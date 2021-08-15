فورمولا إي: فاندورن ينطلق أوّلًا في السباق الختاميّ واشتعال المعركة على اللقب في برلين

دخل سداسيّ الصدارة في الترتيب العام إلى الحلبة، وفي حين بدت أزمنتهم ضعيفة إلى حدًا ما، إلّا أنّ الجميع صدم إثر ذلك ببطء سائقي المجموعة الثانية بشكلٍ غير متوقّع.

لكنّ سائقي المجموعة الثالثة قدّموا وتيرة قويّة ونجح أربعة منهم في التواجد ضمن الترتيب المؤقّت للستّة الأوائل، وكان أغلبهم من السائقين غير المتنافسين على اللقب وهو ما زاد من تعقيد السباق ومشهد المعركة على اللقب.

ومع انتهاء مجريات المجموعة الرابعة الأخيرة، فقد كان العابرون إلى القسم الحاسم: فاندورن، وأوليفر رولاند، ونورمان ناتو، وأليكسندر سيمز، وطوم بلومكفيست وميتش إيفانز الذي كان الوحيد من بين ركب صدارة البطولة القادر على العبور إلى منافسات السوبر بول.

وكان الأخير أوّل المتوجّهين إلى الحلبة لتقديم لفّته السريعة الحاسمة، حيث سجّل سائق جاغوار 1:07.010 دقيقة بالرغم من إغلاقه لمكابحه في المنعطف الأوّل.

وتشبّث إيفانز في الصدارة المؤقّتة بعد أن كان كلٌ من سيمز وبلومكفيست أبطأ منه بفارقٍ طفيف.

أمّا السائق الرابع في مرحلة السوبر بول ناتو فقد واجه مشكلة في سيارته ولم يتمكّن من مغادرة خطّ الحظائر أصلًا، ليبقى بذلك إيفانز بانتظار رولاند وفاندورن، ليضمن انطلاقه من المركز الثالث في أسوأ الأحوال.

ونجح رولاند في التفوّق على إيفانز ويكسر حاجز الـ 67 ثانية مُسجّلًا 1:06.925 دقيقة وتتّجه جميع الأنظار حينها صوب فاندورن.

وكان فاندورن في الموعد عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الثالث له هذا الموسم ليضمن انطلاقه أمام رولاند.

وسينطلق إيفانز من المركز الثالث ما يضعه في موقعٍ جيّد على صعيد المعركة على اللقب، بينما ذهب المركز الرابع إلى سيمز الذي سينطلق أمام بلومكفيست، بينما سيتواجد ناتو مبدئيًا على الخانة السادسة.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب أندريه لوتيرر الذي تقدّم على سيباستيان بويمي.

وسيبدأ جايك دينيس ثالث الترتيب العام السباق الختاميّ من المركز التاسع، في حين أكمل باسكال فيرلاين ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل سينطلق نيك دي فريز متصدّر ترتيب البطولة من المركز الـ 13، بينما سيكون وصيفه إدواردو مورتارا في الخانة الـ 11.

مرحلة السوبر بول:

مرحلة المجموعات: