فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول
سجلت مرسيدس قطب الانطلاق الأول في الفورمولا إي للمرة الثالثة خلال هذا الموسم، حيث تصدّر ستوفيل فاندورن التصفيات قُبيل السباق الأول ضمن جولة فالنسيا في ظل معاناة جاغوار متصدرة الترتيب.
تواجدت السهام الفضية على قطب الانطلاق الأول حتى الآن في جولات برلين، الدرعية، روما وفالنسيا، مع تواجد فاندورن في الصدارة في إسبانيا بفارق ثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية.
وتقدم الألماني الفائز بسباق روما الثاني من المجموعة الأولى ليحجز مكانه في منافسات السوبربول السداسية، حيث سجّل زمناً بلغ دقيقة و26.494 ثانية.
وعلى الرُغم من تأخّره خلف صاحب الزمن الأسرع وحامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا في المقطع الثاني، تمكن فاندورن ببراعة من قطع المقطع الأخير ليتقدم إلى الصدارة ويسجل قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في مسيرته في الفورمولا إي.
من جهته، وبعد تعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، تمكن سائق مرسيدس الثاني نيك دي فريز من الحدّ من ذلك الضرر عبر تأهّله ثالثاً، ليتراجع إلى المركز الثامن، في الوقت الذي سجّل فيه ماكسيمليان غونتر سائق "بي ام دبيلو أندريتي" أفضل مركز انطلاق له هذا الموسم.
المركز الخامس كان من نصيب أليكسندر لين سائق "ماهيندرا ريسينغ" أمام سيباستيان بويمي سائق "نيسان إي.دامس".
وبالرُغم من تفوقه على زمن لين خلال المقطع الأول خلال لفته في المجموعة الرابعة، كان أندريه لوتيرر بطيئاً في المقطع الأوسط ليصبح أول سائق يخفق في التقدم إلى السوبربول وينطلق من المركز السابع.
نورمان ناتو سائق "فينتوري ريسينغ" - وبالرُغم من تسجيله مركز الانطلاق الثاني لسباق روما الثاني - اكتفى بالمركز الثامن في فالنسيا أمام أوليفر رولاند.
فيما أكمل باسكال فيرلاين سائق بورشه - وهو السائق الوحيد الذي سجّل النقاط في كل سباق حتى الآن في هذا الموسم - ترتيب المراكز العشرة الأولى من خلال زمنه في المجموعة الأولى.
أمّا نيك كاسيدي، صاحب قطب الانطلاق الأول في روما، فقد بدا في طريقة لتسجيل ظهور آخر في مجموعة السوبربول بعد تسجيله الزمن الأسرع الإجمالي في المقطع الأول، فقط ليتراجع في المقطع الأخير ويكتفي بالمركز الـ 11 على شبكة الانطلاق في فالنسيا.
ترتيب شبكة الانطلاق
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:26.494
|2
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:26.522
|0.028
|3
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:26.730
|0.236
|4
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|1:26.943
|0.449
|5
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|1:27.022
|0.528
|6
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:27.053
|0.559
|7
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:26.933
|0.439
|8
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|1:26.979
|0.485
|9
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|1:27.002
|0.508
|10
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|1:27.008
|0.514
|11
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|1:27.072
|0.578
|12
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|1:27.109
|0.615
|13
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:27.157
|0.663
|14
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|1:27.177
|0.683
|15
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|1:27.290
|0.796
|16
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:27.317
|0.823
|17
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:27.338
|0.844
|18
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:27.442
|0.948
|19
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:27.456
|0.962
|20
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|1:27.481
|0.987
|21
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|1:27.619
|1.125
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