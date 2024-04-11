فورمولا إي: فريق آبت يتجه للتزود بوحدات طاقة لولا/ياماها

جاء هذا التأكيد بعد أسابيع من الكشف قبيل جولة طوكيو أن "لولا كارز" ستعود إلى عالم السباقات بعد أكثر من عقد على الغياب، بينما ستدخل ياماها عالم سباقات العجلات الأربع للمرة الأولى منذ 1997.

وقبيل جائزة ميزانو، أكدت آبت أنها ستستعمل المحركات المطوّرة حديثاً مباشرة مع انتهاء شراكتها الحالية مع ماهيندرا، نهاية الموسم الجاري.

حيث قال توماس بيرمير الرئيس التنفيذي لدى آب ومدير الفريق: "يسرنا أن نجد شريكين لمستقبلنا في الفورمولا إي".

وأكمل: "بالطبع، سيكون تحدياً كيبراً لمصنع جديد أن يدخل ضمن بطولة عالمية".

وأردف: "لكننا وخلال نقاشاتنا وحواراتنا، شعرنا بوضوح بالتصميم والعزم والمهارة التي تتمتع بها لولا وياماها لدفع هذا المشروع نحو النجاح".

يشار إلى أن آبت أحرزت الفوز بلقب بطولة السائقين مع لوكاس دي غراسي لموسم 2016-17 بينما حققت لقب الفرق في الموسم التالي وكل ذلك كان بالشراكة مع آودي.

وبعد انسحاب المصنع الألماني في 2021، خرجت آبت من المنافسات لتعود قبل موسم 2023 بالتعاون مع كوبرا ومحركات ماهيندرا.