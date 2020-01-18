فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جولة الدرعية
22 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعية 2
23 نوفمبر
-
23 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سانيا
20 مارس
-
21 مارس
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة سانتياغو / تقرير السباق

فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو
18-01-2020

شهد سباق العاصمة التشيليّة معركة حامية على الصدارة في اللفّات الأخيرة، لكنّ تجاوزًا في اللفّة الأخيرة منح ماكسيميليان غونتر فوزه الأوّل في الفورمولا إي ضمن جائزة سانتياغو.

حقّق غونتر فوزًا مثيرًا كان الثاني لفريقه بي ام دبليو مع انطلاقة هذا الموسم، وذلك بعد أن خاض معركة حامية مع أنطونيو فيليكس دا كوستا في المراحل الأخيرة من عمر السباق.

وفي حين أنّه تصدّر النصف الأوّل من السباق، فإنّ ميتش إيفانز تراجع لاحقًا ليعبر خطّ النهاية ثالثًا ليضمن آخر مراكز منصّة التتويج.

وحلّ باسكال فيرلاين في المركز الرابع بعد أن تقدّم على ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن اللذين أحرزا تقدّمًا جيّدًا في اللفّات الأخيرة.

وأكمل لوكاس دي غراسي سباقه في المركز السابع أمام جايمس كالادو، بينما تراجع فيليبي ماسا إلى المركز التاسع.

وبعد مشاكله المبكّرة والتفاف سيارته، نجح سام بيرد في التعافي في السباق وتحقيق آخر مراكز النقاط بحلوله عاشرًا.

مجريات السباق

حافظ إيفانز على الصدارة عند الانطلاقة بينما نجح فيرلاين في انتزاع المركز الثاني من غونتر في أوّل منعطفين من الحلبة.

وفي حين أنّ فيرلاين بدا بأنّه سيضغط على إيفانز المتصدّر، فإنّ الأخير بدأ بالابتعاد قليلًا في الأمام بينما عاد غونتر للضغط على فيرلاين في ظلّ تقارب السيارات من بعضها خلف المتصدّر.

وشهدت اللفّات التالية معركة حامية بين ثنائيّ دي اس تيشيتاه وثنائيّ مرسيدس، قبل أن يتمكّن فيرن ودا كوستا من تجاوز غريميهما.

ولدى مرور 9 دقائق من عمر السباق، انفصل الجناح الأمامي عن سيارة أوليفر رولاند على الخطّ المستقيم الرئيسي وبقيت الأشلاء متناثرة على شبكة الانطلاق.

وتشكّلت إثر ذلك مجموعتان إلى حدٍ ما، حيث ظهرت فجوة بين خماسيّ الصدارة الذي تأخّره ماسا وبقيّة السائقين خلفهم خلال مرحلة تفعيل نظام "أتاك مود" للمرّة الأولى.

لكنّ سباق فريق فانتوري تضرّر حينها بعد أن دخل ماسا ومورتارا في منافسة ثنائيّة بينهما كادت أن تشهد احتكاك الأوّل بالجدار ما فتح الباب أمام فيرن لتجاوزه نحو المركز الخامس، قبل أن يتواصل تراجع البرازيلي إثر ذلك.

بالعودة إلى الأمام ومع انتصاف عمر السباق، قدّم غونتر وتيرة خياليّة، فبعد أن تجاوز فيرلاين نحو المركز الثاني، لم يُضع الألماني الكثير من الوقت وبدأ في محاولة تجاوز إيفانز المتصدّر، وبعد فشل الخطوة الأولى عند المنعطف الثاني، عاد سائق بي ام دبليو للضغط بقوّة ونجح في التجاوز بالتوجّه إلى المنعطف التاسع.

لكنّ الألماني لم يكن قادرًا على الابتعاد بعد ذلك في ظلّ بعض القلق من فريقه إزاء درجات الحرارة.

وخسر فيرلاين مركزين لصالح ثنائيّ دي اس تيشيتاه، وبلغ فيرن المركز الثالث، لكنّ المفاجأة حصلت حينها حيث انفصل جزء من هيكل الجناح الأمامي وبقي يحتكّ بالإطار الأمامي الأيسر، وهو ما تسبّب في سحابة أدخنة وتراجعه عدّة مراكز إلى الخلف.

