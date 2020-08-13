فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ
حقّق ستوفيل فاندور سائق مرسيدس الفوز بالسباق السادس ضمن جائزة برلين للفورمولا إي الجولة الختاميّة من موسم 2019-2020، ما ساعده على خطف المركز الثاني في ترتيب البطولة.
خسر فاندورن الصدارة في مناسبتين عندما توجّه لتفعيل وضع الهجوم، لكنّه استعاد مركزه في كلّ مرّة في طريقه لتحقيق الفوز بفارق 1.3 ثانية عن زميله نيك دي فريز.
وكان سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس في طريقه لتحقيق المركز الثاني، لكنّ حاجته للحفاظ على الطاقة في المراحل الأخيرة سمحت لدي فريز بتجاوزه وضمان ثنائيّة مرسيدس، وهو ما سمح لفاندورن بضمان المركز الثاني في الترتيب العام أمام بويمي.
وذهب المركز الرابع إلى رينيه راست الذي حاول سلب بويمي آخر مراكز منصّة التتويج في النهاية، لكنّه لم يُفلح.
من جانبه حقّق سام بيرد تقدّمًا مدهشًا، إذ بعد انطلاقه من المركز الـ 14، نجح البريطاني في شقّ طريقه إلى المركز الخامس ضمن سباقه الأخير بألوان فيرجن قبل الانتقال إلى جاغوار للموسم المقبل.
وسمح الانسحاب الأخير لروبن فرينز بعد اصطدامه بماكسيميليان غونتر للوكاس دي غراسي بتحقيق المركز السادس أمام جون-إريك فيرن.
وحلّ أليكس لين ثامنًا لصالح ماهيندرا، بينما تواجد أنطونيو فيليكس دا كوستا المتوّج باللقب تاسعًا، في الوقت الذي أكمل فيه ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|36
|47:22.107
|2
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|36
|47:23.447
|1.340
|1.340
|3
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|36
|47:24.948
|2.841
|1.501
|4
|66
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|36
|47:25.687
|3.580
|0.739
|5
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|36
|47:30.817
|8.710
|5.130
|6
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|36
|47:33.700
|11.593
|2.883
|7
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|36
|47:35.002
|12.895
|1.302
|8
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:36.826
|14.719
|1.824
|9
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|36
|47:37.411
|15.304
|0.585
|10
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|36
|47:38.261
|16.154
|0.850
|11
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|36
|47:38.455
|16.348
|0.194
|12
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:39.905
|17.798
|1.450
|13
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:44.336
|22.229
|4.431
|14
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|36
|47:46.000
|23.893
|1.664
|15
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|36
|47:46.995
|24.888
|0.995
|16
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|36
|47:47.684
|25.577
|0.689
|17
|51
|توم بلومكفيست
|جاغوار ريسينغ
|36
|47:48.099
|25.992
|0.415
|18
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:52.592
|30.485
|4.493
|19
|6
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|36
|47:53.560
|31.453
|0.968
|20
|33
|دانيال أبت
|نيو
|36
|48:00.178
|38.071
|6.618
|21
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|36
|48:01.801
|39.694
|1.623
|22
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|36
|48:33.285
|1:11.178
|31.484
|انسحب
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|33
|43:41.980
|3 لفّة
|3 لفّة
|انسحب
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|25
|33:12.486
|11 لفّة
|8 لفّة
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا إي
|الحدث
|جائزة برلين 6
|الكاتب
|مروان الوافي