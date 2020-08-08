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فورمولا إي / جائزة برلين 3 / تقرير السباق

فورمولا إي: غونتر يصدّ هجمات فرينز الأخيرة ويفوز في السباق الثالث في برلين

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فورمولا إي: غونتر يصدّ هجمات فرينز الأخيرة ويفوز في السباق الثالث في برلين
08-08-2020

حقّق ماكسيميليان غونتر سائق "بي ام دبليو" فوزًا بفارقٍ ضئيل أمام روبر فرينز سائق فيرجن في السباق الثالث من سلسلة سباقات برلين الختاميّة من بطولة الفورمولا إي.

تمكّن غونتر من إدارة مستوى الطاقة ببراعة ليمكّن من تجاوز جون-إريك فيرن في المراحل الختاميّة ويصدّ هجمات فرينز في المنعطفات الأخيرة ليُحقّق فوزه الثاني في السلسلة.

وبالعودة إلى الانطلاقة فقد حافظ فيرن على المركز الأوّل في الوقت الذي حظي فيه جيروم دامبروسيو بانطلاقة أفضل وتقدّم على غونتر عند المنعطف الأوّل، وهو ما سمح لفيرن بالابتعاد في الأمام.

لكنّ غونتر عاد لتجاوز دامبروسيو في اللفّة الثانية وانطلق بذلك سباق تتابع بتواجد السيارات على مقربة من بعضها البعض.

وتسبّب تلامسٌ بين جايمس كالادو وزميله في جاغوار ميتش إيفانز في بعض العواقب حيث لم يجد نيل ياني أيّ مكانٍ للتوجّه إليه واصطدم بجانب سيارة سيرجيو سيتي كامارا ما تسبّب في انسحابهما ودخول سيارة الأمان.

ولدى استئناف السباق فقد فعّل فيرن وضع الهجوم للمرّة الأولى وتمكّن من بناء فارق 1.7 ثانية أمام غونتر.

لكنّ مشكلة في دوّاسة استعادة الطاقة كانت تعني استخدامه للطاقة بشكلٍ مفرط أثناء اعتماده لوضع الهجوم، وهو ما تسبّب في تراجعه ليتواجد أمام غونتر مباشرة.

ونجح غونتر في اللفّة الـ 30 في تجاوز فيرن عند المنعطف الأوّل، لكنّ إطاراتهما تلامست وعاد فيرن لاستعادة المركز، لكن ليس لفترة طويلة حيث استغلّ الألماني حاجة المتصدّر للحفاظ على الطاقة من أجل تجاوزه وانتزاع الصدارة.

وإثر ذلك بلفّتين، نجح فرينز في الإطاحة بفيرن عند المنعطف الأوّل وكانت أمامه لفّة للضغط على غونتر المتصدّر، وفي حين أنّه فعل ذلك في ثلاث نقاط كبح، إلّا أنّه لم ينجم في انتزاع المركز الأوّل واكتفى بالمركز الثاني.

وتشبّث فيرن أمام زميله المتصدّر أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي حقّق تعافيًا جيّدًا في السباق وحلّ رابعًا.

وكاد أندريه لوتيرر أن يستغلّ منافسة ثنائيّ دي اس تيشيتاه ليتجاوزهما، لكنّه اكتفى بالمركز الخامس في النهاية.

من جانبه عبر أوليفر رولاند خطّ النهاية سادسًا أمام دامبروسيو، بينما أكمل لوكاس دي غراسي، وإيفانز وأليكسندر سيمز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 35 46:15.512     106.9
2   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 35 46:15.640 0.128 0.128 106.9
3   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 35 46:18.081 2.569 2.441 106.8
4   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 35 46:18.255 2.743 0.174 106.8
5   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 35 46:18.648 3.136 0.393 106.8
6   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 35 46:21.059 5.547 2.411 106.7
7   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 35 46:23.405 7.893 2.346 106.6
8   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 35 46:28.184 12.672 4.779 106.4
9   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 35 46:29.023 13.511 0.839 106.4
10   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 35 46:34.760 19.248 5.737 106.2
11   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 35 46:35.752 20.240 0.992 106.1
12   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 35 46:35.998 20.486 0.246 106.1
13   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 35 46:36.245 20.733 0.247 106.1
14   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 35 46:36.456 20.944 0.211 106.1
15   33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 35 46:37.460 21.948 1.004 106.1
16   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 35 46:38.032 22.520 0.572 106.0
17   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 35 46:38.286 22.774 0.254 106.0
18   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 35 46:38.693 23.181 0.407 106.0
19   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 35 46:52.061 36.549 13.368 105.5
    66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 30 40:43.236 5 لفّة 5 لفّة  
  انسحب 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 17 25:21.594 18 لفّة 13 لفّة  
  انسحب 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 13 18:44.195 22 لفّة 4 لفّة  
  انسحب 6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 10 11:55.957 25 لفّة 3 لفّة  
  انسحب 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 10 11:57.678 25 لفّة 1.721  
فورمولا إي: فيرن ينطلق أولًا بفارق يناهز النصف ثانية في برلين

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