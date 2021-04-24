تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي / سباق فالنسيا الأول / أخبار عاجلة

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

خسر ستوفيل فاندورن قطب الانطلاق الأول الذي سجله لجولة فالنسيا للفورمولا إي بعدما وجد بأن مرسيدس قد خرقت قوانين الإطار ضمن اللوائح الرياضية لفيا والبطولة الكهربائية.

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

كان فاندورن قد حقق مركز الانطلاق الأول للمرة الرابعة في مسيرته بفارق 0.028 ثانية في فالنسيا بعد مروره إلى مجموعة السوبربول.

لكن تم تجريده الآن من أزمنته في الحصة جرّاء استخدامه إطارات من تعريف مناسب مرتبط بما هو مقدم ضمن جواز المرور التقني لسيارة السهام الفضية.

ويجب إكمال جواز المرور التقني قُبيل عملية الفحص لكل جولة، مع وجود تعريف لمكونات مثل علبة التروس، نظام استعادة الطاقة المحوّل من خلال ملصق باركود.

ووفق المادة 25.3 من القوانين الرياضية للفورمولا إي لموسم 2021، فإنه "على كل جانب من كل إطار، يجب وضع التعريف الملائم".

وتضيف المادة: "العلامات الوحيدة المسموح بها من قِبضل المتنافس على جوانب الإطار هي تلك تعرّف رقم السيارة، رقم المجموعة وموقع الإطار. فيما تُحظر كل العلامات الأخرى".

ويأتي خرق فاندورن ومرسيدس إثر تغيير على مجموعة موقع الإطار لجولة فالنسيا.

حيث أنه ولموسم 2021، يُسمح لكل سيارة باستخدام أربع مجموعات فقط من إطارات ميشلان لكل الأجواء في كل جولة، بدلًا من ست في السابق.

مع ذلك، فقد تم بشكل استثنائي رفع ذلك العدد إلى ست مجموعات لجولة فالنسيا إثر المنطعفات ذات السرعة الأعلى وزيادة مستويات التأكل على حلبة ريكاردو تورمو.

وبهذا القرار يرث أنطونيو فيلكس دا كوستا قطب الانطلاق الأول أمام ماكسيمليان غونتر.

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

المقال السابق

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث سباق فالنسيا الأول

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

34دقيقة
2
فورمولا 1

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

4
فورمولا 1

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي

5
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

أحدث الأخبار
فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

34د
فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
فورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن
فورمولا إي

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

22-04-2021
فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي
فورمولا إي

فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي

22-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
سباقات الفورمولا إي في روما 02:08
فورمولا إي
14-04-2021

سباقات الفورمولا إي في روما

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه 02:20
فورمولا إي
12-04-2021

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما 01:01
فورمولا إي
12-04-2021

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد 02:45
فورمولا إي
10-04-2021

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن 04:28
فورمولا إي
09-04-2021

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن

الأكثر شعبية اليوم

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

كيف عكس صراع فيرشتابن ـ هاميلتون في إيمولا صورة المنافسة لعام 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف عكس صراع فيرشتابن ـ هاميلتون في إيمولا صورة المنافسة لعام 2021؟

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.