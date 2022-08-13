تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100 التالي / فورمولا إي: إيفانز يحقق الفوز في سيول ويُبقي على آماله في معركة اللقب
فورمولا إي / جائزة سيول 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على دي غراسي وينطلق أوّلًا في تصفيات سيول الممطرة

تفوّق أوليفر رولاند على زميله المستقبلي في صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي لوكاس دي غراسي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سيول بفارق 0.623 ثانية.

فورمولا إي: رولاند يتفوّق على دي غراسي وينطلق أوّلًا في تصفيات سيول الممطرة

كسب البريطاني الكثير من الوقت في منتصف لفّته ليتمتّع بأفضليّة ضخمة على حساب دي غراسي، وهو ما منحه متنفسًا كافيًا بالرغم من عبوره المنعطف الأخير بشكلٍ واسع.

وبالرغم من أنّ دي غراسي بدأ لفّته بشكلٍ أفضل، فإنّ رولاند حصل على زخمٍ جيّد وتوصّل إلى خطوطٍ أسرع في قسم الملعب ليُوسّع الفارق مع البرازيلي.

وكان سائقو المجموعة الثانية فقط، الذين تسلّحوا بمعرفة الأجزاء الأكثر تماسكًا على حلبة شوارع سيول بعد مواجهتهم لظروف أسوأ خلال المرحلة الأولى من تصفياتهم، قد تقدّموا على نصف النهائي.

إذ جمعت معركة مألوفة بين ميتش إيفانز وإدواردو مورتارا، وهما من بين المتنافسين على اللقب. وتأقلم إيفانز بشكلٍ جيّدٍ مع الظروف الرطبة ليتمكّن من التفوّق على السويسري بـ 1.1 ثانية.

في المقابل ثأر دي غراسي لخسارته في النهائيّ في مواجهة جايك دينيس في تصفيات بريطانيا، حيث أطاح به في ربع النهائيّ هذه المرّة، قبل أن يتفوّق على إيفانز ليضرب موعده في النهائيّ مع رولاند.

أمّا متصدّر الترتيب العام الحالي ستوفيل فاندورن فقد خرج من رُبع النهائيّ على يد باسكال فيرلاين الذي واجه رولاند في نصف النهائيّ وخسر على يده.

وسينطلق إيفانز ثالثًا أمام فيرلاين، في حين سيصطفّ دينيس خامسًا لصالح فريق أندريتي.

وسيسعى مورتارا لمؤازرة جهود زميله دي غراسي من أجل محاولة ضمان اللقب لصالح فريقهما فانتوري، وسينطلق السويسري من المركز السادس أمام فاندورن.

وذهب المركز الثامن إلى سيرجيو سيتي كامارا، بينما أكمل جون-إريك فيرن وسيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
2 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
3 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
4 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
5 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
6 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
7 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
8 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
9 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
10 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
11 10 France نورمان ناتو United Kingdom جاغوار ريسينغ
12 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
13 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
15 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
16 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
17 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
18 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
19 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
20 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
21 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
22 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
المشاركات
التعليقات
دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100
المقال السابق

دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100
المقال التالي

فورمولا إي: إيفانز يحقق الفوز في سيول ويُبقي على آماله في معركة اللقب

فورمولا إي: إيفانز يحقق الفوز في سيول ويُبقي على آماله في معركة اللقب

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول

ضمن ستوفيل فاندورن وفريقه مرسيدس لقبَي السائقين والصانعين من دون الكثير من العناء في السباق الختاميّ من موسم 2022 من بطولة الفورمولا إي الذي فاز به إدواردو مورتارا.

فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا

أحرز أنطونيو فيليكس دا كوستا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الختاميّة لموسم 2022 من بطولة الفورمولا إي في سيول متغلّبًا على إدواردو مورتارا بفارق 0.264 ثانية في الوقت الذي تأهّل فيه ستوفيل فاندورن متصدّر الترتيب العام رابعًا.

النقطة رقم 1000 لدي غراسي في الفورمولا إي مثّلت إنجازًا "عاطفيًا"
فورمولا إي فورمولا إي

النقطة رقم 1000 لدي غراسي في الفورمولا إي مثّلت إنجازًا "عاطفيًا"

قال لوكاس دي غراسي أن صعوبة التجاوز على مسار حلبة سيول الذي كان في طور الجفاف شجّعه على "الاكتفاء" بالمركز الثالث، كما وصف بلوغه النقطة رقم 1000 في الفورمولا إي بالإنجاز "العاطفي".

إيفانز بحاجة لسباق "نسخ ولصق" من سباق سيول الأول لينتزع لقب الفورمولا إي من فاندورن
فورمولا إي فورمولا إي

إيفانز بحاجة لسباق "نسخ ولصق" من سباق سيول الأول لينتزع لقب الفورمولا إي من فاندورن

يشعر ميتش إيفانز أن فوزه بسباق سيول الأول في الفورمولا إي كان "محكمًا وتحت السيطرة"، لكنه يدرك أنه بحاجة لنتيجة "نسخ ولصق" من نتيجة سباق اليوم ليهزم ستوفيل فاندورن نحو لقب موسم 2022 في الفورمولا إي.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.