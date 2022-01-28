فورمولا إي: رولاند يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الحماسيّة في الدرعيّة

بدأت الحصّة بنسقٍ بطيء في ظلّ اتّباع السائقين لمقاربة بناء الوتيرة بشكلٍ تدريجي ضمن حصّة التحضير الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات الحماسيّة الأولى من الموسم في ربوع المملكة العربيّة السعوديّة.

لكن مع دخول جلّ السائقين إلى الحلبة فقد بدأت مستويات التماسك بالتحسّن سريعًا، ليقفز نيك كاسيدي إلى الصدارة بـ 1:10.929 دقيقة مع اقتراب منتصف الحصّة.

وبدأ السائقون إثر ذلك بمحاكاة التصفيات من خلال أوضاع الطاقة الأعلى، وهو ما ساهم في تحسّن الأزمنة بشكلٍ لافتٍ أكثر مع نزول السائقين تحت حاجز الـ 70 ثانية.

وتمكّن جايك دينيس من التواجد في المركز الأوّل مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة وبدا متّجهًا لضمان الصدارة لصالح فريقه أندريتي بـ 1:09 دقيقة بالضبط.

لكن بشكلٍ مماثلٍ لحصّة الأمس فقد كانت لرولاند سائق ماهيندرا كلمة أخرى، فبالرغم من الزحام الذي واجهه في المقطع الأوسط، فإنّه تمكّن من تسجيل 1:08.957 دقيقة ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثانية.

وتقدّم البريطاني على مواطنه سام بيرد سائق جاغوار بفارق 0.015 ثانية فقط بعد تحسين الأخير لزمنه في اللحظات الأخيرة هو الآخر.

وأكمل دينيس الحصّة ثالثًا أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي وضع سيارة دي.اس تيشيتاه في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ روبن فرينز في المركز الخامس أمام باسكال فيرلاين، في حين ألغى جون-إريك فيرن أسرع محاولاته بسبب الزحام ما تسبّب في إكماله الحصّة في المركز السابع لكن على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى نيك كاسيدي الذي تواجد في المركز الثامن، بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وأوليفر أسكيو ترتيب العشرة الأوائل، وكان من اللافت أن أكثر من نصف ثانية بقليل غطّت جميع العشرة الأوائل، في حين غطّت ثانية الـ 18 الأوائل وهو ما يعد بتصفيات ناريّة على حلبة الدرعيّة.

نتيجة الحصّة: