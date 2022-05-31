تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين
فورمولا إي / جائزة جاكرتا أخبار عاجلة

فورمولا إي: فريق جاغوار قد يتمتّع بالأفضليّة في جاكرتا

تصل الفورمولا إي إلى أحدث وجهاتها المتمثّلة في جولة جاكرتا الجديدة في العاصمة الإندونيسيّة، حيث من المنتظر أن يتناسب مسارها مع سيارة الحظيرة البريطانيّة.

فورمولا إي: فريق جاغوار قد يتمتّع بالأفضليّة في جاكرتا

يشارك فريق جاغوار تي سي اس للسباقات في الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباق الفورمولا إي التي تقام في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا نهاية هذا الأسبوع. 

ويمثل سباق جاكرتا إي-بريكس المرة الأولى التي تعود فيها رياضة السيارات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات إلى إندونيسيا منذ عام 2006 وهي الأولى من حلقتين جديدتين تقامان خلال الموسم الثامن من البطولة.

ويحتل فريق جاغوار تي سي اس للسباقات حاليًا المركز الرابع في ترتيب الفرق بعد مجموعة سباقات أوروبية ناجحة بما في ذلك فوزان، ومركز أول، ومكان آخر على المنصة لميتش إيفانز. وأظهر سام بيرد كفاءة وأداءً مميزاً بسيارة جاغوار "آي-تايب 5" في استكمال التجاوزات الحاسمة محققاً نقاطاً متقدمة في روما وبرلين.

وستقام الحلبة التي يبلغ طولها 2.37 كيلومتر في حي أنكول بجاكرتا، وتطل على خليج جاكرتا وهي تتجول في شوارع وسط المدينة. 

وقال جيمس باركلي، مدير فريق جاغوار للسباقات: "يتطلع الجميع في الفريق إلى السباقات في إندونيسيا من أجل مضمار جاكرتا الافتتاحي. ستكون هذه هي المرة الأولى التي نتسابق فيها في آسيا منذ عام 2019، عندما شاركنا في فورمولا إي في سانيا، بالصين والفريق بأكمله متحمس للعودة. يوفر موقع جديد في وسط المدينة تحديًا جديدًا مثيرًا للفريق ونأمل أن نقاتل في المقدمة للحصول على المزيد من النقاط والمنصات. نحن في منتصف الموسم وهو أكثر تنافسية من أي وقت مضى. نحن نعلم مدى قوة حزمة السباق الخاصة بنا مع السيارة "آي-تايب 5" ونتطلع إلى إبراز قدراتها على المسار الصحيح في نهاية هذا الأسبوع أمام الجماهير ".

المشاركات
التعليقات
دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين
المقال السابق

دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فريق جاغوار قد يتمتّع بالأفضليّة في جاكرتا
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فريق جاغوار قد يتمتّع بالأفضليّة في جاكرتا

دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين
فورمولا إي فورمولا إي

دا كوستا: الفورمولا إي "وضعت سابقة سيّئة" بعدم معاقبة فرينز في برلين

فورمولا إي: دي فريز يقدّم وتيرة مدهشة ويفوز أمام مورتارا في سباق برلين الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يقدّم وتيرة مدهشة ويفوز أمام مورتارا في سباق برلين الثاني

فورمولا إي: مورتارا يُواصل بسط سيطرته وينطلق أوّلًا في جولة برلين الثانية
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يُواصل بسط سيطرته وينطلق أوّلًا في جولة برلين الثانية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.