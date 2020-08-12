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فورمولا إي / جائزة برلين 5 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: رولاند يحرز قطب الانطلاق الأول في برلين

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فورمولا إي: رولاند يحرز قطب الانطلاق الأول في برلين
12-08-2020

أحرز أوليفر رولاند قطب الانطلاق الأول لسباق برلين الخامس في الفورمولا إي، ضمن تجارب تأهيلية لم ينجح فيها أربعة أبطال عالم بتسجيل زمن سريع.

سجل سائق نيسان زمناً قدره دقيقة و15.955 ثانية خلال "سوبر بول" ضمن له المركز الأول بفارق 0.049 ثانية أمام روبن فرينز سائق "فيرجن ريسينغ.

وشهدت المراكز الستة الأولى تواجد ثلاثة سائقين بشكل مفاجئ، بعد حصة افتتاحية فوضوية لسائقي الصدارة، ما سمح لنيل ياني بتحقيق مركز ثالث غير متوقع.

وأحرز سائق بورشه أفضل مركز انطلاقة له حتى الآن في الفورمولا إي، قبل ما يتوقع أنه آخر سباقين له في البطولة الكهربائية قبل استبداله بسائق ماهيندرا السابق باسكال فيرلاين.

وكان رينيه راست حامل لقب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مرتين، في صدارة السائقين المبدئية خلال التصفيات، وذلك بعد تصدر مجموعته، لكن لفته المتواضعة في "سوبر بول" كانت تعني أنه سينطلق رابعاً لصالح أودي أمام أليكس لين - المشارك بديلاً عن فيرلاين خلال السباقات الستة الأخيرة للموسم.

المركز السادس كان من نصيب توم بلومفكيست الذي يشارك بديلاً عن جايمس كالادو مع جاغوار.

واتجه مشاركو المجموعة الأولى متأخرين إلى الحصة، ليسجلوا لفاتهم السريعة من دون الحاجة إلى لفات تحضيرية، ما أدى إلى بعض الفوضى في المراكز.

ويأتي ذلك تزامناً مع أول استعمال للمسار الإضافي، حيث تقدم ماكسيميليان غونتر رتل سيارات جون-إريك فيرن، أنطونيو فيليكس دا كوستا، لوكاس دي غراسي وسيباستيان بويمي.

وكان دي غراسي قريباً من سيارة دا كوستا قبل أن يتلقى تعليمات من فريقه عبر اللاسلكي يحثه فيها على ضرورة التجاوز لتسجيل زمن سريع، ما أدى إلى تنافسهما مع الخروج من المنعطف 15.

ومع إبطائهما لسرعة بعضهما البعض، تم رفع العلم المرقط للطلعة الأولى على المسار الجديد الأطول بـ 130 متراً، قبل أن تتمكن سيارات "تيكيتا"، دي غراسي وبويمي من عبور الخط.

وجميعهم فشلوا في تسجيل زمن سريع، ما ترك المجال أمام غونتر وميتش إيفانز لخوض المعركة على الإنهاء بمركز الوصافة في البطولة، إذ تفصل 15 نقطة بين المركزين الثاني والسادس.

وتصدر غونتر مجموعته أمام إيفانز وبفارق 0.001 ثانية.

لكن طلعات لين وفرينز سائقي المجموعة الثالثة تركتهما خارج "سوبر بول"، قبل أن يتراجع غونتر وإيفانز إلى 13 و14 بعد زمنين مفاجئين لكل من راست وبلومكفيست.

أندريه لوتيرر زميل ياني، احتل المركز السابع أمام فيليبي ماسا، سيرجيو سيتي كامارا وإدواردو مورتارا.

أما أوليفر تورفي فسينطلق من المركز 12، بينما سينطلق سام بيرد وجيروم دامبروسيو خلف غونتر، إيفانز وأليكسندر سيمز.

من جهة أخرى، بدت وتيرة مرسيدس ضعيفة للغاية مع تأهل ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز بالمركزين الـ 18 والـ 19.

وسينطلق دي غراسي من المركز 21 أمام دا كوستا، أما بويمي وفيرن فيحتلان الصف الأخير، وجميع أولئك السائقين الأربعة هم حاملوا ألقاب في البطولة.

التصفيات

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:15.955   118.728
2 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:16.004 0.049 118.651
3 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:16.052 0.097 118.576
4 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:16.127 0.172 118.459
5 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:16.192 0.237 118.358
6 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:16.529 0.574 117.837
7 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:16.241 0.286 118.282
8 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:16.251 0.296 118.267
9 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:16.292 0.337 118.203
10 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:16.296 0.341 118.197

النتائج كاملة هنا.

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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة برلين 5
قائمة السائقين أوليفر رولاند
قائمة الفرق نيسان إي.دامس

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