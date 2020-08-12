فورمولا إي: رولاند يحرز قطب الانطلاق الأول في برلين

سجل سائق نيسان زمناً قدره دقيقة و15.955 ثانية خلال "سوبر بول" ضمن له المركز الأول بفارق 0.049 ثانية أمام روبن فرينز سائق "فيرجن ريسينغ.

وشهدت المراكز الستة الأولى تواجد ثلاثة سائقين بشكل مفاجئ، بعد حصة افتتاحية فوضوية لسائقي الصدارة، ما سمح لنيل ياني بتحقيق مركز ثالث غير متوقع.

وأحرز سائق بورشه أفضل مركز انطلاقة له حتى الآن في الفورمولا إي، قبل ما يتوقع أنه آخر سباقين له في البطولة الكهربائية قبل استبداله بسائق ماهيندرا السابق باسكال فيرلاين.

وكان رينيه راست حامل لقب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مرتين، في صدارة السائقين المبدئية خلال التصفيات، وذلك بعد تصدر مجموعته، لكن لفته المتواضعة في "سوبر بول" كانت تعني أنه سينطلق رابعاً لصالح أودي أمام أليكس لين - المشارك بديلاً عن فيرلاين خلال السباقات الستة الأخيرة للموسم.

المركز السادس كان من نصيب توم بلومفكيست الذي يشارك بديلاً عن جايمس كالادو مع جاغوار.

واتجه مشاركو المجموعة الأولى متأخرين إلى الحصة، ليسجلوا لفاتهم السريعة من دون الحاجة إلى لفات تحضيرية، ما أدى إلى بعض الفوضى في المراكز.

ويأتي ذلك تزامناً مع أول استعمال للمسار الإضافي، حيث تقدم ماكسيميليان غونتر رتل سيارات جون-إريك فيرن، أنطونيو فيليكس دا كوستا، لوكاس دي غراسي وسيباستيان بويمي.

وكان دي غراسي قريباً من سيارة دا كوستا قبل أن يتلقى تعليمات من فريقه عبر اللاسلكي يحثه فيها على ضرورة التجاوز لتسجيل زمن سريع، ما أدى إلى تنافسهما مع الخروج من المنعطف 15.

ومع إبطائهما لسرعة بعضهما البعض، تم رفع العلم المرقط للطلعة الأولى على المسار الجديد الأطول بـ 130 متراً، قبل أن تتمكن سيارات "تيكيتا"، دي غراسي وبويمي من عبور الخط.

وجميعهم فشلوا في تسجيل زمن سريع، ما ترك المجال أمام غونتر وميتش إيفانز لخوض المعركة على الإنهاء بمركز الوصافة في البطولة، إذ تفصل 15 نقطة بين المركزين الثاني والسادس.

وتصدر غونتر مجموعته أمام إيفانز وبفارق 0.001 ثانية.

لكن طلعات لين وفرينز سائقي المجموعة الثالثة تركتهما خارج "سوبر بول"، قبل أن يتراجع غونتر وإيفانز إلى 13 و14 بعد زمنين مفاجئين لكل من راست وبلومكفيست.

أندريه لوتيرر زميل ياني، احتل المركز السابع أمام فيليبي ماسا، سيرجيو سيتي كامارا وإدواردو مورتارا.

أما أوليفر تورفي فسينطلق من المركز 12، بينما سينطلق سام بيرد وجيروم دامبروسيو خلف غونتر، إيفانز وأليكسندر سيمز.

من جهة أخرى، بدت وتيرة مرسيدس ضعيفة للغاية مع تأهل ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز بالمركزين الـ 18 والـ 19.

وسينطلق دي غراسي من المركز 21 أمام دا كوستا، أما بويمي وفيرن فيحتلان الصف الأخير، وجميع أولئك السائقين الأربعة هم حاملوا ألقاب في البطولة.

التصفيات

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