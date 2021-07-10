فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

بعد تواجد الرباعي كاسيدي، وفيرن، وغونتر ولوكاس دي غراسي ضمن قطارٍ رباعي في الصدارة بدخول السباق ثلثه الأخير، كان استهلاك كاسيدي للطاقة مفرطًا بالمقارنة مع الثلاثيّ خلفه وهو ما تركه في وضع دفاعي.

وأقدم فيرن على محاولة تجاوزه عند المنعطف الحاد عبر الكبح بشكلٍ متأخّرٍ للغاية، وهو ما تسبّب في وقوع احتكاكٍ بينهما وتأخّرها في الخروج من المنعطف.

نتيجة لذلك استغلّ غونتر الموقف واقتنص الصدارة متقدّمًا على فيرن، وقال له مهندسه حينها: "عملٌ رائع لديك 1 بالمئة من الطاقة الإضافيّة بالمقارنة مع فيرن، حافظ على خطوط التسابق وأنت تعلم ما عليك فعله".

وكان ذلك ما فعله الألمان بالفعل ليضمن فوزه الأوّل هذا الموسم والثالث في مسيرته في الفورمولا إي.

كما نجح دي غراسي في تجاوز كاسيدي نحو المركز الثالث ليضمن منصّة تتويج جديدة.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدّم على ثنائيّ نيسان سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند.

أمّا أندريه لوتيرر فقد حلّ ثامنًا أمام سام بيرد سائق جاغوار، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل لصالح آودي.

نتيجة السباق: