فورمولا إي: فاندورن يتقدّم على مورتارا مع نهاية اليوم الثاني من تجارب فالنسيا

واصل البلجيكي تحسين زمنه خلال فترة ما بعد الظهر قبل أن يضمن صدارة اليوم الثاني.

وسجّل البلجيكي توقيتًا وقدره 1:26.045 دقيقة على حلبة ريكاردو تورمو ليتفوّق بتسعة أعشارٍ من الثانية عن زمن روبن فرينز من اليوم الأوّل.

وانتقل مورتارا إلى وضع الـ 250 كيلو واط في مرحلة متأخّرة من اليوم ليحلّ على بُعد 0.044 ثانية خلف فاندورن.

وبالرغم من أنّ مرسيدس وزبونتها فانتوري سارعتا للتقليل من شأن سرعتهما في التجارب، فبالإضافة إلى هذه الثنائيّة فقد حجز سيارات الفريقين المراكز الأربعة الأولى في محاكاة السباق صباح الثلاثاء.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب جايك دينيس سائق أندريتي أوتوسبورت الذي كان أبطا من مورتارا بـ 0.011 ثانية.

وجاء العلم الأحمر في هذا اليوم نتيجة التفاف سيارة جون-إريك فيرن، وفي حين أنّه كان قادرًا على المواصلة، فقد بعثت إدارة السباق ببعض المارشلز لتنظيف المسار من الحصى كإجراء وقائي.

أمّا حامل اللقب نيك دي فريز فقد كان رابعًا وكان من بين ركب الصدارة بشكلٍ متواصل.

وحلّ باسكال فيرلاين خامسًا لصالح بورشه أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار، ولوكاس دي غراسي سائق فانتوري الجديد.

وتراجع أندريه لوتيرر إلى المركز العاشر في نهاية الحصّة المسائيّة، وكان على بُعد سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.