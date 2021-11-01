فورمولا إي: فريق إنفيجن ريسينغ يعتمد كسوة لونية جديدة خضراء

سيشهد الموسم الجديد في بطولة السيارات الكهربائية كسوة لونية لسيارة إنفيجن مستوحاة من ألوان الكوكب مع هدف عالمي هو "السباق في مواجهة التغير المناخي".

وسيقود روبن فرينز ونيك كاسيدي ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

حيث قال سيلفيان فيليبي المدير الإداري للفريق: "منذ أن أصبحنا من بين الأعضاء المؤسسين للفورمولا إي، انطلقنا في رحلة حماسية للغاية ضمن هذه الرياضة وإمكانياتها الواعدة في مجال الاستدامة. الحماسة تملأ الفريق للعمل على تسريع الانتقال العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو هدف تتشاركه مجموعة إنفيجن الذي استوحينا منه كسوة سيارتنا الجديدة".

وتابع: "التصميم الجديد لسيارتنا في الفورمولا إي يحتفي باستحواذ إنفيجن والطموح الكبير حيال التحول العالمي نحو استعمال الطاقة المتجددة المستدامة. يملؤنا الفخر بتلك المجموعة العالمية الرائدة تحت شعار ’السباق في مواجهة التغير المناخي’".

ومع الكشف عن الكسوة اللونية الجديدة للسيارة، ستنضم إنفيجن ريسينغ إلى بقية الفرق في لعب دور حيوي بتسريع تبني الطاقة المتجددة.

يشار إلى أنّ السيارة بكسوتها اللونية الجديدة ستظهر للعلن وللمرة الأولى ضمن جولة الدرعية المزدوجة في المملكة العربية السعودية والتي ستكون افتتاحية الموسم المقبل بين يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني 2022، حيث يتطلع الفريق لتحقيق نجاحات إضافية عقب إحرازه 11 انتصاراً و33 منصة تتويج حتى الآن في الفورمولا إي.