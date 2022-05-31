فورمولا إي: فريق جاغوار قد يتمتّع بالأفضليّة في جاكرتا

يشارك فريق جاغوار تي سي اس للسباقات في الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباق الفورمولا إي التي تقام في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا نهاية هذا الأسبوع.

ويمثل سباق جاكرتا إي-بريكس المرة الأولى التي تعود فيها رياضة السيارات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات إلى إندونيسيا منذ عام 2006 وهي الأولى من حلقتين جديدتين تقامان خلال الموسم الثامن من البطولة.

ويحتل فريق جاغوار تي سي اس للسباقات حاليًا المركز الرابع في ترتيب الفرق بعد مجموعة سباقات أوروبية ناجحة بما في ذلك فوزان، ومركز أول، ومكان آخر على المنصة لميتش إيفانز. وأظهر سام بيرد كفاءة وأداءً مميزاً بسيارة جاغوار "آي-تايب 5" في استكمال التجاوزات الحاسمة محققاً نقاطاً متقدمة في روما وبرلين.

وستقام الحلبة التي يبلغ طولها 2.37 كيلومتر في حي أنكول بجاكرتا، وتطل على خليج جاكرتا وهي تتجول في شوارع وسط المدينة.

وقال جيمس باركلي، مدير فريق جاغوار للسباقات: "يتطلع الجميع في الفريق إلى السباقات في إندونيسيا من أجل مضمار جاكرتا الافتتاحي. ستكون هذه هي المرة الأولى التي نتسابق فيها في آسيا منذ عام 2019، عندما شاركنا في فورمولا إي في سانيا، بالصين والفريق بأكمله متحمس للعودة. يوفر موقع جديد في وسط المدينة تحديًا جديدًا مثيرًا للفريق ونأمل أن نقاتل في المقدمة للحصول على المزيد من النقاط والمنصات. نحن في منتصف الموسم وهو أكثر تنافسية من أي وقت مضى. نحن نعلم مدى قوة حزمة السباق الخاصة بنا مع السيارة "آي-تايب 5" ونتطلع إلى إبراز قدراتها على المسار الصحيح في نهاية هذا الأسبوع أمام الجماهير ".