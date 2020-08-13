فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ

خسر فاندورن الصدارة في مناسبتين عندما توجّه لتفعيل وضع الهجوم، لكنّه استعاد مركزه في كلّ مرّة في طريقه لتحقيق الفوز بفارق 1.3 ثانية عن زميله نيك دي فريز.

وكان سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس في طريقه لتحقيق المركز الثاني، لكنّ حاجته للحفاظ على الطاقة في المراحل الأخيرة سمحت لدي فريز بتجاوزه وضمان ثنائيّة مرسيدس، وهو ما سمح لفاندورن بضمان المركز الثاني في الترتيب العام أمام بويمي.

وذهب المركز الرابع إلى رينيه راست الذي حاول سلب بويمي آخر مراكز منصّة التتويج في النهاية، لكنّه لم يُفلح.

من جانبه حقّق سام بيرد تقدّمًا مدهشًا، إذ بعد انطلاقه من المركز الـ 14، نجح البريطاني في شقّ طريقه إلى المركز الخامس ضمن سباقه الأخير بألوان فيرجن قبل الانتقال إلى جاغوار للموسم المقبل.

وسمح الانسحاب الأخير لروبن فرينز بعد اصطدامه بماكسيميليان غونتر للوكاس دي غراسي بتحقيق المركز السادس أمام جون-إريك فيرن.

وحلّ أليكس لين ثامنًا لصالح ماهيندرا، بينما تواجد أنطونيو فيليكس دا كوستا المتوّج باللقب تاسعًا، في الوقت الذي أكمل فيه ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: