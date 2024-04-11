فورمولا إي: فريق آبت يتجه للتزود بوحدات طاقة لولا/ياماها
أعلن فريق آبت للفورمولا إي رسمياً أنه سيستعمل وحدات طاقة من تطوير "لولا كارز" وياماها بحلول موسم 2025 في البطولة الكهربائية.
أبت سبورتس لاين
جاء هذا التأكيد بعد أسابيع من الكشف قبيل جولة طوكيو أن "لولا كارز" ستعود إلى عالم السباقات بعد أكثر من عقد على الغياب، بينما ستدخل ياماها عالم سباقات العجلات الأربع للمرة الأولى منذ 1997.
وقبيل جائزة ميزانو، أكدت آبت أنها ستستعمل المحركات المطوّرة حديثاً مباشرة مع انتهاء شراكتها الحالية مع ماهيندرا، نهاية الموسم الجاري.
حيث قال توماس بيرمير الرئيس التنفيذي لدى آب ومدير الفريق: "يسرنا أن نجد شريكين لمستقبلنا في الفورمولا إي".
وأكمل: "بالطبع، سيكون تحدياً كيبراً لمصنع جديد أن يدخل ضمن بطولة عالمية".
وأردف: "لكننا وخلال نقاشاتنا وحواراتنا، شعرنا بوضوح بالتصميم والعزم والمهارة التي تتمتع بها لولا وياماها لدفع هذا المشروع نحو النجاح".
يشار إلى أن آبت أحرزت الفوز بلقب بطولة السائقين مع لوكاس دي غراسي لموسم 2016-17 بينما حققت لقب الفرق في الموسم التالي وكل ذلك كان بالشراكة مع آودي.
وبعد انسحاب المصنع الألماني في 2021، خرجت آبت من المنافسات لتعود قبل موسم 2023 بالتعاون مع كوبرا ومحركات ماهيندرا.
الصورة من قبل: أندرياس بيل
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
فورمولا إي: أودي تحافظ على خدمات آبت بجوار دي غراسي للموسم المقبل
فورمولا إي: دي غراسي يُحرز قطب الانطلاق الأوّل لكنّه تحت التحقيق
فورمولا إي: دي غراسي يتصدّر تجارب بونتا بزمنٍ قياسي جديد
أحدث الأخبار
ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"
ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم
ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments