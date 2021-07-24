فورمولا إي: غونتر يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في التجارب الحرّة الثانية في لندن

جاءت الأمطار المتوقّعة في الموعد مع انطلاق الحصّة، حيث انزلق السائقون بشكلٍ متكرّر على برك المياه المتشكّلة في القسم الخارجي من الحلبة، في حين كان القسم الداخلي جافًا بالطبع.

وبوُغت فاندورن سائق مرسيدس ببركة مياه بالاقتراب من المنعطف العاشر ما تسبّب في انزلاقه واصطدامه بالحاجز الجانبيّ وكسر جناحه الأماميّ وانزلق نحو منطقة الخروج الآمن، ولم يتمكّن من إعادة تشغيل سيارته للمواصلة إلى خطّ الحظائر.

أمّا بالنسبة للصدارة فقد تقدّم غونتر الفائز بالسباق الأوّل في نيويورك على زميله جايك دينيس في صدارة الأزمنة بتوقيت وقدره 1:26.838 دقيقة وكان السائق الوحيد الذي كسر حاجز الـ 87 ثانية.

وعلى عكس حصّة الأمس المتقاربة فإنّ الفوارق كانت أكبر هذا اليوم، إذ أنّ دينيس كان أبطأ بـ 0.375 ثانية من زميله بالرغم من استخدامه لوضع "أتاك مود" في محاولة لتقليص الفجوة مع غونتر.

وأكمل أندريه لوتيرر سائق بورشه ترتيب الثلاثة الأوائل، لكنّه كان بعيدًا بفارق 0.629 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى أليكس لين سائق ماهيندرا الذي تقدّم على البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا.

يأتي ذلك بعد انزلاق الأخير عند المنعطف السادس مباشرة بعد وقتٍ قصير من انزلاق روبن فرينز قبله في ذات المنطقة.

وتواجدت سيارة مرسيدس الثانية بقيادة نيك دي فريز في المركز السادس، وتقدّم الهولندي على رينيه راست وثنائيّ نيسان إي.دامس سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند على التوالي.

وأكمل إدواردو مورتارا المتصدّر السابق للبطولة ترتيب العشرة الأوائل لصالح فانتوري، في حين تفوّق ميتش إيفانز على زميله متصدّر الترتيب العام سام بيرد ليحلّ في المركز الـ 11.

نتيجة الحصّة: