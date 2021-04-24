فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

كان الألماني الشاب قد سجل الزمن الأسرع خلال آخر حصتي تجارب شتوية على الحلبة، بالرغم من المسار المختلف، كما تصدر أزمنة التجارب اليوم مع دقيقة و26.958 ثانية.

وقبيل انطلاق منافسات السباق للمرة الأولى على حلبة سباقات ثابتة، تم حذف أزمنة عدة لفات بسبب خروقات حدود المسار. بينما شهدت التجارب عودة تبديل الإطارات خلال الصحة لأن ميشلان عادت لتخصيص ست مجموعات لكل سيارة كما كان الحال الموسم الماضي.

وهذه العودة لمرة واحدة فقط نظراً لمعدل السرعة العالي وازدياد الحمل على الإطارات ضمن المنعطفات.

وشهدت التجارب كذلك لحاق الزملاء ببعضهم البعض في محاولة للاستفادة من عامل السحب طوال الحصتين على حلبة ستكون فيها إدارة الطاقة حاسمة للغاية.

وقرر غونتر استعمال الطاقة القصوى مبكراً، حيث أنهى الحصة بفارق 0.012 ثانية فقط متصدراً 22 سائقاً لم تفصل بينهم إلا 0.8 ثانية.

المركز الثاني حققه أليكس لين سائق ماهيندرا خلال اللحظات الأخيرة ليتفوق على نيك دي فريز سائق مرسيدس والفائز بالسباق الافتتاحي في السعودية.

أنطونيو فيليكس دا كوستا على متن سيارة تيتشيتا، تقدم على أوليفر رولاند سائق نيسان، بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

أليكسندر سيمز، ماهيندرا تصوير: صور موتورسبورت

وشهد المنعطفان 13 و15 غلقاً للمكابح وعدة انزلاقات للسائقين من بينهم لوكاس دي غراسي الذي خرج إلى المنطقة الحصوية، وتكرر الأمر مع غونتر كذلك وروبن فرينز الذي انزلقت سيارته في المنعطف الأول ليتم رفع العلم الأصفر لفترة وجيزة.

وكان ستوفيل فاندورن الفائز بسباقين، قد أنهى بالمركز 11 ضمن ترتيب المراكز الإجمالية، حيث اشتكى بشكل خاص من عدم تساوي حرارة الكبح ما أجبره على تغيير اتجاه سيارته مرسيدس عند الإبطاء.

وأنهى رينيه راست سائق أودي التجارب أمام سيارة نيو 333 مع توم بلومكفيست، بينما أكمل أندريه لوتيرر ونورمان ناتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار أنه وخلال التجارب الأولى الأبطأ، تصدر دا كوستا الترتيب مع دقيقة و27.238 ثانية، بفارق أقل من عُشري ثانية أمام غونتر، حيث فصلت ثانية واحدة السيارات الـ 19 الأولى.