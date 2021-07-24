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فورمولا إي / جائزة لندن تقرير التجارب

فورمولا إي: غونتر يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في التجارب الحرّة الثانية في لندن

تقدّم ماكسيميليان غونتر ثنائيّ بي ام دبليو أندريتي في التجارب الحرّة الثانية الممطرة ضمن جائزة لندن للفورمولا إي في الوقت الذي تعرّض فيه ستوفيل فاندورن لحادث قبل أن يُكمل لفّته الأولى.

فورمولا إي: غونتر يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في التجارب الحرّة الثانية في لندن

جاءت الأمطار المتوقّعة في الموعد مع انطلاق الحصّة، حيث انزلق السائقون بشكلٍ متكرّر على برك المياه المتشكّلة في القسم الخارجي من الحلبة، في حين كان القسم الداخلي جافًا بالطبع.

وبوُغت فاندورن سائق مرسيدس ببركة مياه بالاقتراب من المنعطف العاشر ما تسبّب في انزلاقه واصطدامه بالحاجز الجانبيّ وكسر جناحه الأماميّ وانزلق نحو منطقة الخروج الآمن، ولم يتمكّن من إعادة تشغيل سيارته للمواصلة إلى خطّ الحظائر.

أمّا بالنسبة للصدارة فقد تقدّم غونتر الفائز بالسباق الأوّل في نيويورك على زميله جايك دينيس في صدارة الأزمنة بتوقيت وقدره 1:26.838 دقيقة وكان السائق الوحيد الذي كسر حاجز الـ 87 ثانية.

وعلى عكس حصّة الأمس المتقاربة فإنّ الفوارق كانت أكبر هذا اليوم، إذ أنّ دينيس كان أبطأ بـ 0.375 ثانية من زميله بالرغم من استخدامه لوضع "أتاك مود" في محاولة لتقليص الفجوة مع غونتر.

وأكمل أندريه لوتيرر سائق بورشه ترتيب الثلاثة الأوائل، لكنّه كان بعيدًا بفارق 0.629 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى أليكس لين سائق ماهيندرا الذي تقدّم على البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا.

يأتي ذلك بعد انزلاق الأخير عند المنعطف السادس مباشرة بعد وقتٍ قصير من انزلاق روبن فرينز قبله في ذات المنطقة.

وتواجدت سيارة مرسيدس الثانية بقيادة نيك دي فريز في المركز السادس، وتقدّم الهولندي على رينيه راست وثنائيّ نيسان إي.دامس سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند على التوالي.

وأكمل إدواردو مورتارا المتصدّر السابق للبطولة ترتيب العشرة الأوائل لصالح فانتوري، في حين تفوّق ميتش إيفانز على زميله متصدّر الترتيب العام سام بيرد ليحلّ في المركز الـ 11.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:26.838     93.360
2 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 15 1:27.213 0.375 0.375 92.958
3 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:27.467 0.629 0.254 92.688
4 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 15 1:27.499 0.661 0.032 92.654
5 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 12 1:27.508 0.670 0.009 92.645
6 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 19 1:27.781 0.943 0.273 92.357
7 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 16 1:27.782 0.944 0.001 92.356
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 16 1:27.792 0.954 0.010 92.345
9 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 16 1:27.795 0.957 0.003 92.342
10 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 14 1:27.932 1.094 0.137 92.198
11 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 14 1:27.959 1.121 0.027 92.170
12 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 15 1:28.103 1.265 0.144 92.019
13 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 16 1:28.262 1.424 0.159 91.853
14 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 15 1:28.324 1.486 0.062 91.789
15 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 15 1:28.451 1.613 0.127 91.657
16 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 18 1:28.740 1.902 0.289 91.359
17 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 15 1:28.898 2.060 0.158 91.196
18 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 16 1:28.902 2.064 0.004 91.192
19 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 15 1:28.985 2.147 0.083 91.107
20 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 12 1:29.256 2.418 0.271 90.830
21 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 12 1:29.330 2.492 0.074 90.755
22 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:29.370 2.532 0.040 90.715
23 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 12 1:29.689 2.851 0.319 90.392
24 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1        
                   
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