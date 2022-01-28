فورمولا إي: فاندورن يستغلّ خطأ دينيس في النهائي ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

انطلقت منافسات التصفيات بالصيغة الجديدة ذات المجموعتين وكانت المنافسات على أشدّها.

وانتهت منافسات المجموعة الأولى بعبور كلٍ من روبن فرينز الأسرع بـ 1:09.163 دقيقة، وسام بيرد، وستوفيل فاندورن وأوليفر رولاند إلى المرحلة الإقصائيّة.

بالانتقال إلى المجموعة الثانية فقد كان الأداء متقاربًا للغاية وكانت الأزمنة مشابهة للغاية لأزمنة سائقي المجموعة الأولى.

لكن في الوقت الذي تجهّز فيه الجميع للعودة إلى لفّة أخيرة حاسمة، تعرّض إدواردو مورتارار لحادث بسببٍ ما بدا خللًا تقنيًا وهو ما حرمه من تحسين زمنه وبالتالي خروجه.

ونجح نيك دي فريز الذي كان أبطأ بـ 0.001 ثانية فقط من فرينز في العبور رفقة كلٍ من نيك كاسيدي، وجايك دينيس وأندريه لوتيرر إلى المرحلة الإقصائيّة.

وانطلقت منافسات ربع النهائيّ عبر مواجهة فرينز ولوتيرر بوضع الطاقة الأقصى البالغ 250 كيلو واط. وبعد معركة حامية بينهما، تمكّن لوتيرر من العبور إلى نصف النهائي.

وعرف رُبع النهائيّ الثاني تمكّن دينيس من إقصاء منافسه بيرد. وفي ربع النهائيّ الثالث فقد نجح فاندورن في مباغة كاسيدي والظفر بمقعدٍ له في نصف النهائيّ.

وبالوصول إلى رُبع النهائيّ الأخير فقد تبخّرت فرص رولاند مباشرة منذ المنعطفات الأولى بعد أن أغلق مكابحه بقوّة وانزلق في سلسلة المنعطفات التالية، ليحصل حامل اللقب دي فريز على عبورٍ سهلٍ إلى المرحلة التالية.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى نصف النهائيّ الأوّل الذي جمع دينيس بلوتيرر، لكنّ الأوّل قدّم لفّة مذهلة على سيارته أندريتي ليضمن عبوره إلى النهائيّ وانطلاقه من الصفّ الأوّل في جميع الأحوال.

أمّا المنافسة التالية فقد جمعت ثنائيّ مرسيدس، وفي حين أنّ دي فريز بدا متقدّمًا في الأقسام الأولى من لفّته، إلّا أنّه انزلق بشدّة وضيّع فرصه ما سمح لزميله فاندورن بالعبور إلى النهائيّ.

وانطلق النهائيّ الحاسم المليء بالإثارة، وكان دينيس في طريقه ليكون الأسرع، لكنّه ارتكب خطأً وسرعان ما أدرك بنفسه أنّ فرصه ضاعت، ليخطف بذلك فاندورن قطب الانطلاق الأوّل أمامه بفارق 0.3 ثانية.

وسينطلق دي فريز ثالثًا أمام لوتيرر، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من بيرد وكاسيدي.

وذهب المركز السابع إلى فرينز الذي سيبدأ سباقه أمام رولاند، في حين أكمل لوكاس دي غراسي وماكسيميليان غونتر ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق: