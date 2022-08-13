فورمولا إي: رولاند يتفوّق على دي غراسي وينطلق أوّلًا في تصفيات سيول الممطرة
تفوّق أوليفر رولاند على زميله المستقبلي في صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي لوكاس دي غراسي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سيول بفارق 0.623 ثانية.
كسب البريطاني الكثير من الوقت في منتصف لفّته ليتمتّع بأفضليّة ضخمة على حساب دي غراسي، وهو ما منحه متنفسًا كافيًا بالرغم من عبوره المنعطف الأخير بشكلٍ واسع.
وبالرغم من أنّ دي غراسي بدأ لفّته بشكلٍ أفضل، فإنّ رولاند حصل على زخمٍ جيّد وتوصّل إلى خطوطٍ أسرع في قسم الملعب ليُوسّع الفارق مع البرازيلي.
وكان سائقو المجموعة الثانية فقط، الذين تسلّحوا بمعرفة الأجزاء الأكثر تماسكًا على حلبة شوارع سيول بعد مواجهتهم لظروف أسوأ خلال المرحلة الأولى من تصفياتهم، قد تقدّموا على نصف النهائي.
إذ جمعت معركة مألوفة بين ميتش إيفانز وإدواردو مورتارا، وهما من بين المتنافسين على اللقب. وتأقلم إيفانز بشكلٍ جيّدٍ مع الظروف الرطبة ليتمكّن من التفوّق على السويسري بـ 1.1 ثانية.
في المقابل ثأر دي غراسي لخسارته في النهائيّ في مواجهة جايك دينيس في تصفيات بريطانيا، حيث أطاح به في ربع النهائيّ هذه المرّة، قبل أن يتفوّق على إيفانز ليضرب موعده في النهائيّ مع رولاند.
أمّا متصدّر الترتيب العام الحالي ستوفيل فاندورن فقد خرج من رُبع النهائيّ على يد باسكال فيرلاين الذي واجه رولاند في نصف النهائيّ وخسر على يده.
وسينطلق إيفانز ثالثًا أمام فيرلاين، في حين سيصطفّ دينيس خامسًا لصالح فريق أندريتي.
وسيسعى مورتارا لمؤازرة جهود زميله دي غراسي من أجل محاولة ضمان اللقب لصالح فريقهما فانتوري، وسينطلق السويسري من المركز السادس أمام فاندورن.
وذهب المركز الثامن إلى سيرجيو سيتي كامارا، بينما أكمل جون-إريك فيرن وسيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|1
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|2
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|3
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|4
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|5
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|6
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|7
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|8
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|9
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|10
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|11
|10
|نورمان ناتو
|جاغوار ريسينغ
|12
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|13
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|15
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|16
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|18
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|19
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|20
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|21
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|22
|28
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
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