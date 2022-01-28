تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات التالي / فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية
فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 1 أخبار عاجلة

فورمولا إي: فاندورن يستغلّ خطأ دينيس في النهائي ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

ضمن تصفيات ناريّة حماسيّة، نجح ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الظفر بقطب الانطلاق الأوّل لجائزة الدرعيّة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي على أراضي المملكة العربيّة السعوديّة.

فورمولا إي: فاندورن يستغلّ خطأ دينيس في النهائي ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

انطلقت منافسات التصفيات بالصيغة الجديدة ذات المجموعتين وكانت المنافسات على أشدّها.

وانتهت منافسات المجموعة الأولى بعبور كلٍ من روبن فرينز الأسرع بـ 1:09.163 دقيقة، وسام بيرد، وستوفيل فاندورن وأوليفر رولاند إلى المرحلة الإقصائيّة.

بالانتقال إلى المجموعة الثانية فقد كان الأداء متقاربًا للغاية وكانت الأزمنة مشابهة للغاية لأزمنة سائقي المجموعة الأولى.

لكن في الوقت الذي تجهّز فيه الجميع للعودة إلى لفّة أخيرة حاسمة، تعرّض إدواردو مورتارار لحادث بسببٍ ما بدا خللًا تقنيًا وهو ما حرمه من تحسين زمنه وبالتالي خروجه.

ونجح نيك دي فريز الذي كان أبطأ بـ 0.001 ثانية فقط من فرينز في العبور رفقة كلٍ من نيك كاسيدي، وجايك دينيس وأندريه لوتيرر إلى المرحلة الإقصائيّة.

وانطلقت منافسات ربع النهائيّ عبر مواجهة فرينز ولوتيرر بوضع الطاقة الأقصى البالغ 250 كيلو واط. وبعد معركة حامية بينهما، تمكّن لوتيرر من العبور إلى نصف النهائي.

وعرف رُبع النهائيّ الثاني تمكّن دينيس من إقصاء منافسه بيرد. وفي ربع النهائيّ الثالث فقد نجح فاندورن في مباغة كاسيدي والظفر بمقعدٍ له في نصف النهائيّ.

وبالوصول إلى رُبع النهائيّ الأخير فقد تبخّرت فرص رولاند مباشرة منذ المنعطفات الأولى بعد أن أغلق مكابحه بقوّة وانزلق في سلسلة المنعطفات التالية، ليحصل حامل اللقب دي فريز على عبورٍ سهلٍ إلى المرحلة التالية.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى نصف النهائيّ الأوّل الذي جمع دينيس بلوتيرر، لكنّ الأوّل قدّم لفّة مذهلة على سيارته أندريتي ليضمن عبوره إلى النهائيّ وانطلاقه من الصفّ الأوّل في جميع الأحوال.

أمّا المنافسة التالية فقد جمعت ثنائيّ مرسيدس، وفي حين أنّ دي فريز بدا متقدّمًا في الأقسام الأولى من لفّته، إلّا أنّه انزلق بشدّة وضيّع فرصه ما سمح لزميله فاندورن بالعبور إلى النهائيّ.

وانطلق النهائيّ الحاسم المليء بالإثارة، وكان دينيس في طريقه ليكون الأسرع، لكنّه ارتكب خطأً وسرعان ما أدرك بنفسه أنّ فرصه ضاعت، ليخطف بذلك فاندورن قطب الانطلاق الأوّل أمامه بفارق 0.3 ثانية.

وسينطلق دي فريز ثالثًا أمام لوتيرر، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من بيرد وكاسيدي.

وذهب المركز السابع إلى فرينز الذي سيبدأ سباقه أمام رولاند، في حين أكمل لوكاس دي غراسي وماكسيميليان غونتر ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
2 27 United Kingdom جايك دينيس أندريتي
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
4 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
5 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
6 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
7 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
8 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
9 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
10 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
11 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
12 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
13 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه
14 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
15 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
16 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه
17 28 United States أوليفر أسكيو أندريتي
18 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
19 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
20 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
21 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
22 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
المشاركات
التعليقات
إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات
المقال السابق

إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات
المقال التالي

فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية

فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.