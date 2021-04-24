فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

كان فاندورن قد حقق مركز الانطلاق الأول للمرة الرابعة في مسيرته بفارق 0.028 ثانية في فالنسيا بعد مروره إلى مجموعة السوبربول.

لكن تم تجريده الآن من أزمنته في الحصة جرّاء استخدامه إطارات من تعريف مناسب مرتبط بما هو مقدم ضمن جواز المرور التقني لسيارة السهام الفضية.

ويجب إكمال جواز المرور التقني قُبيل عملية الفحص لكل جولة، مع وجود تعريف لمكونات مثل علبة التروس، نظام استعادة الطاقة المحوّل من خلال ملصق باركود.

ووفق المادة 25.3 من القوانين الرياضية للفورمولا إي لموسم 2021، فإنه "على كل جانب من كل إطار، يجب وضع التعريف الملائم".

وتضيف المادة: "العلامات الوحيدة المسموح بها من قِبضل المتنافس على جوانب الإطار هي تلك تعرّف رقم السيارة، رقم المجموعة وموقع الإطار. فيما تُحظر كل العلامات الأخرى".

ويأتي خرق فاندورن ومرسيدس إثر تغيير على مجموعة موقع الإطار لجولة فالنسيا.

حيث أنه ولموسم 2021، يُسمح لكل سيارة باستخدام أربع مجموعات فقط من إطارات ميشلان لكل الأجواء في كل جولة، بدلًا من ست في السابق.

مع ذلك، فقد تم بشكل استثنائي رفع ذلك العدد إلى ست مجموعات لجولة فالنسيا إثر المنطعفات ذات السرعة الأعلى وزيادة مستويات التأكل على حلبة ريكاردو تورمو.

وبهذا القرار يرث أنطونيو فيلكس دا كوستا قطب الانطلاق الأول أمام ماكسيمليان غونتر.