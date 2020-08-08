فورمولا إي: غونتر يصدّ هجمات فرينز الأخيرة ويفوز في السباق الثالث في برلين

تمكّن غونتر من إدارة مستوى الطاقة ببراعة ليمكّن من تجاوز جون-إريك فيرن في المراحل الختاميّة ويصدّ هجمات فرينز في المنعطفات الأخيرة ليُحقّق فوزه الثاني في السلسلة.

وبالعودة إلى الانطلاقة فقد حافظ فيرن على المركز الأوّل في الوقت الذي حظي فيه جيروم دامبروسيو بانطلاقة أفضل وتقدّم على غونتر عند المنعطف الأوّل، وهو ما سمح لفيرن بالابتعاد في الأمام.

لكنّ غونتر عاد لتجاوز دامبروسيو في اللفّة الثانية وانطلق بذلك سباق تتابع بتواجد السيارات على مقربة من بعضها البعض.

وتسبّب تلامسٌ بين جايمس كالادو وزميله في جاغوار ميتش إيفانز في بعض العواقب حيث لم يجد نيل ياني أيّ مكانٍ للتوجّه إليه واصطدم بجانب سيارة سيرجيو سيتي كامارا ما تسبّب في انسحابهما ودخول سيارة الأمان.

ولدى استئناف السباق فقد فعّل فيرن وضع الهجوم للمرّة الأولى وتمكّن من بناء فارق 1.7 ثانية أمام غونتر.

لكنّ مشكلة في دوّاسة استعادة الطاقة كانت تعني استخدامه للطاقة بشكلٍ مفرط أثناء اعتماده لوضع الهجوم، وهو ما تسبّب في تراجعه ليتواجد أمام غونتر مباشرة.

ونجح غونتر في اللفّة الـ 30 في تجاوز فيرن عند المنعطف الأوّل، لكنّ إطاراتهما تلامست وعاد فيرن لاستعادة المركز، لكن ليس لفترة طويلة حيث استغلّ الألماني حاجة المتصدّر للحفاظ على الطاقة من أجل تجاوزه وانتزاع الصدارة.

وإثر ذلك بلفّتين، نجح فرينز في الإطاحة بفيرن عند المنعطف الأوّل وكانت أمامه لفّة للضغط على غونتر المتصدّر، وفي حين أنّه فعل ذلك في ثلاث نقاط كبح، إلّا أنّه لم ينجم في انتزاع المركز الأوّل واكتفى بالمركز الثاني.

وتشبّث فيرن أمام زميله المتصدّر أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي حقّق تعافيًا جيّدًا في السباق وحلّ رابعًا.

وكاد أندريه لوتيرر أن يستغلّ منافسة ثنائيّ دي اس تيشيتاه ليتجاوزهما، لكنّه اكتفى بالمركز الخامس في النهاية.

من جانبه عبر أوليفر رولاند خطّ النهاية سادسًا أمام دامبروسيو، بينما أكمل لوكاس دي غراسي، وإيفانز وأليكسندر سيمز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: