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فورمولا إي / جائزة روما / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل

أهدى ستوفيل فاندورن فريقه مرسيدس قطب الانطلاق الأول لسباق روما في الفورمولا إي أمام أندريه لوتيرر وأوليفر رولاند، وهذه هي المرة الثالثة التي ينطلق فيها أولاً في البطولة الكهربائية.

فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل

وصل البلجيكي إلى "سوبر بول" من مجموعة التصفيات الثالثة، ونجح بتصدر الأزمنة مع دقيقة و38.484 ثانية، متفوقاً على رولاند بفارق لم يتجاوز 0.167 ثانية.

وكان رولاند قد تفوق في أول مقطعين على الحلبة مستفيداً من تحسن المسار كآخر السائقين الخارجين، وبدا أنه سيتفوق على البلجيكي.

لكنه لامس الحائط في مخرج المنعطف الأخير ليخسر نصف ثانية، ويتراجع إلى المركز الثالث. 

وسمح هذا الخطأ لسائق بورشه، أندريه لوتيرر - الذي أحرز قطب الانطلاق الأول في جولة موسم 2018-2019 -  بإحراز المركز الثاني.

وخلف رولاند، سينطلق لوكاس دي غراسي رابعاً - الذي سجل أسرع أزمنة التجارب الحرة الأولى - وبفارق قارب أربعة أعشار الثانية.

أما جان-إيريك فيرن فسينطلق من المركز الخامس على متن سيارته "دي.أس تيتشيتا" وأمام ماكسيميليان غونتر بفارق 0.8 ثانية.

روبن فرينز لم ينجح بالتقدم إلى "سوبر بول"، وسينطلق من المركز السابع أمام نيك دي فريز سائق مرسيدس، والذي أكمل مجموعة التصفيات الأولى بفارق 0.081 خلف فرينز.

بينما أكمل باسكال فيرلاين سائق بورشه وسيباستيان بويمي مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

سام بيرد اكتفى بالمركز  11 أمام زميله في جاغوار، ميتش إيفانز.

أما أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب فسينطلق من المركز 18 أمام توم بلومكفيست الذي تسبب بالعلم الأحمر في التجارب الحرة الأولى، ويبدو أن مشاكله لم تتوقف، حيث تحقق "فيا" في الحادثة حتى الآن.

يشار إلى أن أوليفر تورفي قد تغيب عن التصفيات نظراً لأن فريقه "نيو 333" ما زال يعمل على إصلاح سيارته بعد الحادثة في التجارب الحرة. وتلقى تورفي 6 نقاط عقوبة على رخصة القيادة الخاصة، وذلك بعد الحادثة التي ارتطم خلالها بسيارتي جايك دينيس وفيرن خلال التمرن على الانطلاقة في التجارب الحرة.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 Belgium ستوفيل فاندورن مرسيدس 1:38.484  
2 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:38.651 0.167
3 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:38.889 0.405
4 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:38.903 0.419
5 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:38.947 0.463
6 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:39.751 1.267
7 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:39.081 0.597
8 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس 1:39.162 0.678
9 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:39.241 0.757
10 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:39.348 0.864
11 United Kingdom سام بيرد جاغوار 1:39.443 0.959
12 New Zealand ميتش إيفانز جاغوار 1:39.654 1.170
13 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:39.743 1.259
14 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:39.762 1.278
15 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:39.829 1.345
16 Brazil سيرجيو كامارا دراغون - بينسكي أوتوسبورت 1:39.943 1.459
17 Switzerland نيكو مولر دراغون - بينسكي أوتوسبورت 1:40.057 1.573
18 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:40.079 1.595
19 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:40.120 1.636
20 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:40.456 1.972
21 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:48.022 9.538
22 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:51.081 12.597
23 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري    
24 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو    
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة روما
قائمة السائقين ستوفيل فاندورن
قائمة الفرق مرسيدس

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