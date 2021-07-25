فورمولا إي: فاندورن يتفوّق بـ 0.041 ثانية على رولاند وينطلق أوّلًا في سباق لندن الثاني
أحرز البلجيكي ستوفيل فاندورن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة لندن الثانية للفورمولا إي بعد تفوّقه لـ 0.041 ثانية على أوليفر رولاند سائق نيسان في التجارب التأهيليّة الحامية.
جرت منافسات المجموعة الأولى في ظروفٍ جافة، لكنّ بعض زخّات المطر تهاطلت مع انطلاق منافسات المجموعة الثانية.
ولم ينجح دينيس الفائز بسباق الأمس في تقديم لفّة جيّدة وهو ما تسبّب في تراجعه إلى الخلف مع تقدّم المجموعات.
وتكرّرت معاناة متصدّر الترتيب العام سام بيرد الذي قدّم أداءً ضعيفًا مجدّدًا وهو ما سيعني فقدانه للصدارة على الأرجح مع نهاية سباق اليوم.
من جانبها حقّقت مرسيدس خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع معاناتها في حصص التجارب التأهيليّة مؤخّرًا.
أمّا لين فقد كرّر أداءه اللافت على مدار اللفّة الواحد، ونجح سائق ماهيندرا في تسجيل الزمن الأسرع في مرحلة المجموعات.
وعبر البريطاني رفقة ميتش إيفانز، وفاندورن، ورولاند، وماكسيميليان غونتر ونيك دي فريز إلى منافسات السوبر بول الحاسمة، وكان من الرائع أنّ 0.192 ثانية غطّت ستّتهم.
وأكمل دي فريز لفّته أوّلًا في مرحلة السوبر بول – بالتزامن مع إعلان المراقبين أنّه تحت التحقيق بسبب الاشتباه في إبطائه بشكل مفرط خلال لفّة عودته إلى المرآب.
أمّا غونتر سائق بي ام دبليو بعده فقد كان أبطأ منه بـ 0.045 ثانية.
في المقابل نجح رولاند في التفوّق عليهما بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط.
ونجح فاندورن في انتزاع الصدارة المؤقّتة إثر ذلك بالرغم من خسارته لقدرٍ كبير ممّا كسبه في المقطع الأوّل خلال آخر مقطعين.
أمّا إيفانز السائق ما قبل الأخير فقد ارتكب خطأً عند الكبح في المنعطف الأوّل تسبّب في تأخّره بقرابة نصف ثانية في المقطع الأوّل، لكنّه عوّض في المقطعين التاليين لينتهي به المطاف رابعًا في تلك المرحلة.
واتّجهت جميع الأنظار صوب لين آخر المتنافسين وإمكانيّة تكراره لقطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه بالأمس.
لكنّ سائق ماهيندرا "اكتفى" بالمركز الثالث في نهاية المطاف بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية عن فاندورن الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل بتوقيته البالغ 1:20.181 دقيقة.
وسينطلق رولاند بجواره، في حين سيجمع الصفّ الثاني كلًا من لين ودي فريز. أمّا إيفانز فسينطلق من الخانة الخامسة لصالح جاغوار، بينما أكمل غونتر ترتيب الستّة الأوائل.
وكان باسكال فيرلاين أفضل البقيّة في المركز السابع أمام روبن فرينز، في حين أكمل البرازيليان سيرجيو سيتي كامارا ولوكاس دي غراسي ترتيب العشرة الأوائل. ويُشار إلى أنّ دي غراسي تحت التحقيق هو الآخر لخرقٍ مماثلٍ لدي فريز.
وانتهى المطاف بمُتصدّرَي الترتيب العام بيرد ودينيس في المركزين الـ 21 والـ 17 على التوالي.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|معدّل السرعة كم/س
|1
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:20.181
|101.111
|2
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|1:20.222
|0.041
|101.059
|3
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|1:20.248
|0.067
|101.026
|4
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:20.353
|0.172
|100.894
|5
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:20.376
|0.195
|100.865
|6
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|1:20.398
|0.217
|100.838
|7
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|1:20.569
|0.388
|100.624
|8
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:20.620
|0.439
|100.560
|9
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:20.641
|0.460
|100.534
|10
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|1:20.750
|0.569
|100.398
|11
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:20.812
|0.631
|100.321
|12
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|1:20.924
|0.743
|100.182
|13
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|1:20.977
|0.796
|100.117
|14
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|1:20.988
|0.807
|100.103
|15
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|1:21.010
|0.829
|100.076
|16
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:21.038
|0.857
|100.041
|17
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|1:21.042
|0.861
|100.037
|18
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|1:21.043
|0.862
|100.035
|19
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|1:21.064
|0.883
|100.009
|20
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:21.080
|0.899
|99.990
|21
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|1:21.108
|0.927
|99.955
|22
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:21.195
|1.014
|99.848
|23
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:21.244
|1.063
|99.788
|24
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|1:21.847
|1.666
|99.053
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