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فورمولا إي / جائزة بويبلا 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني

قلب أوليفر رولاند سائق نيسان الأدوار في تصفيات جائزة بويبلا الثانية للفورمولا إي من خلال تفوّقه على باسكال فيرلاين.

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني

انطلق البريطاني من المركز الثاني في السباق الأوّل ضمن جولة المكسيك المزدوجة بجوار فيرلاين سائق بورشه الفائز على المسار قبل شطب نتيجته، لكنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل اليوم بتفوّقه عليه في التصفيات.

ونجح رولاند في تعويض ما خسره في المقطع الأوّل من لفّته الحاسمة في منافسات السوبر بول ليظفر بالمركز الأوّل بفارق 0.192 ثانية عن فيرلاين.

أمّا إدواردو مورتارا فسينطلق من المركز الثالث أمام بطل العالم مرّتين جون-إريك فيرن بعد خسارة أليكسندر لين سائق ماهيندرا للفّته في منافسات السوبر بول بسبب خرق تقني ما يعني انطلاقه سادسًا.

وكان جايك دينيس آخر المتوجّهين إلى الحلبة في مرحلة السوبر بول بعد أن تصدّر فترة المجموعات لكنّه أغلق مكابحه بشكلٍ كبير عند المنعطف الـ 11 ليُكمل لفّته متأخّرًا بـ 0.575 ثانية عن زمن رولاند.

ولم يتمكّن سيباستيان بويمي من مجاراة زميله رولاند ما يعني انطلاقه من المركز السابع، لكن بعد تغيير محرّكه والعاكس وعلبة التروس قبل سباق الأمس الأوّل فقد حُلّت مشكلة فارق الوتيرة الكبير له هذا الموسم وحقّق السويسري تقدّمًا لافتًا بعد تأهّله في المركز الـ 21 بالأمس.

وذهب المركز الثامن إلى نيك كاسيدي ثامنًا أمام طوم بلومكفيست، بينما أكمل أندريه لوتيير ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا الفائز بسباق السبت لوكاس دي غراسي فقد اكتفى بالمركز الـ 13 لصالح آودي.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:23.579   128.357
2 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:23.771 0.192 128.063
3 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:23.823 0.244 127.983
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:23.886 0.307 127.887
5 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:23.950 0.371 127.790
6 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:24.154 0.575 127.480
7 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:23.455   128.548
8 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:23.499   128.480
9 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:23.583 0.004 128.351
10 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:23.636 0.057 128.270
11 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:23.640 0.061 128.263
12 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:23.789 0.210 128.035
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:23.984 0.405 127.738
14 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:24.179 0.600 127.442
15 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:24.292 0.713 127.271
16 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:24.445 0.866 127.041
17 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:24.736 1.157 126.604
18 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:24.756 1.177 126.575
19 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:24.811 1.232 126.493
20 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:24.840 1.261 126.449
21 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:24.907 1.328 126.350
22 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:24.911 1.332 126.344
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:25.203 1.624 125.911
24 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت      
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