انطلق البريطاني من المركز الثاني في السباق الأوّل ضمن جولة المكسيك المزدوجة بجوار فيرلاين سائق بورشه الفائز على المسار قبل شطب نتيجته، لكنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل اليوم بتفوّقه عليه في التصفيات.

ونجح رولاند في تعويض ما خسره في المقطع الأوّل من لفّته الحاسمة في منافسات السوبر بول ليظفر بالمركز الأوّل بفارق 0.192 ثانية عن فيرلاين.

أمّا إدواردو مورتارا فسينطلق من المركز الثالث أمام بطل العالم مرّتين جون-إريك فيرن بعد خسارة أليكسندر لين سائق ماهيندرا للفّته في منافسات السوبر بول بسبب خرق تقني ما يعني انطلاقه سادسًا.

وكان جايك دينيس آخر المتوجّهين إلى الحلبة في مرحلة السوبر بول بعد أن تصدّر فترة المجموعات لكنّه أغلق مكابحه بشكلٍ كبير عند المنعطف الـ 11 ليُكمل لفّته متأخّرًا بـ 0.575 ثانية عن زمن رولاند.

ولم يتمكّن سيباستيان بويمي من مجاراة زميله رولاند ما يعني انطلاقه من المركز السابع، لكن بعد تغيير محرّكه والعاكس وعلبة التروس قبل سباق الأمس الأوّل فقد حُلّت مشكلة فارق الوتيرة الكبير له هذا الموسم وحقّق السويسري تقدّمًا لافتًا بعد تأهّله في المركز الـ 21 بالأمس.

وذهب المركز الثامن إلى نيك كاسيدي ثامنًا أمام طوم بلومكفيست، بينما أكمل أندريه لوتيير ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا الفائز بسباق السبت لوكاس دي غراسي فقد اكتفى بالمركز الـ 13 لصالح آودي.

نتيجة التصفيات: