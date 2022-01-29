فورمولا إي: فاندورن يتقبّل اللوم على خطأ تفعيل "أتاك مود" في سباق الدرعيّة

تمكّن فاندورن من بناء أفضليّة جيّدة منطلقًا من المركز الأوّل، حيث أبقى على حامل اللقب دي فريز خلفه وضمن بناء فارقٍ مقبولٍ بينهما في اللفّات الأولى.

وعلى إثر دخول سيارة الأمان من أجل إبعاد سيارة أوليفر رولاند سائق ماهيندرا بعد الاحتكاك الذي جمعه بروبن فرينز، باغت فاندورن بقيّة منافسيه عند إعادة الانطلاقة وابتعد وحيدًا في الأمام.

لكنّه ارتكب خطأً في عبوره لمنطقة التفعيل للمرّة الثانية لنظام "أتاك مود" ليخسر بذلك الوقت والصدارة لصالح دي فريز من دون الحصول على الطاقة الإضافيّة واضطراره للتفعيل مجدّدًا في اللفّة التالية.

وقبل البلجيكي اللوم على الخطأ الذي ارتكبه، حيث قال: "فشلت في العبور على نقطة التدقيق الثالثة في منطقة التفعيل، وهو ما كان يعني خسارتي لثانيتين مقابل لا شيء ببساطة. ولا ألوم سوى نفسي على ذلك".

وأكمل: "كلّ شيء كان يسير على ما يرام قبل ذلك. كنت متصدّرًا وأعتقد بأنّ وتيرتنا كانت قويّة".

وأضاف: "تعلّق الأمر بتحقيق أهدافنا وضمان سير كلّ شيء على ما يرام على صعيد الإجراءات".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني سلّمت المركز لنيك ببساطة، وبقينا معًا منذ ذلك الحين حتّى عبورنا خطّ النهاية في المركزين الأوّل والثاني".

وأردف: "أنا محبطٌ بعض الشيء ممّا حدث على صعيد أتاك مود بالطبع. لكنّه يبقى يومًا إيجابيًا بشكلٍ عام لي وللفريق. يُمكننا أن نكون راضين عن بدايتنا للموسم".

من جانبه قال دي فريز أنّه شعر بأنّه محظوظٌ لخطأ فاندورن، لكنّه سعيدٌ بالبداية "المثاليّة" للموسم بعد حادثه يوم الخميس.

وقال في هذا الصدد بعد تكرار انتصاره في الدرعيّة من الموسم الماضي: "قد تكون النتيجة هي ذاتها، لكنّ طريقة تحقيقها بدت مختلفة للغاية".

وأضاف: "من الواضح أنّني اصطدمت بالجدار يوم الخميس منذ اللفّة الأولى ولم يُساعد ذلك، أخّرني ذلك أنا والفريق".

وأكمل: "ومن ثمّ عليك إعادة بناء ثقتك. كانت الظروف زلقة للغاية على الحلبة ومختلفة عن العام الماضي، لذا تحسّنت حالة المسار كثيرًا وكان عليك بناء سرعتك. تمتّعنا بوتيرة رائعة، قام الفريق بعملٍ رائع".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّني كنت محظوظًا بعض الشيء بخطأ فاندورن، لكنّ ذلك كان جيّدًا لجانبنا من المرآب في نهاية اليوم".