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فورمولا إي / جائزة برلين 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: رولاند يتفوق على غونتر ويتصدر التجارب الحرة الثانية للسباق الختامي في برلين

سجّل أوليفر رولاند الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية للسباق الختامي لموسم الفورمولا إي في برلين، متفوقًا على ماكسيميليان غونتر، وذلك قُبيل معركة حسم اللقب بين 14 سائقًا على حلبة مطار تمبلهوف.

فورمولا إي: رولاند يتفوق على غونتر ويتصدر التجارب الحرة الثانية للسباق الختامي في برلين

تصدّر سائق نيسان إي.دامس - الذي يخوض مشاركته الأخيرة مع الفريق - الحصّة بزمن بلغ دقيقة و06.372 ثانية، والذي سجّله قبل دقيقتين من نهاية الوقت.

وقد وضع ذلك الزمن الأسرع على الحلبة التي تم عكس اتجاهها رولاند في المقدمة بفارق 0.043 ثانية عن غونتر سائق "بي ام دبليو أندريتي".

نورمان ناتو حلّ في المركز الثالث أمام ستوفيل فاندورن وجان-إريك فيرن، في الوقت الذي تواجد فيه متصدر الترتيب نيك دي فريز في المركز السادس، مع تقديم معسكر مرسيدس لأداء قوي.

فيما ذهب المركز السابع إلى الناشئ جايك دينيس أمام الفائز بالسباق الأول في برلين لوكاس دي غراسي، بينما تقدّم نيك كاسيدي سائق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" على باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

ميتش إيفانز الذي صعد إلى منصة التتويج بالأمس حلّ في المركز الـ 11 أمام رينيه راست وأندريه لوتيرر.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كانت الصدارة المبدئية من نصيب إدواردو مورتارا بعد اعتماده وضع الهجوم قُبيل دخول السائقين إلى خط الحظائر استعدادًا لمحاولاتهم بالطاقة الكاملة.

حيث سجّل سائق "فينتوري ريسينغ" دقيقة و06.977 ثانية مع وضع الطاقة البالغة 235 كيلوواط.

وقد وضع ذلك الزمن الفائز بسباق بويبلا - والذي يحتل المركز الثاني في ترتيب النقاط قُبيل السباق الختامي - أمام حامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا بفارق 0.162 ثانية.

لكنّ ومع خروج السائقين والانطلاق في تحسين الأزمنة، تراجع مورتارا في النهاية إلى المركز الـ 14 أمام سام بيرد ودا كوستا، في ظل تقدّم ناتو وغونتر.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 16 1:06.372  
2 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 17 1:06.415 0.043
3 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 19 1:06.502 0.130
4 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 21 1:06.579 0.207
5 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 19 1:06.609 0.237
6 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 22 1:06.781 0.409
7 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:06.784 0.412
8 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 15 1:06.833 0.461
9 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:06.852 0.480
10 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 17 1:06.889 0.517
11 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 18 1:06.897 0.525
12 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 14 1:06.929 0.557
13 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:06.960 0.588
14 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 20 1:06.977 0.605
15 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 16 1:06.990 0.618
16 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 1:06.995 0.623
17 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 16 1:07.097 0.725
18 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 13 1:07.123 0.751
19 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 13 1:07.143 0.771
20 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:07.171 0.799
21 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 14 1:07.266 0.894
22 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 16 1:07.284 0.912
23 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 20 1:07.431 1.059
24 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 14 1:07.467 1.095
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