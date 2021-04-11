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فورمولا إي / سباق روما الثاني / تقرير السباق

فورمولا إي: فاندورن يفوز أمام سيمز في سباق روما الثاني المليء بالحوادث

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أحرز ستوفيل فاندور الفوز بسباق جائزة روما الثاني للفورمولا إي بعد أن أحكم قبضته على الصدارة منذ منتصف السباق متفاديًا دراما اللفّات الأخيرة.

فورمولا إي: فاندورن يفوز أمام سيمز في سباق روما الثاني المليء بالحوادث

بعد انطلاقه من المركز الرابع، بدأ فاندورن سائق مرسيدس بالزحف إلى الأمام وكسب مركزًا مجانيًا منذ البداية إثر انزلاق صاحب قطب الانطلاق الأوّل نيك كاسيدي.

واستغلّ البلجيكي إثر ذلك استراتيجيّة مرسيدس المحكمة على صعيد تفعيل وضع الهجوم لينتزع الصدارة ولم يلتفت إلى الوراء منذ ذلك الحين، وبالرغم من بعض الدراما في الدقائق الأخيرة بسبب حادث رينيه راست ودخول سيارة الأمان فإنّ فاندورن حافظ على هدوئه وصدارته ليُحقّق فوزه الثاني في البطولة والفوز الثالث لمرسيدس.

وحلّ أليكسندر سيمز ثانيًا لصالح ماهيندرا، بينما حلّ نورمان ناتو ثالثًا لصالح فانتوري، لكنّه كان تحت التحقيق للاشتباه في إفراطه استخدام الطاقة.

وأعلنت إدارة السباق بعد ذلك بقليل معاقبة ناتو، ليرث بذلك باسكال فيرلاين آخر مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى إدواردو مورتارار الذي تواجد أمام ماكسيميليان غونتر وميتش إيفانز، بينما أكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وأليكس لين، وسيباستيان بويمي وطوم بلومكفيست ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

بشكلٍ مماثلٍ للأمس فقد انطلق السباق خلف سيارة الأمان من أجل تفادي أيّة حوادث إلى أن جاءت الانطلاقة الفعليّة أخيرًا في اللفّة الثانية.

ويبدو أنّ الضغط النفسي للمركز الأوّل تسبّب في انهيار المتصدّر الناشئ نيك كاسيدي الذي أخطأ عند الكبح للمنعطف السابع وانزلق ليتراجع إلى المركز العاشر.

نتيجة لذلك ورث ناتو الصدارة أمام فيرلاين وفاندورن. ولم يضع فيرلاين الكثير من الوقت حيث تمكّن من تجاوز الناشئ ناتو، وتلاه كذلك فاندورن بعد بضعة منعطفات.

بالتوازي مع ذلك بدا أنّ كاسيدي بصدد التعويض حيث نجح في تجاوز بيرد ومولر، لكنّه تعرّض لحادثٍ إثر ذلك عندما اصطدم بالجدار مباشرة في اللفّة الخامسة بعد أن احتكّت به سيارة نيسان من الجانب.

بالعودة إلى معركة الصدارة فقد كان فيرلاين آخر من يُفعّل نظام "أتاك مود" للمرّة الأولى بين سائقي الصدارة، وذلك في ظلّ ابتعاده النسبيّ هو وفاندورن في الأمام.

إثر ذلك جمعت حادثة بين بويمي ودي غراسي تمثّلت في دفع الأوّل للثاني من الخلف ليفقد دي غراسي السيطرة على سيارته ويصطدم جانبها بالجدار ما تسبّب في انسحابه واعتماد الأعلام الصفراء في كامل المسار.

وكان فاندورن قد تقدّم إلى الصدارة في تلك اللحظات بعد أن فعّل فيرلاين نظام "أتاك مود"، وتجاوزه كذلك سيمز.

وعاد السائقون لبدء دورة التفعيل الثانية لوضع الهجوم، بالرغم من أنّ الترتيب بقي على حاله في المجمل في الصدارة في ظلّ مواصلة فاندورن الابتعاد وحيدًا في الأمام رافعًا الفارق مع سيمز إلى حوالي 5 ثوانٍ مع نهاية اللفّة الـ 13.

وأقدم السائقون إثر ذلك على التفعيل الثالث والأخير للنظام مع بقاء 16 دقيقة.

وعمّق ناتو جراح فيرلاين عندما انتزع منه آخر مراكز منصّة التتويج في تلك المرحلة من السباق، لكنّ المعركة لم تنتهِ في الحقيقة حينها في ظلّ استهلاك ناتو لقدر طاقة أكبر.

وخرج فريق آودي خالي الوفاض من السباق عندما تعرّض سائقه الثاني رينيه راست لحادث بعد أن فقد السيطرة على سيارته في أحد المطبّات.

وتسبّب ذلك في دخول سيارة الأمان مع بقاء 6 دقائق كون سيارة الألماني بقيت متوقّفة على المسار.

واستؤنف السباق مع بقاء لفّة وحيدة، وفي حين أنّه لم تحدث مفاجأت في الصدارة، فإنّ حادثًا ثلاثيًا جمع سام بيرد متصدّر البطولة ونيك دي فريز ورولاند، حيث كان الأخير الوحيد القادر على المواصلة.

وحافظ فاندورن على الصدارة في الأمام ليُحقّق الفوز أمام سيمز وناتو على المسار قبل معاقبة الأخير لإفراطه استخدام الطاقة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 23 46:52.603    
2   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 23 46:53.269 0.666 0.666
3   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 23 46:54.949 2.346 1.680
4   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 23 46:57.621 5.018 2.672
5   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 23 46:57.908 5.305 0.287
6   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 23 46:58.274 5.671 0.366
7   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 23 46:58.736 6.133 0.462
8   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 23 47:02.398 9.795 3.662
9   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 23 47:04.635 12.032 2.237
10   6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 23 47:05.475 12.872 0.840
11   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 23 47:08.279 15.676 2.804
12   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 23 47:08.612 16.009 0.333
13   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 23 47:08.955 16.352 0.343
14   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 23 47:09.737 17.134 0.782
15   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 23 47:10.441 17.838 0.704
16   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 23 47:13.743 21.140 3.302
17   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 23 47:30.300 37.697 16.557
18   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 23 47:35.706 43.103 5.406
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 45:13.987 1 لفّة 1 لفّة
  انسحب 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 22 45:14.812 1 لفّة 0.825
  انسحب 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 43:18.503 2 لفّة 1 لفّة
  انسحب 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 19 36:33.173 4 لفّة 2 لفّة
  انسحب 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 7 13:35.923 16 لفّة 12 لفّة
  شطبت نتيجته
 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 23 46:54.681 2.078 33:18.758
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الكاتب مروان الوافي

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