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فورمولا إي / جائزة لندن 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن يتفوّق بـ 0.041 ثانية على رولاند وينطلق أوّلًا في سباق لندن الثاني

أحرز البلجيكي ستوفيل فاندورن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة لندن الثانية للفورمولا إي بعد تفوّقه لـ 0.041 ثانية على أوليفر رولاند سائق نيسان في التجارب التأهيليّة الحامية.

فورمولا إي: فاندورن يتفوّق بـ 0.041 ثانية على رولاند وينطلق أوّلًا في سباق لندن الثاني

جرت منافسات المجموعة الأولى في ظروفٍ جافة، لكنّ بعض زخّات المطر تهاطلت مع انطلاق منافسات المجموعة الثانية.

ولم ينجح دينيس الفائز بسباق الأمس في تقديم لفّة جيّدة وهو ما تسبّب في تراجعه إلى الخلف مع تقدّم المجموعات.

وتكرّرت معاناة متصدّر الترتيب العام سام بيرد الذي قدّم أداءً ضعيفًا مجدّدًا وهو ما سيعني فقدانه للصدارة على الأرجح مع نهاية سباق اليوم.

من جانبها حقّقت مرسيدس خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع معاناتها في حصص التجارب التأهيليّة مؤخّرًا.

أمّا لين فقد كرّر أداءه اللافت على مدار اللفّة الواحد، ونجح سائق ماهيندرا في تسجيل الزمن الأسرع في مرحلة المجموعات.

وعبر البريطاني رفقة ميتش إيفانز، وفاندورن، ورولاند، وماكسيميليان غونتر ونيك دي فريز إلى منافسات السوبر بول الحاسمة، وكان من الرائع أنّ 0.192 ثانية غطّت ستّتهم.

وأكمل دي فريز لفّته أوّلًا في مرحلة السوبر بول – بالتزامن مع إعلان المراقبين أنّه تحت التحقيق بسبب الاشتباه في إبطائه بشكل مفرط خلال لفّة عودته إلى المرآب.

أمّا غونتر سائق بي ام دبليو بعده فقد كان أبطأ منه بـ 0.045 ثانية.

في المقابل نجح رولاند في التفوّق عليهما بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط.

ونجح فاندورن في انتزاع الصدارة المؤقّتة إثر ذلك بالرغم من خسارته لقدرٍ كبير ممّا كسبه في المقطع الأوّل خلال آخر مقطعين.

أمّا إيفانز السائق ما قبل الأخير فقد ارتكب خطأً عند الكبح في المنعطف الأوّل تسبّب في تأخّره بقرابة نصف ثانية في المقطع الأوّل، لكنّه عوّض في المقطعين التاليين لينتهي به المطاف رابعًا في تلك المرحلة.

واتّجهت جميع الأنظار صوب لين آخر المتنافسين وإمكانيّة تكراره لقطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه بالأمس.

لكنّ سائق ماهيندرا "اكتفى" بالمركز الثالث في نهاية المطاف بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية عن فاندورن الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل بتوقيته البالغ 1:20.181 دقيقة.

وسينطلق رولاند بجواره، في حين سيجمع الصفّ الثاني كلًا من لين ودي فريز. أمّا إيفانز فسينطلق من الخانة الخامسة لصالح جاغوار، بينما أكمل غونتر ترتيب الستّة الأوائل.

وكان باسكال فيرلاين أفضل البقيّة في المركز السابع أمام روبن فرينز، في حين أكمل البرازيليان سيرجيو سيتي كامارا ولوكاس دي غراسي ترتيب العشرة الأوائل. ويُشار إلى أنّ دي غراسي تحت التحقيق هو الآخر لخرقٍ مماثلٍ لدي فريز.

وانتهى المطاف بمُتصدّرَي الترتيب العام بيرد ودينيس في المركزين الـ 21 والـ 17 على التوالي.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:20.181   101.111
2 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:20.222 0.041 101.059
3 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:20.248 0.067 101.026
4 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:20.353 0.172 100.894
5 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:20.376 0.195 100.865
6 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:20.398 0.217 100.838
7 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:20.569 0.388 100.624
8 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:20.620 0.439 100.560
9 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:20.641 0.460 100.534
10 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:20.750 0.569 100.398
11 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:20.812 0.631 100.321
12 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:20.924 0.743 100.182
13 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:20.977 0.796 100.117
14 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:20.988 0.807 100.103
15 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:21.010 0.829 100.076
16 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:21.038 0.857 100.041
17 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:21.042 0.861 100.037
18 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:21.043 0.862 100.035
19 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:21.064 0.883 100.009
20 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:21.080 0.899 99.990
21 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:21.108 0.927 99.955
22 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:21.195 1.014 99.848
23 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:21.244 1.063 99.788
24 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:21.847 1.666 99.053
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