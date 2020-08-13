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فورمولا إي / جائزة برلين 6 / تقرير السباق

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ

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فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ
من قبل:
13-08-2020

حقّق ستوفيل فاندور سائق مرسيدس الفوز بالسباق السادس ضمن جائزة برلين للفورمولا إي الجولة الختاميّة من موسم 2019-2020، ما ساعده على خطف المركز الثاني في ترتيب البطولة.

خسر فاندورن الصدارة في مناسبتين عندما توجّه لتفعيل وضع الهجوم، لكنّه استعاد مركزه في كلّ مرّة في طريقه لتحقيق الفوز بفارق 1.3 ثانية عن زميله نيك دي فريز.

وكان سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس في طريقه لتحقيق المركز الثاني، لكنّ حاجته للحفاظ على الطاقة في المراحل الأخيرة سمحت لدي فريز بتجاوزه وضمان ثنائيّة مرسيدس، وهو ما سمح لفاندورن بضمان المركز الثاني في الترتيب العام أمام بويمي.

وذهب المركز الرابع إلى رينيه راست الذي حاول سلب بويمي آخر مراكز منصّة التتويج في النهاية، لكنّه لم يُفلح.

من جانبه حقّق سام بيرد تقدّمًا مدهشًا، إذ بعد انطلاقه من المركز الـ 14، نجح البريطاني في شقّ طريقه إلى المركز الخامس ضمن سباقه الأخير بألوان فيرجن قبل الانتقال إلى جاغوار للموسم المقبل.

وسمح الانسحاب الأخير لروبن فرينز بعد اصطدامه بماكسيميليان غونتر للوكاس دي غراسي بتحقيق المركز السادس أمام جون-إريك فيرن.

وحلّ أليكس لين ثامنًا لصالح ماهيندرا، بينما تواجد أنطونيو فيليكس دا كوستا المتوّج باللقب تاسعًا، في الوقت الذي أكمل فيه ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 36 47:22.107    
2   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 36 47:23.447 1.340 1.340
3   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 36 47:24.948 2.841 1.501
4   66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:25.687 3.580 0.739
5   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 47:30.817 8.710 5.130
6   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:33.700 11.593 2.883
7   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 36 47:35.002 12.895 1.302
8   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 36 47:36.826 14.719 1.824
9   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 36 47:37.411 15.304 0.585
10   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 36 47:38.261 16.154 0.850
11   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:38.455 16.348 0.194
12   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:39.905 17.798 1.450
13   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:44.336 22.229 4.431
14   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 36 47:46.000 23.893 1.664
15   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 36 47:46.995 24.888 0.995
16   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 36 47:47.684 25.577 0.689
17   51 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:48.099 25.992 0.415
18   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 36 47:52.592 30.485 4.493
19   6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 36 47:53.560 31.453 0.968
20   33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 36 48:00.178 38.071 6.618
21   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 36 48:01.801 39.694 1.623
22   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 36 48:33.285 1:11.178 31.484
  انسحب 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 33 43:41.980 3 لفّة 3 لفّة
  انسحب 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 25 33:12.486 11 لفّة 8 لفّة
فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة برلين 6
الكاتب مروان الوافي

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