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فورمولا إي / جائزة برلين 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن ينطلق أوّلًا في السباق الختاميّ واشتعال المعركة على اللقب في برلين

سينطلق ستوفيل فاندورن من المركز الأوّل في السباق الختامي لموسم 2020-2021 من بطولة الفورمولا إي في برلين، في الوقت الذي اشتعلت فيه المنافسة على لقبَي البطولة.

فورمولا إي: فاندورن ينطلق أوّلًا في السباق الختاميّ واشتعال المعركة على اللقب في برلين

دخل سداسيّ الصدارة في الترتيب العام إلى الحلبة، وفي حين بدت أزمنتهم ضعيفة إلى حدًا ما، إلّا أنّ الجميع صدم إثر ذلك ببطء سائقي المجموعة الثانية بشكلٍ غير متوقّع.

لكنّ سائقي المجموعة الثالثة قدّموا وتيرة قويّة ونجح أربعة منهم في التواجد ضمن الترتيب المؤقّت للستّة الأوائل، وكان أغلبهم من السائقين غير المتنافسين على اللقب وهو ما زاد من تعقيد السباق ومشهد المعركة على اللقب.

ومع انتهاء مجريات المجموعة الرابعة الأخيرة، فقد كان العابرون إلى القسم الحاسم: فاندورن، وأوليفر رولاند، ونورمان ناتو، وأليكسندر سيمز، وطوم بلومكفيست وميتش إيفانز الذي كان الوحيد من بين ركب صدارة البطولة القادر على العبور إلى منافسات السوبر بول.

وكان الأخير أوّل المتوجّهين إلى الحلبة لتقديم لفّته السريعة الحاسمة، حيث سجّل سائق جاغوار 1:07.010 دقيقة بالرغم من إغلاقه لمكابحه في المنعطف الأوّل.

وتشبّث إيفانز في الصدارة المؤقّتة بعد أن كان كلٌ من سيمز وبلومكفيست أبطأ منه بفارقٍ طفيف.

أمّا السائق الرابع في مرحلة السوبر بول ناتو فقد واجه مشكلة في سيارته ولم يتمكّن من مغادرة خطّ الحظائر أصلًا، ليبقى بذلك إيفانز بانتظار رولاند وفاندورن، ليضمن انطلاقه من المركز الثالث في أسوأ الأحوال.

ونجح رولاند في التفوّق على إيفانز ويكسر حاجز الـ 67 ثانية مُسجّلًا 1:06.925 دقيقة وتتّجه جميع الأنظار حينها صوب فاندورن.

وكان فاندورن في الموعد عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الثالث له هذا الموسم ليضمن انطلاقه أمام رولاند.

وسينطلق إيفانز من المركز الثالث ما يضعه في موقعٍ جيّد على صعيد المعركة على اللقب، بينما ذهب المركز الرابع إلى سيمز الذي سينطلق أمام بلومكفيست، بينما سيتواجد ناتو مبدئيًا على الخانة السادسة.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب أندريه لوتيرر الذي تقدّم على سيباستيان بويمي.

وسيبدأ جايك دينيس ثالث الترتيب العام السباق الختاميّ من المركز التاسع، في حين أكمل باسكال فيرلاين ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل سينطلق نيك دي فريز متصدّر ترتيب البطولة من المركز الـ 13، بينما سيكون وصيفه إدواردو مورتارا في الخانة الـ 11.

مرحلة السوبر بول:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 2 1:06.794     126.927
2 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 3 1:06.925 0.131 0.131 126.679
3 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 3 1:07.010 0.216 0.085 126.518
4 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 3 1:07.041 0.247 0.031 126.459
5 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 3 1:07.106 0.312 0.065 126.337
6 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 0        

مرحلة المجموعات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 2 1:06.678     127.148
2 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 2 1:06.711 0.033 0.033 127.085
3 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 2 1:06.806 0.128 0.095 126.904
4 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 2 1:06.887 0.209 0.081 126.751
5 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 2 1:06.916 0.238 0.029 126.696
6 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 2 1:07.083 0.405 0.167 126.380
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 2 1:07.088 0.410 0.005 126.371
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 2 1:07.100 0.422 0.012 126.348
9 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 2 1:07.106 0.428 0.006 126.337
10 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 2 1:07.114 0.436 0.008 126.322
11 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 2 1:07.139 0.461 0.025 126.275
12 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 2 1:07.150 0.472 0.011 126.254
13 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 2 1:07.162 0.484 0.012 126.232
14 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 3 1:07.164 0.486 0.002 126.228
15 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 3 1:07.177 0.499 0.013 126.203
16 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 3 1:07.190 0.512 0.013 126.179
17 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 2 1:07.209 0.531 0.019 126.143
18 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 3 1:07.227 0.549 0.018 126.110
19 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 2 1:07.268 0.590 0.041 126.033
20 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 3 1:07.300 0.622 0.032 125.973
21 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 2 1:07.325 0.647 0.025 125.926
22 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 2 1:07.365 0.687 0.040 125.851
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 3 1:07.461 0.783 0.096 125.672
24 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 2 1:07.980 1.302 0.519 124.713
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