فورمولا إي: فاندورن يستغلّ إدارته الأفضل للطاقة ليتفوّق على إيفانز في موناكو

انتظر فاندورن حتّى فترة انطلاق تفعيل نظام "أتاك مود" لينتزع الصدارة عبر إدارة رائعة للطاقة ليتقدّم إلى الصدارة ويُحكم قبضته عليها منذ ذلك الحين إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز في موناكو وكانت فرحته عارمة.

وذهب المركز الثاني إلى إيفانز الذي أفرط في استهلاك الطاقة في البداية وهو ما أثّر على استراتيجيّة سباقه.

وتمكّن جون إريك فيرن من التشبّث بآخر مراكز منصّة التتويج في النهاية بالرغم من ضغط روبن فرينز وأنطونيو فيليكس دا كوستا الشديد عليه في اللفّات الأخيرة.

وخاض لوكس دي غراسي اللفّات الأخيرة وحيدًا في طريقه إلى المركز السادس، بينما حلّ نيك كاسيدي سابعًا.

وبعد انطلاقه من المركز الأخيرة، قدّم سيباستيان بويمي سباقًا مذهلًا لصالح نيسان بالرغم من صعوبة التجاوز ليحلّ ثامنًا في النهاية أمام جايك دينيس ونيك دي فريز.

مجريات السباق

بقيت ترتيب الخمسة الأوائل ثابتًا عند الانطلاقة في ظلّ قصر المسافة حتّى المنعطف الأوّل.

وبالنظر إلى ضيق المسار فقد بقي الوضع هادئًا في المجمل في الأمام، إلى أن اقترب السائقون من الدخول في مجال تفعيل نظام "أتاك مود".

وقال مهندس إيفانز المتصدّر بعد مرور رُبع ساعة تقريبًا من عمر السباق: "وتيرة مذهلة، وكفاءة طاقة مذهلة، واصل فعل ما تفعله".

لكن لم تمضِ سوى لفّة واحدة حتّى أقدم فيرلاين على هجومه الأوّل على إيفانز عند الخروج من النفق، لكنّ سائق جاغوار دافع بشراسة وحافظ على صدارته.

وبدا أنّ "أتاك مود" يُوفّر فرصة حقيقيّة للسائقين للهجوم، حيث جرت بعض التجاوزات المثيرة عند المنعطف الأوّل.

وأصبح فيرن أوّل من يُفعّل "أتاك مود" بين سائقي الصدارة ليتراجع من المركز الثالث إلى السادس.

وتلاه إيفانز المتصدّر وفاندورن ودي غراسي بعد ذلك بلفّتين، بينما بقي فيرلاين وحيدًا في الصدارة من دون تفعيل نظامه للمرّة الأولى.

وفعّل فيرلاين نظامه إثر ذلك وعاد في المركز الثاني خلف فيرن وتمكّن من التقدّم على إيفانز.

وتفاقمت مشاكل إيفانز إثر ذلك، حيث تقدّم عليه فاندورن مُطيحًا به إلى المركز الرابع، كما كان يستهلك طاقة أكثر من الآخرين حوله.

ونجح فيرلاسن في الأثناء في التقدّم على فيرن نحو الصدارة، لكنّ الكارثة حلّت إثر ذلك، إذ واجه فيرلاين مشكلة تقنيّة لتفقد سيارته سرعتها، لكنّ الألماني واصل القيادة بتلك السرعة البطيئة إلى أن توقّفت سيارته على المسار عند مخرج النفق.

وتمّ اعتماد الأعلام الصفراء في كامل المسار من أجل إبعاد سيارة بورشه، وتزامن ذلك مع تفعيل فيرن المتصدّر لنظام "أتاك مود" للمرّة الثانية، ليتبخّر وقت تفعيل الطاقة الإضافيّة سدى.

واستؤنف التسابق مع بقاء أكثر من رُبع ساعة بقليلٍ على نهاية السباق، حيث بقي فاندورن في الصدارة بأريحيّة قليلًا أمام إيفانز وفيرن ودي غراسي، في ظلّ تفعيل الأخيرين للنظام للمرّة الثانية والأخيرة.

ولا تأتي المصائب فرادى، إذ لم تمرّ سوى لفّة تسابق واحدة قبل أن يصطدم أندريه لوتيرر بالحاجز المقابل عند المنعطف الأوّل بعد معركة بينه وبين أوليفر رولاند، وقال لوتيرر: "لقد دفعني رولاند بالكامل نحو الجدار"، لينتهي بذلك سباق بورشه مبكّرًا، كما أنّ رولاند لم يسلم حيث اصطدم هو الآخر بالجدار وكسر إطاره الأماميّ الأيسر.

وأدّت الأشلاء المتناثرة إلى دخول سيارة الأمان، وتزامن ذلك هذه المرّة مع تفعيل فاندورن لـ "أتاك مود" للمرّة الثانية الأخيرة، ليبقى بذلك إيفانز الوحيد بين الأربعة الأوائل من دون تفعيل نظامه.

واستؤنف السباق مجدّدًا، وبقي الوضع ثابتًا حينها، إلى أن فعّل إيفانز أخيرًا نظامه للمرّة الأخيرة وتراجع إلى المركز الرابع نتيجة لذلك.

لكنّه استغلّ الطاقة الإضافيّة ليتجاوز فرينز في مرحلة أولى، قبل أن يُتبعه بفيرن ليُصبح ثانيًا، لكنّ فاندورن كان قد ابتعد في الأمام حينها.

نتيجة السباق: