فورمولا إي: فاندورن يفوز أمام سيمز في سباق روما الثاني المليء بالحوادث

بعد انطلاقه من المركز الرابع، بدأ فاندورن سائق مرسيدس بالزحف إلى الأمام وكسب مركزًا مجانيًا منذ البداية إثر انزلاق صاحب قطب الانطلاق الأوّل نيك كاسيدي.

واستغلّ البلجيكي إثر ذلك استراتيجيّة مرسيدس المحكمة على صعيد تفعيل وضع الهجوم لينتزع الصدارة ولم يلتفت إلى الوراء منذ ذلك الحين، وبالرغم من بعض الدراما في الدقائق الأخيرة بسبب حادث رينيه راست ودخول سيارة الأمان فإنّ فاندورن حافظ على هدوئه وصدارته ليُحقّق فوزه الثاني في البطولة والفوز الثالث لمرسيدس.

وحلّ أليكسندر سيمز ثانيًا لصالح ماهيندرا، بينما حلّ نورمان ناتو ثالثًا لصالح فانتوري، لكنّه كان تحت التحقيق للاشتباه في إفراطه استخدام الطاقة.

وأعلنت إدارة السباق بعد ذلك بقليل معاقبة ناتو، ليرث بذلك باسكال فيرلاين آخر مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى إدواردو مورتارار الذي تواجد أمام ماكسيميليان غونتر وميتش إيفانز، بينما أكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وأليكس لين، وسيباستيان بويمي وطوم بلومكفيست ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

بشكلٍ مماثلٍ للأمس فقد انطلق السباق خلف سيارة الأمان من أجل تفادي أيّة حوادث إلى أن جاءت الانطلاقة الفعليّة أخيرًا في اللفّة الثانية.

ويبدو أنّ الضغط النفسي للمركز الأوّل تسبّب في انهيار المتصدّر الناشئ نيك كاسيدي الذي أخطأ عند الكبح للمنعطف السابع وانزلق ليتراجع إلى المركز العاشر.

نتيجة لذلك ورث ناتو الصدارة أمام فيرلاين وفاندورن. ولم يضع فيرلاين الكثير من الوقت حيث تمكّن من تجاوز الناشئ ناتو، وتلاه كذلك فاندورن بعد بضعة منعطفات.

بالتوازي مع ذلك بدا أنّ كاسيدي بصدد التعويض حيث نجح في تجاوز بيرد ومولر، لكنّه تعرّض لحادثٍ إثر ذلك عندما اصطدم بالجدار مباشرة في اللفّة الخامسة بعد أن احتكّت به سيارة نيسان من الجانب.

بالعودة إلى معركة الصدارة فقد كان فيرلاين آخر من يُفعّل نظام "أتاك مود" للمرّة الأولى بين سائقي الصدارة، وذلك في ظلّ ابتعاده النسبيّ هو وفاندورن في الأمام.

إثر ذلك جمعت حادثة بين بويمي ودي غراسي تمثّلت في دفع الأوّل للثاني من الخلف ليفقد دي غراسي السيطرة على سيارته ويصطدم جانبها بالجدار ما تسبّب في انسحابه واعتماد الأعلام الصفراء في كامل المسار.

وكان فاندورن قد تقدّم إلى الصدارة في تلك اللحظات بعد أن فعّل فيرلاين نظام "أتاك مود"، وتجاوزه كذلك سيمز.

وعاد السائقون لبدء دورة التفعيل الثانية لوضع الهجوم، بالرغم من أنّ الترتيب بقي على حاله في المجمل في الصدارة في ظلّ مواصلة فاندورن الابتعاد وحيدًا في الأمام رافعًا الفارق مع سيمز إلى حوالي 5 ثوانٍ مع نهاية اللفّة الـ 13.

وأقدم السائقون إثر ذلك على التفعيل الثالث والأخير للنظام مع بقاء 16 دقيقة.

وعمّق ناتو جراح فيرلاين عندما انتزع منه آخر مراكز منصّة التتويج في تلك المرحلة من السباق، لكنّ المعركة لم تنتهِ في الحقيقة حينها في ظلّ استهلاك ناتو لقدر طاقة أكبر.

وخرج فريق آودي خالي الوفاض من السباق عندما تعرّض سائقه الثاني رينيه راست لحادث بعد أن فقد السيطرة على سيارته في أحد المطبّات.

وتسبّب ذلك في دخول سيارة الأمان مع بقاء 6 دقائق كون سيارة الألماني بقيت متوقّفة على المسار.

واستؤنف السباق مع بقاء لفّة وحيدة، وفي حين أنّه لم تحدث مفاجأت في الصدارة، فإنّ حادثًا ثلاثيًا جمع سام بيرد متصدّر البطولة ونيك دي فريز ورولاند، حيث كان الأخير الوحيد القادر على المواصلة.

وحافظ فاندورن على الصدارة في الأمام ليُحقّق الفوز أمام سيمز وناتو على المسار قبل معاقبة الأخير لإفراطه استخدام الطاقة.

نتيجة السباق: