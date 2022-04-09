فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما

بعد أن كانا ضمن نفس المجموعة في المرحلة الأولى، سجلا نفس التوقيت تماماً في المراحل الإقصائية، في إشارة إلى منافسة قوية للغاية بينهما.

وحافظ فاندورن على قيادة نظيفة في النهائي، بينما عانى فرينز من لحظة صعبة حيث كاد يفقد السيطرة لكنه لم يخسر إلا زمناً طفيفاً فقط لصالح البلجيكي.

واصل فرينز الضغط لبقية اللفة لكنه لم يخسر لصالح فاندورن إلا بـ 0.35 ثانية.

مواجهة فاندورن في نصف النهائي كانت مع أنطونيو فيليكس دا كوستا، وبشكل متقارب جداً لم يتجاوز 0.015 ثانية.

وكان داكوستا ثاني سائق دي.اس تيتشيتا يتجاوزه فاندورن على طريقه للنهائي، حيث تفوق كذلك على جان-إيريك فيرن بفارق أربعة أعشار الثانية.

من جهته، تفوق فرينز على أندريه لوتيرر في ربع النهائي ليتقدم إلى منافسة نيك دي فريز - الذي تفوق بدوره على جايك دينيس - والتفوق عليه.

النصف النهائي الذي قدمه دي فريز كان كافياً لمنحه المركز الثالث أمام دا كوستا، بينما سينطلق فيرن خامساً أمام دينيس.

باسكال فيرلاين الذي تفوق عليه دا كوستا، سينطلق سابعاً أمام أندريه لوتيرر.

بينما أكمل ميتش إيفانز وأوليفر رولاند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

تصفيات السباق الأول لجولة روما: