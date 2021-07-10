فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك
قدّم الألماني ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي أداءً قويًا وتواجد في المكان المناسب ليستغلّ احتكاك جون-إريك فيرن مع المتصدّر نيك كاسيدي ليقتنص المركز الأوّل ويُحقّق الفوز بسباق نيويورك الأوّل.
بعد تواجد الرباعي كاسيدي، وفيرن، وغونتر ولوكاس دي غراسي ضمن قطارٍ رباعي في الصدارة بدخول السباق ثلثه الأخير، كان استهلاك كاسيدي للطاقة مفرطًا بالمقارنة مع الثلاثيّ خلفه وهو ما تركه في وضع دفاعي.
وأقدم فيرن على محاولة تجاوزه عند المنعطف الحاد عبر الكبح بشكلٍ متأخّرٍ للغاية، وهو ما تسبّب في وقوع احتكاكٍ بينهما وتأخّرها في الخروج من المنعطف.
نتيجة لذلك استغلّ غونتر الموقف واقتنص الصدارة متقدّمًا على فيرن، وقال له مهندسه حينها: "عملٌ رائع لديك 1 بالمئة من الطاقة الإضافيّة بالمقارنة مع فيرن، حافظ على خطوط التسابق وأنت تعلم ما عليك فعله".
وكان ذلك ما فعله الألمان بالفعل ليضمن فوزه الأوّل هذا الموسم والثالث في مسيرته في الفورمولا إي.
كما نجح دي غراسي في تجاوز كاسيدي نحو المركز الثالث ليضمن منصّة تتويج جديدة.
أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدّم على ثنائيّ نيسان سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند.
أمّا أندريه لوتيرر فقد حلّ ثامنًا أمام سام بيرد سائق جاغوار، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل لصالح آودي.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|38
|46:24.747
|2
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|38
|46:26.819
|2.072
|2.072
|3
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|38
|46:27.579
|2.832
|0.760
|4
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|38
|46:29.370
|4.623
|1.791
|5
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|38
|46:29.986
|5.239
|0.616
|6
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|38
|46:31.117
|6.370
|1.131
|7
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|38
|46:31.328
|6.581
|0.211
|8
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|38
|46:32.573
|7.826
|1.245
|9
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|38
|46:33.236
|8.489
|0.663
|10
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|38
|46:36.664
|11.917
|3.428
|11
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|38
|46:39.659
|14.912
|2.995
|12
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|38
|46:40.036
|15.289
|0.377
|13
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|38
|46:52.270
|27.523
|12.234
|14
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|38
|46:52.445
|27.698
|0.175
|15
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|38
|46:53.219
|28.472
|0.774
|16
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|38
|46:53.493
|28.746
|0.274
|17
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|38
|47:05.853
|41.106
|12.360
|18
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|38
|47:14.596
|49.849
|8.743
|انسحب
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|30
|39:00.592
|8 لفّة
|8 لفّة
|انسحب
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|29
|37:17.790
|9 لفّة
|1 لفّة
|انسحب
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|27
|33:28.437
|11 لفّة
|2 لفّة
|انسحب
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|14
|17:18.032
|24 لفّة
|13 لفّة
|انسحب
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|11
|14:15.706
|27 لفّة
|3 لفّة
|انسحب
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|10
|12:20.931
|28 لفّة
|1 لفّة