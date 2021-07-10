تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك
فورمولا إي / جائزة نيويورك 1 تقرير السباق

فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

قدّم الألماني ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي أداءً قويًا وتواجد في المكان المناسب ليستغلّ احتكاك جون-إريك فيرن مع المتصدّر نيك كاسيدي ليقتنص المركز الأوّل ويُحقّق الفوز بسباق نيويورك الأوّل.

فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

بعد تواجد الرباعي كاسيدي، وفيرن، وغونتر ولوكاس دي غراسي ضمن قطارٍ رباعي في الصدارة بدخول السباق ثلثه الأخير، كان استهلاك كاسيدي للطاقة مفرطًا بالمقارنة مع الثلاثيّ خلفه وهو ما تركه في وضع دفاعي.

وأقدم فيرن على محاولة تجاوزه عند المنعطف الحاد عبر الكبح بشكلٍ متأخّرٍ للغاية، وهو ما تسبّب في وقوع احتكاكٍ بينهما وتأخّرها في الخروج من المنعطف.

نتيجة لذلك استغلّ غونتر الموقف واقتنص الصدارة متقدّمًا على فيرن، وقال له مهندسه حينها: "عملٌ رائع لديك 1 بالمئة من الطاقة الإضافيّة بالمقارنة مع فيرن، حافظ على خطوط التسابق وأنت تعلم ما عليك فعله".

وكان ذلك ما فعله الألمان بالفعل ليضمن فوزه الأوّل هذا الموسم والثالث في مسيرته في الفورمولا إي.

كما نجح دي غراسي في تجاوز كاسيدي نحو المركز الثالث ليضمن منصّة تتويج جديدة.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدّم على ثنائيّ نيسان سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند.

أمّا أندريه لوتيرر فقد حلّ ثامنًا أمام سام بيرد سائق جاغوار، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل لصالح آودي.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 38 46:24.747    
2   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 38 46:26.819 2.072 2.072
3   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:27.579 2.832 0.760
4   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:29.370 4.623 1.791
5   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:29.986 5.239 0.616
6   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 38 46:31.117 6.370 1.131
7   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 38 46:31.328 6.581 0.211
8   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 38 46:32.573 7.826 1.245
9   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 38 46:33.236 8.489 0.663
10   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:36.664 11.917 3.428
11   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 38 46:39.659 14.912 2.995
12   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 38 46:40.036 15.289 0.377
13   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 38 46:52.270 27.523 12.234
14   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 38 46:52.445 27.698 0.175
15   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 38 46:53.219 28.472 0.774
16   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 38 46:53.493 28.746 0.274
17   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 38 47:05.853 41.106 12.360
18   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 38 47:14.596 49.849 8.743
  انسحب 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 39:00.592 8 لفّة 8 لفّة
  انسحب 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 29 37:17.790 9 لفّة 1 لفّة
  انسحب 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 27 33:28.437 11 لفّة 2 لفّة
  انسحب 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 14 17:18.032 24 لفّة 13 لفّة
  انسحب 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 11 14:15.706 27 لفّة 3 لفّة
  انسحب 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 10 12:20.931 28 لفّة 1 لفّة
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

المقال السابق

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

2
فورمولا 1

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟

3
فورمولا 1

فيراري تفاجأت بسرعة راسل التي أفسدت استراتيجيتها في تصفيات النمسا

4
فورمولا 1

برون: لا قرار بعد بشأن مكان إقامة السباق القصير الثالث لهذا الموسم

أحدث الأخبار
فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك
فورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

1 س
فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك
فورمولا إي

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

5 س
فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك
فورمولا إي

فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

7 س
فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت
فورمولا إي

فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت

14 س
فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022
فورمولا إي

فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022

16 س
أحدث ملفات الفيديو
فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا 04:31
فورمولا إي
26-04-2021

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟

فيراري تفاجأت بسرعة راسل التي أفسدت استراتيجيتها في تصفيات النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تفاجأت بسرعة راسل التي أفسدت استراتيجيتها في تصفيات النمسا

برون: لا قرار بعد بشأن مكان إقامة السباق القصير الثالث لهذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: لا قرار بعد بشأن مكان إقامة السباق القصير الثالث لهذا الموسم

أحدث الأخبار

فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت
فورمولا إي فورمولا إي

فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.