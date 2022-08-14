فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول

حافظ أنطونيو دا كوستا على الصدارة عند الانطلاقة أمام مورتارا ودينيس وفاندورن، بينما عمّت الفوضى في الخلف عبر الكثير من الاحتكاكات في المنعطفات الأولى.

لكنّ دا كوستا لم يتمتّع وتيرة قويّة في أوّل لفّتين، وهو ما دفع مورتارا للانغماس في المنعطف الأوّل في بداية اللفّة الثالثة لينتزع الصدارة، بينما استغلّ دينيس ذلك ليخطف المركز الثاني كذلك معمّقًا جراح البرتغالي.

وأقدم دا كوستا وفاندورن على التفعيل الأوّل لنظام "أتاك مود" وحافظا على مركزيهما الثاني والثالث.

في الأثناء وقع احتكاكٌ بين باسكال فيرلاين ونيك دي فريز تسبّب في انسحابهما، وهو ما ترك مرسيدس مكشوفة قليلًا على صعيد بطولة الفرق في مواجهة فانتوري.

لكنّ آمال فانتوري تعثّرت عندما عانى لوكاس دي غراسي من ثقب في إطاره الأماميّ الأيمن مع انتصاف السباق وهو ما أدّى إلى عودته خارج مراكز النقاط.

واستمرّت المفاجآت وهذه المرّة عبر توقّف ماكسيميليان غونتر بجانب المسار، وهو ما دفع إدارة السباق لاعتماد سيارة الأمان.

واستؤنف السباق بعد قرابة 7 دقائق خلف سيارة الأمان، حيث بقي الترتيب على حاله في البداية.

لكنّ معركة حامية بين دا كوستا ودينيس في بداية اللفّة التالية عرفت احتكاكًا طفيفًا بينهما ودفع الأوّل عن نحو الحاجز المقابل وتراجعه إلى المركز الأخير، بينما استغلّ فاندورن تلك الأحداث لينقضّ على المركز الثاني.

وأقدم مورتارا ودينيس على التفعيل الثاني لنظام "أتاك مود" وتقدّم دينيس على فاندورن آنذاك.

وأعلنت إدارة السباق لاحقًا عن توجيه عقوبة 5 ثوانٍ نحو دينيس لقاء الاحتكاك الذي جمعه بدا كوستا.

وعبر مورتارا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز بالسباق الختاميّ من الموسم، بينما فقد دينيس مركزه الثاني بعد تطبيق عقوبته، ليحلّ فاندورن ثانيًا ويضمن لقب البطولة ليكون خليفة زميله نيك دي فريز حامل لقب الموسم الماضي.

كما ضمنت هذه النتيجة تحقيق مرسيدس للقب الفرق للعام الثاني على التوالي قبل مغادرتها وتعويضها بمكلارين العام المقبل.

وتمكّن دينيس من ضمان آخر مراكز منصّة التتويج بعد عقوبة الثواني الخمس.

وذهب المركز الرابع إلى فرينز الذي تفوّق على أوليفر أسكيو الذي قدّم سباقًا قويًا متجاوزًا جون إريك فيرن في المراحل الأخيرة.

وبعد أن دخل السباق محتاجًا لتحقيق الفوز وحلول فاندورن في المركز الثامن أو أسوأ، كانت فرص إيفانز ضعيفة لتحقيق اللقب، خاصة مع انطلاقه من المركز الـ 13، وبالرغم من أنّه تقدّم قليلًا في السباق، إلّا أنّه اكتفى بالمركز السابع.

وحلّ نيك كاسيدي ثامنًا أمام سيباستيان بويمي، بينما أكمل دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل بعد أن عوّض القليل في اللفّات الأخيرة إثر احتكاكه السابق مع دينيس الذي حرمه المركز الثاني.