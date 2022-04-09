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فورمولا إي / جائزة روما 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما

تفوق ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس على روبن فرينز سائق إنفيجن في القسم النهائي من التصفيات ليضمن تحقيق قطب الانطلاق الأول للسباق الأول من جولة روما للفورمولا إي.

فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما

بعد أن كانا ضمن نفس المجموعة في المرحلة الأولى، سجلا نفس التوقيت تماماً في المراحل الإقصائية، في إشارة إلى منافسة قوية للغاية بينهما.

وحافظ فاندورن على قيادة نظيفة في النهائي، بينما عانى فرينز من لحظة صعبة حيث كاد يفقد السيطرة لكنه لم يخسر إلا زمناً طفيفاً فقط لصالح البلجيكي.

واصل فرينز الضغط لبقية اللفة لكنه لم يخسر لصالح فاندورن إلا بـ 0.35 ثانية.

مواجهة فاندورن في نصف النهائي كانت مع أنطونيو فيليكس دا كوستا، وبشكل متقارب جداً لم يتجاوز 0.015 ثانية.

وكان داكوستا ثاني سائق دي.اس تيتشيتا يتجاوزه فاندورن على طريقه للنهائي، حيث تفوق كذلك على جان-إيريك فيرن بفارق أربعة أعشار الثانية.

من جهته، تفوق فرينز على أندريه لوتيرر في ربع النهائي ليتقدم إلى منافسة نيك دي فريز - الذي تفوق بدوره على جايك دينيس - والتفوق عليه.

النصف النهائي الذي قدمه دي فريز كان كافياً لمنحه المركز الثالث أمام دا كوستا، بينما سينطلق فيرن خامساً أمام دينيس.

باسكال فيرلاين الذي تفوق عليه دا كوستا، سينطلق سابعاً أمام أندريه لوتيرر.

بينما أكمل ميتش إيفانز وأوليفر رولاند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

تصفيات السباق الأول لجولة روما:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس    
2 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ    
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس    
4 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه    
5 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه    
6 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت    
7 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه    
8 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه    
9 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ    
10 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ    
11 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري    
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري    
13 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ    
14 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ    
15 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ    
16 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس    
17 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس    
18 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو    
19 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت    
20 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ    
21 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو    
22 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ    
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