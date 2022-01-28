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فورمولا إي: رولاند يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الحماسيّة في الدرعيّة

حافظ البريطاني أوليفر رولاند على صدارته مع نهاية التجارب الحرّة الثانية لجائزة الدرعيّة للفورمولا إي التي عرفت أداءً متقاربًا للغاية يعد بمنافسات حامية عالية الإثارة في التصفيات والسباق بعد ظهر اليوم.

فورمولا إي: رولاند يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الحماسيّة في الدرعيّة

بدأت الحصّة بنسقٍ بطيء في ظلّ اتّباع السائقين لمقاربة بناء الوتيرة بشكلٍ تدريجي ضمن حصّة التحضير الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات الحماسيّة الأولى من الموسم في ربوع المملكة العربيّة السعوديّة.

لكن مع دخول جلّ السائقين إلى الحلبة فقد بدأت مستويات التماسك بالتحسّن سريعًا، ليقفز نيك كاسيدي إلى الصدارة بـ 1:10.929 دقيقة مع اقتراب منتصف الحصّة.

وبدأ السائقون إثر ذلك بمحاكاة التصفيات من خلال أوضاع الطاقة الأعلى، وهو ما ساهم في تحسّن الأزمنة بشكلٍ لافتٍ أكثر مع نزول السائقين تحت حاجز الـ 70 ثانية.

وتمكّن جايك دينيس من التواجد في المركز الأوّل مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة وبدا متّجهًا لضمان الصدارة لصالح فريقه أندريتي بـ 1:09 دقيقة بالضبط.

لكن بشكلٍ مماثلٍ لحصّة الأمس فقد كانت لرولاند سائق ماهيندرا كلمة أخرى، فبالرغم من الزحام الذي واجهه في المقطع الأوسط، فإنّه تمكّن من تسجيل 1:08.957 دقيقة ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثانية.

وتقدّم البريطاني على مواطنه سام بيرد سائق جاغوار بفارق 0.015 ثانية فقط بعد تحسين الأخير لزمنه في اللحظات الأخيرة هو الآخر.

وأكمل دينيس الحصّة ثالثًا أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي وضع سيارة دي.اس تيشيتاه في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ روبن فرينز في المركز الخامس أمام باسكال فيرلاين، في حين ألغى جون-إريك فيرن أسرع محاولاته بسبب الزحام ما تسبّب في إكماله الحصّة في المركز السابع لكن على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى نيك كاسيدي الذي تواجد في المركز الثامن، بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وأوليفر أسكيو ترتيب العشرة الأوائل، وكان من اللافت أن أكثر من نصف ثانية بقليل غطّت جميع العشرة الأوائل، في حين غطّت ثانية الـ 18 الأوائل وهو ما يعد بتصفيات ناريّة على حلبة الدرعيّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 20 1:08.957     130.202
2 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:08.972 0.015 0.015 130.174
3 27 United Kingdom جايك دينيس أندريتي موتورسبورت 19 1:09.000 0.043 0.028 130.121
4 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 1:09.048 0.091 0.048 130.031
5 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:09.070 0.113 0.022 129.989
6 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 20 1:09.172 0.215 0.102 129.798
7 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 21 1:09.208 0.251 0.036 129.730
8 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:09.255 0.298 0.047 129.642
9 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 19 1:09.413 0.456 0.158 129.347
10 28 United States أوليفر أسكيو أندريتي موتورسبورت 20 1:09.502 0.545 0.089 129.181
11 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 17 1:09.508 0.551 0.006 129.170
12 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 21 1:09.518 0.561 0.010 129.152
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 22 1:09.541 0.584 0.023 129.109
14 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:09.656 0.699 0.115 128.896
15 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 19 1:09.718 0.761 0.062 128.781
16 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 20 1:09.740 0.783 0.022 128.741
17 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 18 1:09.806 0.849 0.066 128.619
18 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 22 1:09.906 0.949 0.100 128.435
19 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 19 1:09.962 1.005 0.056 128.332
20 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 19 1:10.157 1.200 0.195 127.975
21 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 20 1:10.520 1.563 0.363 127.317
22 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 21 1:10.590 1.633 0.070 127.190
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