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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 أخبار

فورمولا إي: على مرسيدس "أن تواجه نفسها" بعد خسارة صدارة الترتيب العام

من قبل:
, محرر

على مرسيدس "أن تواجه نفسها" إذ باتت الفريق "المُلاحِق" في الفورمولا إي بدلاً من "الُملاحَق"، وذلك بعد خسارة الفريق لصدارته الطويلة عقب جولة نيويورك.

فورمولا إي: على مرسيدس "أن تواجه نفسها" بعد خسارة صدارة الترتيب العام

هيمنت السهام الفضية على صدارة البطولة الكهربائية عقب تحقيق المركزين الأول والثالث مع نيك دي فريز وستوفيل فاندورن في سباق فالنسيا الأول المثير للجدل عندما تراجع أغلب المنافسين بسبب تجاوز حدود الطاقة المسموحة.

لكن الفريق خسر صدارة الترتيب العام للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بعد أن فشل سائقاه بتسجيل النقاط خلال جولة نيويورك المزدوجة. 

وباتت مرسيدس تحتل المركز الخامس ضمن الترتيب العام بعد أن سجلت ثماني نقاط فقط خلال السباقات الستة الماضية.

حيث قال دي فريز في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة تامة، لم نكن تنافسيين على الإطلاق في هذه الجولة".

وتابع: "علينا أن نواجه أنفسنا، نحن لسنا أقوياء بما يكفي. هذه هي الحقيقة. نحن لسنا تنافسيين بما يكفي".

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وتأهل بطل موسم 2019 في الفورمولا 2 بالمركز 22 فقط بعد أن هطلت أمطار خفيفة خلال مجموعته في التصفيات، لكه لم ينجح بالتقدم سوى إلى المركز 18.

لكن روبن فرينز سائق إنفيجن تقدم من المركز 21 ليسجل النقاط في المركز الثامن ليضمن مركزه الثاني ضمن الترتيب العام خلف سام بيرد الفائز بالسباق الثاني.

وأشار إيان جايمس مدير فريق مرسيدس إلى أنهم باتوا "المُلاحِقين" في الفورمولا إي بعد هذا التراجع، وأنهم لم يتركوا أي مجال دون البحث فيه.

فقال: "لم تكن الجولة التي نريدها أو التي نسعى إليها. الخروج من الجولة بدون أية نقطة لهو أمر محبط حقاً".

وأكمل: "الفريق ينظر بالفعل في البيانات، ولن نترك أي مجال دون البحث فيه".

واسترسل: "منافسونا يسجلون النقاط، ونحن بدأنا نصبح في موقع ’المُلاحِق’ بدلاً أن نكون الفريق الذي يلاحقنا الجميع".

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بالمقابل، عانى فاندورن من انثقاب في التصفيات والسباق، حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت أحاول التأقلم مع مشاكل الإطارات".

وأردف: "كنا نعاني على صعيد الوتيرة، مع الإطار الخلفي الأيمن لم يكن هناك مطاط باقٍ كي أبدأ السباق".

وأكمل: "من الصعب الحكم الآن على العامل الذي يعيق وتيرتنا. أنا واثق أن السيارة ما زالت جيدة والفريق كذلك".

واختتم: "أشعر أن الأمور لم تسر في صالحنا، إضافة إلى حظ سيء مؤخراً".

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