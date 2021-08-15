فورمولا إي: رولاند يتفوق على غونتر ويتصدر التجارب الحرة الثانية للسباق الختامي في برلين

تصدّر سائق نيسان إي.دامس - الذي يخوض مشاركته الأخيرة مع الفريق - الحصّة بزمن بلغ دقيقة و06.372 ثانية، والذي سجّله قبل دقيقتين من نهاية الوقت.

وقد وضع ذلك الزمن الأسرع على الحلبة التي تم عكس اتجاهها رولاند في المقدمة بفارق 0.043 ثانية عن غونتر سائق "بي ام دبليو أندريتي".

نورمان ناتو حلّ في المركز الثالث أمام ستوفيل فاندورن وجان-إريك فيرن، في الوقت الذي تواجد فيه متصدر الترتيب نيك دي فريز في المركز السادس، مع تقديم معسكر مرسيدس لأداء قوي.

فيما ذهب المركز السابع إلى الناشئ جايك دينيس أمام الفائز بالسباق الأول في برلين لوكاس دي غراسي، بينما تقدّم نيك كاسيدي سائق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" على باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

ميتش إيفانز الذي صعد إلى منصة التتويج بالأمس حلّ في المركز الـ 11 أمام رينيه راست وأندريه لوتيرر.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كانت الصدارة المبدئية من نصيب إدواردو مورتارا بعد اعتماده وضع الهجوم قُبيل دخول السائقين إلى خط الحظائر استعدادًا لمحاولاتهم بالطاقة الكاملة.

حيث سجّل سائق "فينتوري ريسينغ" دقيقة و06.977 ثانية مع وضع الطاقة البالغة 235 كيلوواط.

وقد وضع ذلك الزمن الفائز بسباق بويبلا - والذي يحتل المركز الثاني في ترتيب النقاط قُبيل السباق الختامي - أمام حامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا بفارق 0.162 ثانية.

لكنّ ومع خروج السائقين والانطلاق في تحسين الأزمنة، تراجع مورتارا في النهاية إلى المركز الـ 14 أمام سام بيرد ودا كوستا، في ظل تقدّم ناتو وغونتر.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: