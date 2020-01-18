فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو

حقّق غونتر فوزًا مثيرًا كان الثاني لفريقه بي ام دبليو مع انطلاقة هذا الموسم، وذلك بعد أن خاض معركة حامية مع أنطونيو فيليكس دا كوستا في المراحل الأخيرة من عمر السباق.

وفي حين أنّه تصدّر النصف الأوّل من السباق، فإنّ ميتش إيفانز تراجع لاحقًا ليعبر خطّ النهاية ثالثًا ليضمن آخر مراكز منصّة التتويج.

وحلّ باسكال فيرلاين في المركز الرابع بعد أن تقدّم على ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن اللذين أحرزا تقدّمًا جيّدًا في اللفّات الأخيرة.

وأكمل لوكاس دي غراسي سباقه في المركز السابع أمام جايمس كالادو، بينما تراجع فيليبي ماسا إلى المركز التاسع.

وبعد مشاكله المبكّرة والتفاف سيارته، نجح سام بيرد في التعافي في السباق وتحقيق آخر مراكز النقاط بحلوله عاشرًا.

مجريات السباق

حافظ إيفانز على الصدارة عند الانطلاقة بينما نجح فيرلاين في انتزاع المركز الثاني من غونتر في أوّل منعطفين من الحلبة.

وفي حين أنّ فيرلاين بدا بأنّه سيضغط على إيفانز المتصدّر، فإنّ الأخير بدأ بالابتعاد قليلًا في الأمام بينما عاد غونتر للضغط على فيرلاين في ظلّ تقارب السيارات من بعضها خلف المتصدّر.

وشهدت اللفّات التالية معركة حامية بين ثنائيّ دي اس تيشيتاه وثنائيّ مرسيدس، قبل أن يتمكّن فيرن ودا كوستا من تجاوز غريميهما.

ولدى مرور 9 دقائق من عمر السباق، انفصل الجناح الأمامي عن سيارة أوليفر رولاند على الخطّ المستقيم الرئيسي وبقيت الأشلاء متناثرة على شبكة الانطلاق.

وتشكّلت إثر ذلك مجموعتان إلى حدٍ ما، حيث ظهرت فجوة بين خماسيّ الصدارة الذي تأخّره ماسا وبقيّة السائقين خلفهم خلال مرحلة تفعيل نظام "أتاك مود" للمرّة الأولى.

لكنّ سباق فريق فانتوري تضرّر حينها بعد أن دخل ماسا ومورتارا في منافسة ثنائيّة بينهما كادت أن تشهد احتكاك الأوّل بالجدار ما فتح الباب أمام فيرن لتجاوزه نحو المركز الخامس، قبل أن يتواصل تراجع البرازيلي إثر ذلك.

بالعودة إلى الأمام ومع انتصاف عمر السباق، قدّم غونتر وتيرة خياليّة، فبعد أن تجاوز فيرلاين نحو المركز الثاني، لم يُضع الألماني الكثير من الوقت وبدأ في محاولة تجاوز إيفانز المتصدّر، وبعد فشل الخطوة الأولى عند المنعطف الثاني، عاد سائق بي ام دبليو للضغط بقوّة ونجح في التجاوز بالتوجّه إلى المنعطف التاسع.

لكنّ الألماني لم يكن قادرًا على الابتعاد بعد ذلك في ظلّ بعض القلق من فريقه إزاء درجات الحرارة.

وخسر فيرلاين مركزين لصالح ثنائيّ دي اس تيشيتاه، وبلغ فيرن المركز الثالث، لكنّ المفاجأة حصلت حينها حيث انفصل جزء من هيكل الجناح الأمامي وبقي يحتكّ بالإطار الأمامي الأيسر، وهو ما تسبّب في سحابة أدخنة وتراجعه عدّة مراكز إلى الخلف.

وفي حين أنّ تلك القطعة انفصلت، إلّا أنّه دخل إلى خطّ الحظائر وآثر الانسحاب حينها.

في ذات الوقت واصل زميله دا كوستا الزحف إلى الأمام وبدأ بالضغط على إيفانز الثاني مع بقاء 8 دقائق ونصف على النهاية.

ونجح البرتغالي في خطف المركز الثاني بسهولة بالتوجّه إلى المنعطف التاسع، وكان الفارق بينه وبين غونتر المتصدّر حينها 2.1 ثانية.

وكانت وتيرة سائق دي اس الأسرع من دون منازع في تلك المرحلة من السباق، وبالفعل أقدم دا كوستا على تجاوز الألماني مع بقاء 3 لفّات على النهاية، لكنّ الأخير بقي على مقربة منه.

وفي ظلّ دا كوستا على صعيد حرارة بطاريّته المرتفعة فقد نجح غونتر في استعادة الصدارة في اللفّة الأخيرة وتوجّه لتحقيق فوزٍ مذهل!

نتيجة السباق:

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