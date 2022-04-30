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فورمولا إي / جائزة موناكو تقرير السباق

فورمولا إي: فاندورن يستغلّ إدارته الأفضل للطاقة ليتفوّق على إيفانز في موناكو

قدّم ستوفيل فاندورن وتيرة سباقٍ رائعة على متن سيارة مرسيدس ليُحرز الفوز بجائزة موناكو للفورمولا إي متفوّقًا على ميتش إيفانز سائق جاغوار بأريحيّة، لينتزع في طريقة صدارة الترتيب العام للبطولة.

فورمولا إي: فاندورن يستغلّ إدارته الأفضل للطاقة ليتفوّق على إيفانز في موناكو

انتظر فاندورن حتّى فترة انطلاق تفعيل نظام "أتاك مود" لينتزع الصدارة عبر إدارة رائعة للطاقة ليتقدّم إلى الصدارة ويُحكم قبضته عليها منذ ذلك الحين إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز في موناكو وكانت فرحته عارمة.

وذهب المركز الثاني إلى إيفانز الذي أفرط في استهلاك الطاقة في البداية وهو ما أثّر على استراتيجيّة سباقه.

وتمكّن جون إريك فيرن من التشبّث بآخر مراكز منصّة التتويج في النهاية بالرغم من ضغط روبن فرينز وأنطونيو فيليكس دا كوستا الشديد عليه في اللفّات الأخيرة.

وخاض لوكس دي غراسي اللفّات الأخيرة وحيدًا في طريقه إلى المركز السادس، بينما حلّ نيك كاسيدي سابعًا.

وبعد انطلاقه من المركز الأخيرة، قدّم سيباستيان بويمي سباقًا مذهلًا لصالح نيسان بالرغم من صعوبة التجاوز ليحلّ ثامنًا في النهاية أمام جايك دينيس ونيك دي فريز.

مجريات السباق

بقيت ترتيب الخمسة الأوائل ثابتًا عند الانطلاقة في ظلّ قصر المسافة حتّى المنعطف الأوّل.

وبالنظر إلى ضيق المسار فقد بقي الوضع هادئًا في المجمل في الأمام، إلى أن اقترب السائقون من الدخول في مجال تفعيل نظام "أتاك مود".

وقال مهندس إيفانز المتصدّر بعد مرور رُبع ساعة تقريبًا من عمر السباق: "وتيرة مذهلة، وكفاءة طاقة مذهلة، واصل فعل ما تفعله".

لكن لم تمضِ سوى لفّة واحدة حتّى أقدم فيرلاين على هجومه الأوّل على إيفانز عند الخروج من النفق، لكنّ سائق جاغوار دافع بشراسة وحافظ على صدارته.

وبدا أنّ "أتاك مود" يُوفّر فرصة حقيقيّة للسائقين للهجوم، حيث جرت بعض التجاوزات المثيرة عند المنعطف الأوّل.

وأصبح فيرن أوّل من يُفعّل "أتاك مود" بين سائقي الصدارة ليتراجع من المركز الثالث إلى السادس.

وتلاه إيفانز المتصدّر وفاندورن ودي غراسي بعد ذلك بلفّتين، بينما بقي فيرلاين وحيدًا في الصدارة من دون تفعيل نظامه للمرّة الأولى.

وفعّل فيرلاين نظامه إثر ذلك وعاد في المركز الثاني خلف فيرن وتمكّن من التقدّم على إيفانز.

وتفاقمت مشاكل إيفانز إثر ذلك، حيث تقدّم عليه فاندورن مُطيحًا به إلى المركز الرابع، كما كان يستهلك طاقة أكثر من الآخرين حوله.

ونجح فيرلاسن في الأثناء في التقدّم على فيرن نحو الصدارة، لكنّ الكارثة حلّت إثر ذلك، إذ واجه فيرلاين مشكلة تقنيّة لتفقد سيارته سرعتها، لكنّ الألماني واصل القيادة بتلك السرعة البطيئة إلى أن توقّفت سيارته على المسار عند مخرج النفق.

وتمّ اعتماد الأعلام الصفراء في كامل المسار من أجل إبعاد سيارة بورشه، وتزامن ذلك مع تفعيل فيرن المتصدّر لنظام "أتاك مود" للمرّة الثانية، ليتبخّر وقت تفعيل الطاقة الإضافيّة سدى.

واستؤنف التسابق مع بقاء أكثر من رُبع ساعة بقليلٍ على نهاية السباق، حيث بقي فاندورن في الصدارة بأريحيّة قليلًا أمام إيفانز وفيرن ودي غراسي، في ظلّ تفعيل الأخيرين للنظام للمرّة الثانية والأخيرة.

ولا تأتي المصائب فرادى، إذ لم تمرّ سوى لفّة تسابق واحدة قبل أن يصطدم أندريه لوتيرر بالحاجز المقابل عند المنعطف الأوّل بعد معركة بينه وبين أوليفر رولاند، وقال لوتيرر: "لقد دفعني رولاند بالكامل نحو الجدار"، لينتهي بذلك سباق بورشه مبكّرًا، كما أنّ رولاند لم يسلم حيث اصطدم هو الآخر بالجدار وكسر إطاره الأماميّ الأيسر.

وأدّت الأشلاء المتناثرة إلى دخول سيارة الأمان، وتزامن ذلك هذه المرّة مع تفعيل فاندورن لـ "أتاك مود" للمرّة الثانية الأخيرة، ليبقى بذلك إيفانز الوحيد بين الأربعة الأوائل من دون تفعيل نظامه.

واستؤنف السباق مجدّدًا، وبقي الوضع ثابتًا حينها، إلى أن فعّل إيفانز أخيرًا نظامه للمرّة الأخيرة وتراجع إلى المركز الرابع نتيجة لذلك.

لكنّه استغلّ الطاقة الإضافيّة ليتجاوز فرينز في مرحلة أولى، قبل أن يُتبعه بفيرن ليُصبح ثانيًا، لكنّ فاندورن كان قد ابتعد في الأمام حينها.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات الفارق الفاصل
1   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 30    
2   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 1.285 1.285
3   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 30 3.293 2.008
4   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 3.467 0.174
5   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 30 3.952 0.485
6   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 30 8.133 4.181
7   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 15.273 7.140
8   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 30 17.773 2.500
9   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 17.820 0.047
10   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 30 18.283 0.463
11   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 30 19.350 1.067
12   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 30 19.756 0.406
13   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 30 22.894 3.138
14   99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 30 22.987 0.093
15   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 30 23.198 0.211
16   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 30 23.432 0.234
17   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 30 39.668 16.236
  انسحب 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 23 7 لفّة 7 لفّة
  انسحب 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 18 12 لفّة 5 لفّة
  انسحب 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 12 لفّة 0.241
  انسحب 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 15 15 لفّة 3 لفّة
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 7 23 لفّة 8 لفّة
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