًا مختلفًا وفريدًا تمامًا للموسم الجديد من أجل تسجيل لحظة هامة في مسيرتنا في الفورمولا إي، وللاحتفال كذلك بهويتنا اليابانية. الموسم المُقبل سيمثل خطوة فارقة في مسيرتنا، مع تقديم سيارات الجيل الثالث وكذلك مع مشاركة الفريق باسم جديد بعد الحصول على الملكية الكاملة لكامل عملياتنا في البطولة".
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