فورمولا إي: رولاند يُحقّق فوزه الأوّل من بوابة السباق الخامس في برلين

تمتّع رولاند بأفضليّة 1 بالمئة على صعيد الطاقة في المراحل الأولى ما سمح له بالتحكّم في مجريات السباق أمام روبن فرينز.

وتمتّع البريطاني بفارق 1.9 ثانية عند فوزه بالسباق الذي امتدّ لـ 36 لفّة، بالرغم من أنّ أنظمة التوقيت أُعيد تحديثها بعد تسجيلها للترتيب قبل لفّة من النهاية الفعليّة.

وساعدت هذه النتيجة رولاند على القفز من المركز التاسع في ترتيب البطولة إلى الثاني إثر فشل جون-إريك فيرن في تسجيل أيّة نقاط.

وفي حين أنّ المركز الثاني كان محسومًا في السباق لصالح فرينز، فإنّ المنافسة على آخر مراكز منصّة التتويج كانت حامية وامتدّت حتّى اللفّة الأخيرة، حيث احتكّ رينيه راست بسيارة أندريه لوتيرر لعدّة منعطفات قبل أن يخطف سائق آودي المركز الثالث عند خطّ النهاية، لكنّه يبقى قيد التحقيق إزاء تلك الواقعة.

في ذات الوقت تلقّى زميله لوكاس دي غراسي عقوبة 5 ثوانٍ بعد انزلاقه ضمن حادثة مع أنطونيو فيليكس دا كوستا الحائز على اللقب وانتهى بهما المطاف في قاع الترتيب

وحلّ أليكس لين في المركز الخامس أمام نيل ياني سائق بورشه الآخر، بينما ذهب المركز السابع إلى ميتش إيفانز.

أمّا إدواردو مورتارا فقد تواجد في المركز الثامن أمام ستوفيل فاندورن، بينما أكمل سيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل لصالح نيسان إي.دامس.

نتيجة السباق: