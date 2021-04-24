فورمولا إي: فاندورن أول المنطلقين لصالح مرسيدس في سباق فالنسيا الأول

تواجدت السهام الفضية على قطب الانطلاق الأول حتى الآن في جولات برلين، الدرعية، روما وفالنسيا، مع تواجد فاندورن في الصدارة في إسبانيا بفارق ثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية.

وتقدم الألماني الفائز بسباق روما الثاني من المجموعة الأولى ليحجز مكانه في منافسات السوبربول السداسية، حيث سجّل زمناً بلغ دقيقة و26.494 ثانية.

وعلى الرُغم من تأخّره خلف صاحب الزمن الأسرع وحامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا في المقطع الثاني، تمكن فاندورن ببراعة من قطع المقطع الأخير ليتقدم إلى الصدارة ويسجل قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في مسيرته في الفورمولا إي.

من جهته، وبعد تعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، تمكن سائق مرسيدس الثاني نيك دي فريز من الحدّ من ذلك الضرر عبر تأهّله ثالثاً، ليتراجع إلى المركز الثامن، في الوقت الذي سجّل فيه ماكسيمليان غونتر سائق "بي ام دبيلو أندريتي" أفضل مركز انطلاق له هذا الموسم.

المركز الخامس كان من نصيب أليكسندر لين سائق "ماهيندرا ريسينغ" أمام سيباستيان بويمي سائق "نيسان إي.دامس".

وبالرُغم من تفوقه على زمن لين خلال المقطع الأول خلال لفته في المجموعة الرابعة، كان أندريه لوتيرر بطيئاً في المقطع الأوسط ليصبح أول سائق يخفق في التقدم إلى السوبربول وينطلق من المركز السابع.

نورمان ناتو سائق "فينتوري ريسينغ" - وبالرُغم من تسجيله مركز الانطلاق الثاني لسباق روما الثاني - اكتفى بالمركز الثامن في فالنسيا أمام أوليفر رولاند.

فيما أكمل باسكال فيرلاين سائق بورشه - وهو السائق الوحيد الذي سجّل النقاط في كل سباق حتى الآن في هذا الموسم - ترتيب المراكز العشرة الأولى من خلال زمنه في المجموعة الأولى.

أمّا نيك كاسيدي، صاحب قطب الانطلاق الأول في روما، فقد بدا في طريقة لتسجيل ظهور آخر في مجموعة السوبربول بعد تسجيله الزمن الأسرع الإجمالي في المقطع الأول، فقط ليتراجع في المقطع الأخير ويكتفي بالمركز الـ 11 على شبكة الانطلاق في فالنسيا.

ترتيب شبكة الانطلاق