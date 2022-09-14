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فورمولا إي: سيتي كامارا ينتقل إلى صفوف "نيو 333" لموسم 2022-2023

سينتقل سيرجيو سيتي كامارا ليقود مع فريق "نيو 333" في الفورمولا إي لموسم 2022-2023، حيث سيترك فريقه دراغون بينسكي بعد موسمين ونصف.

فورمولا إي: سيتي كامارا ينتقل إلى صفوف "نيو 333" لموسم 2022-2023

انتقل البرازيلي إلى الفورمولا إي ليقود مع دراغون خلال جولات برلين الستّ في نهاية موسم 2019-2020، بديلاً عن برندون هارتلي.

وبقي مع الفريق الأمريكي لعامين إضافيين، حيث كان المركز التاسع في الدرعية أفضل نتائجه في الموسم التالي.

وبالرغم من ضعف تنافسية السيارة، لكن سيتي كامارا أثار الإعجاب بقدرته على وضع سيارته ضمن منافسات متعددة الموسم الماضي.

ودخل ضمن منافسة على منصة التتويج في جولة لندن لموسم 2021-2022، قبل أن تتسبب مشكلة في السيارة بتراجعه.

وقد استحق بالفعل خطوة انتقاله إلى فريق "نيو 333"، حيث يأمل أن يبدأ حقبة الجيل الثالث من السيارات بشكل تنافسي.

فقال: "أنا مسرور جداً بانضمامي إلى فريق ’نيو 333’ أود توجيه الشكر إلى جميع أفراد الفريق الذين آمنوا بي لمنحي هذه الفرصة".

وأكمل: "لطالما كنت واضحاً في رغبتي بالبقاء ضمن منافسات الفورمولا إي، أنا متحمس جداً لحقبة الجيل الثالث من السيارات".

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من جهته، قال أليكس هوي مدير فريق "نيو 333": "يسرّنا يسرنا ضم سيرجيو معنا. إنه سائق رائع وقد أثار إعجابنا بشكل كبير بالفعل".

وأكمل: "ضم خدماته تمثل جانباً هاماً من مسيرة فريقنا نحو المزيد من التقدم في الفورمولا إي".

يشار إلى أن فريق "نيو 333" جمع كامل نقاطه الموسم الماضي من المركز الثاني في سباق روما، حين أنهى أوليفر تورفي سابعاً، بينما حقق دان تيكتوم المركز العاشر.

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