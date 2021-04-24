تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
فورمولا إي / سباق فالنسيا الأول / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

سجلت مرسيدس قطب الانطلاق الأول في الفورمولا إي للمرة الثالثة خلال هذا الموسم، حيث تصدّر ستوفيل فاندورن التصفيات قُبيل السباق الأول ضمن جولة فالنسيا في ظل معاناة جاغوار متصدرة الترتيب.

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

تواجدت السهام الفضية على قطب الانطلاق الأول حتى الآن في جولات برلين، الدرعية، روما وفالنسيا، مع تواجد فاندورن في الصدارة في إسبانيا بفارق ثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية.

وتقدم الألماني الفائز بسباق روما الثاني من المجموعة الأولى ليحجز مكانه في منافسات السوبربول السداسية، حيث سجّل زمناً بلغ دقيقة و26.494 ثانية.

وعلى الرُغم من تأخّره خلف صاحب الزمن الأسرع وحامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا في المقطع الثاني، تمكن فاندورن ببراعة من قطع المقطع الأخير ليتقدم إلى الصدارة ويسجل قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في مسيرته في الفورمولا إي.

من جهته، وبعد تعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، تمكن سائق مرسيدس الثاني نيك دي فريز من الحدّ من ذلك الضرر عبر تأهّله ثالثاً، ليتراجع إلى المركز الثامن، في الوقت الذي سجّل فيه ماكسيمليان غونتر سائق "بي ام دبيلو أندريتي" أفضل مركز انطلاق له هذا الموسم.

المركز الخامس كان من نصيب أليكسندر لين سائق "ماهيندرا ريسينغ" أمام سيباستيان بويمي سائق "نيسان إي.دامس".

وبالرُغم من تفوقه على زمن لين خلال المقطع الأول خلال لفته في المجموعة الرابعة، كان أندريه لوتيرر بطيئاً في المقطع الأوسط ليصبح أول سائق يخفق في التقدم إلى السوبربول وينطلق من المركز السابع.

نورمان ناتو سائق "فينتوري ريسينغ" - وبالرُغم من تسجيله مركز الانطلاق الثاني لسباق روما الثاني - اكتفى بالمركز الثامن في فالنسيا أمام أوليفر رولاند.

فيما أكمل باسكال فيرلاين سائق بورشه - وهو السائق الوحيد الذي سجّل النقاط في كل سباق حتى الآن في هذا الموسم - ترتيب المراكز العشرة الأولى من خلال زمنه في المجموعة الأولى.

أمّا نيك كاسيدي، صاحب قطب الانطلاق الأول في روما، فقد بدا في طريقة لتسجيل ظهور آخر في مجموعة السوبربول بعد تسجيله الزمن الأسرع الإجمالي في المقطع الأول، فقط ليتراجع في المقطع الأخير ويكتفي بالمركز الـ 11 على شبكة الانطلاق في فالنسيا.

ترتيب شبكة الانطلاق

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:26.494  
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:26.522 0.028
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:26.730 0.236
4 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:26.943 0.449
5 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:27.022 0.528
6 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:27.053 0.559
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:26.933 0.439
8 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:26.979 0.485
9 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:27.002 0.508
10 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:27.008 0.514
11 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:27.072 0.578
12 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:27.109 0.615
13 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:27.157 0.663
14 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:27.177 0.683
15 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:27.290 0.796
16 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:27.317 0.823
17 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:27.338 0.844
18 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:27.442 0.948
19 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:27.456 0.962
20 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:27.481 0.987
21 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:27.619 1.125
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

المقال السابق

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث سباق فالنسيا الأول

الأكثر شعبية

1
دبليو آر سي

تاناك: "المفاجآت" هي التي تسببت بالمعاناة المبكرة في رالي كرواتيا

13دقيقة
2
فورمولا 1

ريد بُل تعيّن أحد كبار موظفي مرسيدس كمدير تقني لقسمها الجديد للمحركات

22س
3
فورمولا 1

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي

4
فورمولا 1

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

23س
5
فورمولا 1

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

41د
فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
فورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن
فورمولا إي

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

22-04-2021
فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي
فورمولا إي

فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي

22-04-2021
فورمولا إي تعمل على اتفاقية كونكورد بشكل مماثل للفورمولا واحد
فورمولا إي

فورمولا إي تعمل على اتفاقية كونكورد بشكل مماثل للفورمولا واحد

20-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
سباقات الفورمولا إي في روما 02:08
فورمولا إي
14-04-2021

سباقات الفورمولا إي في روما

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه 02:20
فورمولا إي
12-04-2021

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما 01:01
فورمولا إي
12-04-2021

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد 02:45
فورمولا إي
10-04-2021

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن 04:28
فورمولا إي
09-04-2021

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن

الأكثر شعبية اليوم

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد تُعلن عن صفقة جديدة بثلاثة أعوام مع جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُعلن عن صفقة جديدة بثلاثة أعوام مع جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا

ألفا تاوري: حادث تسونودا في التصفيات "جزء من رحلة الناشئ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا تاوري: حادث تسونودا في التصفيات "جزء من رحلة الناشئ"

تاناك: "المفاجآت" هي التي تسببت بالمعاناة المبكرة في رالي كرواتيا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

تاناك: "المفاجآت" هي التي تسببت بالمعاناة المبكرة في رالي كرواتيا

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

كيف عكس صراع فيرشتابن ـ هاميلتون في إيمولا صورة المنافسة لعام 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف عكس صراع فيرشتابن ـ هاميلتون في إيمولا صورة المنافسة لعام 2021؟

فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

الفورمولا إي تُكمل روزنامة الموسم الحالي النهائية التي تتضمن جولة مزدوجة في لندن

فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.