وفي حين أنّ تلك القطعة انفصلت، إلّا أنّه دخل إلى خطّ الحظائر وآثر الانسحاب حينها.

في ذات الوقت واصل زميله دا كوستا الزحف إلى الأمام وبدأ بالضغط على إيفانز الثاني مع بقاء 8 دقائق ونصف على النهاية.

ونجح البرتغالي في خطف المركز الثاني بسهولة بالتوجّه إلى المنعطف التاسع، وكان الفارق بينه وبين غونتر المتصدّر حينها 2.1 ثانية.

وكانت وتيرة سائق دي اس الأسرع من دون منازع في تلك المرحلة من السباق، وبالفعل أقدم دا كوستا على تجاوز الألماني مع بقاء 3 لفّات على النهاية، لكنّ الأخير بقي على مقربة منه.

وفي ظلّ دا كوستا على صعيد حرارة بطاريّته المرتفعة فقد نجح غونتر في استعادة الصدارة في اللفّة الأخيرة وتوجّه لتحقيق فوزٍ مذهل!

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 40 46:11.511    
2   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 40 46:13.578 2.067 2.067
3   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:16.630 5.119 3.052
4   94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 40 46:18.561 7.050 1.931
5   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 40 46:21.394 9.883 2.833
6   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 40 46:22.748 11.237 1.354
7   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 40 46:25.948 14.437 3.200
8   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:29.766 18.255 3.818
9   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 40 46:31.941 20.430 2.175
10   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 46:33.291 21.780 1.350
11   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 40 46:35.297 23.786 2.006
12   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 40 46:39.289 27.778 3.992
13   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 40 46:54.768 43.257 15.479
14   66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 40 46:58.709 47.198 3.941
15   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 39 46:47.294 1 لفّة 1 لفّة
16   33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 39 47:04.523 1 لفّة 17.229
17   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 36 46:43.287 4 لفّة 3 لفّة
  انسحب 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 40 48:09.135 1:57.624 1:25.848
  انسحب 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 35 41:17.394 5 لفّة 5 لفّة
  انسحب 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 32 37:19.383 8 لفّة 3 لفّة
  انسحب 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 29 34:05.084 11 لفّة 3 لفّة
  انسحب 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 28 46:59.744 12 لفّة 1 لفّة
  انسحب 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 4 4:49.246 36 لفّة 24 لفّة
  انسحب 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 2 4:05.648 38 لفّة 2 لفّة

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

المقال السابق

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة سانتياغو
الحدث الفرعي السباق

منصة السباق

جائزة سانتياغو

جائزة سانتياغو

١٧ يناير - ١٨ يناير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
السبت ١٨ يناير
السبت ١٨ يناير
03:00
08:00
التجارب الحرّة الثانية
السبت ١٨ يناير
السبت ١٨ يناير
05:15
10:15
التجارب التأهيليّة
السبت ١٨ يناير
السبت ١٨ يناير
07:00
12:00
السباق
السبت ١٨ يناير
السبت ١٨ يناير
11:03
16:03
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2020

2
دبليو آر سي

هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات

3
فورمولا إي

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

4
فورمولا 1

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية 01:00
فورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية 01:00
فورمولا إي

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟ 01:01
فورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟

أحدث الأخبار

فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو
FE

فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو
FE

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

فورمولا إي: رولاند في صدارة التجارب الحرّة في سانتياغو بعد رفع العلم الأحمر
FE

فورمولا إي: رولاند في صدارة التجارب الحرّة في سانتياغو بعد رفع العلم الأحمر

حلبة المكسيك للفورمولا إي ستستخدم المزيد من مسار الفورمولا واحد في 2020
FE

حلبة المكسيك للفورمولا إي ستستخدم المزيد من مسار الفورمولا واحد في 2020

الكشف عن متطلبات الجيل الثالث لسيارة الفورمولا إي
FE

الكشف عن متطلبات الجيل الثالث لسيارة الفورمولا إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.