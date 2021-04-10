فورمولا إي: فاندورن ينطلق أولًا لصالح مرسيدس في سباق روما الأوّل

وصل البلجيكي إلى "سوبر بول" من مجموعة التصفيات الثالثة، ونجح بتصدر الأزمنة مع دقيقة و38.484 ثانية، متفوقاً على رولاند بفارق لم يتجاوز 0.167 ثانية.

وكان رولاند قد تفوق في أول مقطعين على الحلبة مستفيداً من تحسن المسار كآخر السائقين الخارجين، وبدا أنه سيتفوق على البلجيكي.

لكنه لامس الحائط في مخرج المنعطف الأخير ليخسر نصف ثانية، ويتراجع إلى المركز الثالث.

وسمح هذا الخطأ لسائق بورشه، أندريه لوتيرر - الذي أحرز قطب الانطلاق الأول في جولة موسم 2018-2019 - بإحراز المركز الثاني.

وخلف رولاند، سينطلق لوكاس دي غراسي رابعاً - الذي سجل أسرع أزمنة التجارب الحرة الأولى - وبفارق قارب أربعة أعشار الثانية.

أما جان-إيريك فيرن فسينطلق من المركز الخامس على متن سيارته "دي.أس تيتشيتا" وأمام ماكسيميليان غونتر بفارق 0.8 ثانية.

روبن فرينز لم ينجح بالتقدم إلى "سوبر بول"، وسينطلق من المركز السابع أمام نيك دي فريز سائق مرسيدس، والذي أكمل مجموعة التصفيات الأولى بفارق 0.081 خلف فرينز.

بينما أكمل باسكال فيرلاين سائق بورشه وسيباستيان بويمي مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

سام بيرد اكتفى بالمركز 11 أمام زميله في جاغوار، ميتش إيفانز.

أما أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب فسينطلق من المركز 18 أمام توم بلومكفيست الذي تسبب بالعلم الأحمر في التجارب الحرة الأولى، ويبدو أن مشاكله لم تتوقف، حيث تحقق "فيا" في الحادثة حتى الآن.

يشار إلى أن أوليفر تورفي قد تغيب عن التصفيات نظراً لأن فريقه "نيو 333" ما زال يعمل على إصلاح سيارته بعد الحادثة في التجارب الحرة. وتلقى تورفي 6 نقاط عقوبة على رخصة القيادة الخاصة، وذلك بعد الحادثة التي ارتطم خلالها بسيارتي جايك دينيس وفيرن خلال التمرن على الانطلاقة في التجارب الحرة.

نتيجة التصفيات:

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