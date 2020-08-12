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فورمولا إي / جائزة برلين 5 / تقرير السباق

فورمولا إي: رولاند يُحقّق فوزه الأوّل من بوابة السباق الخامس في برلين

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فورمولا إي: رولاند يُحقّق فوزه الأوّل من بوابة السباق الخامس في برلين
من قبل:
12-08-2020

حقّق أوليفر رولاند سائق نيسان إي.دامس فوزه الأوّل في بطولة الفورمولا إي بعد سيطرة محكمة على مجريات السباق الخامس من سلسلة سباقات جائزة برلين الختاميّة للموسم.

تمتّع رولاند بأفضليّة 1 بالمئة على صعيد الطاقة في المراحل الأولى ما سمح له بالتحكّم في مجريات السباق أمام روبن فرينز.

وتمتّع البريطاني بفارق 1.9 ثانية عند فوزه بالسباق الذي امتدّ لـ 36 لفّة، بالرغم من أنّ أنظمة التوقيت أُعيد تحديثها بعد تسجيلها للترتيب قبل لفّة من النهاية الفعليّة.

وساعدت هذه النتيجة رولاند على القفز من المركز التاسع في ترتيب البطولة إلى الثاني إثر فشل جون-إريك فيرن في تسجيل أيّة نقاط.

وفي حين أنّ المركز الثاني كان محسومًا في السباق لصالح فرينز، فإنّ المنافسة على آخر مراكز منصّة التتويج كانت حامية وامتدّت حتّى اللفّة الأخيرة، حيث احتكّ رينيه راست بسيارة أندريه لوتيرر لعدّة منعطفات قبل أن يخطف سائق آودي المركز الثالث عند خطّ النهاية، لكنّه يبقى قيد التحقيق إزاء تلك الواقعة.

في ذات الوقت تلقّى زميله لوكاس دي غراسي عقوبة 5 ثوانٍ بعد انزلاقه ضمن حادثة مع أنطونيو فيليكس دا كوستا الحائز على اللقب وانتهى بهما المطاف في قاع الترتيب

وحلّ أليكس لين في المركز الخامس أمام نيل ياني سائق بورشه الآخر، بينما ذهب المركز السابع إلى ميتش إيفانز.

أمّا إدواردو مورتارا فقد تواجد في المركز الثامن أمام ستوفيل فاندورن، بينما أكمل سيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل لصالح نيسان إي.دامس.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 36 47:28.880    
2   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 47:30.783 1.903 1.903
3   66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:36.370 7.490 5.587
4   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 36 47:36.743 7.863 0.373
5   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 36 47:40.321 11.441 3.578
6   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 36 47:41.802 12.922 1.481
7   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:42.986 14.106 1.184
8   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 36 47:46.014 17.134 3.028
9   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 36 47:47.829 18.949 1.815
10   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 36 47:48.611 19.731 0.782
11   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:52.211 23.331 3.600
12   51 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:53.687 24.807 1.476
13   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 36 47:56.655 27.775 2.968
14   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 36 47:57.603 28.723 0.948
15   6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 36 48:00.012 31.132 2.409
16   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 36 48:00.404 31.524 0.392
17   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 36 48:03.020 34.140 2.616
18   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 36 48:03.866 34.986 0.846
19   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 36 48:13.257 44.377 9.391
20   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 48:15.471 46.591 2.214
21   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 36 48:43.999 1:15.119 28.528
  انسحب 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 35 46:30.053 1 لفّة 1 لفّة
  انسحب 33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 33 44:09.647 3 لفّة 2 لفّة
  انسحب 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 4 48:04.771 32 لفّة 29 لفّة
 
فورمولا إي: رولاند يحرز قطب الانطلاق الأول في برلين

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة برلين 5
الكاتب مروان الوافي

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