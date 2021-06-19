تصدّر البريطاني جدول الأزمنة في اللحظات الأخيرة من الحصّة الثانية بتوقيت وقدره 1:22.861 دقيقة ليتفوّق على أنطونيو فيليكس دا كوستا بفارق 0.268 ثانية.

وجاء ذلك بالرغم من تعرّض كلٍ منهما لحادث في مرحلة سابقة من الحصّة، حيث سجّل دا كوستا أفضل أزمنته قبل أن يعبر مباشرة نحو الحاجز المقابل في المنعطف الأوّل الأيسر الضيّق.

أمّا رولاند فقد كان يخوض معركة مع المنعطف الأوّل كذلك، فبعد أن أغلق مكابحه في البداية فقد فقد البريطاني السيطرة على القسم الخلفي واحتك بالجدار الإسباني عند مخرج المنعطف لكنّه لم يتعرّض لأيّ ضررٍ حاسم.

ووضع جون-إريك فيرن سيارة دي.اس تيشيتاه الثانية فيا لمركز الثالث مباشرة أمام أليكس لين سائق ماهيندرا.

كما أنّ رولاند تصدّر الحصّة الأولى الممطرة بعد أن تقدّم على باسكال فيرلاين سائق بورشه بـ 0.086 ثانية ضمن حصّة مليئة بالحوادث.

إذ مع إضافة جدارٍ عند المنعطفين الخامس والسادس بالمقارنة مع تحضيرات المحاكاة، بقي السائقون أمام منطقة عمياء ومائلة بالتوجّه إلى المنعطف السابع الأيمن. وباغت ذلك الكثير من الأسماء الكبيرة في الأجواء الزلقة وعلى رأسها رينيه راست ودا كوستا وسيباستيان بويمي.

كما تسبّب أليكسندر سيمز سائق ماهيندار الآخر في رفع العلم الأحمر مبكّرًا بعد أن أغلق مكابحه الخلفيّة بالخروج من المنعطف الـ 11 وتوقّف على المساب بسبب مشكلة يُشتبه في أنّها متعلّقة بالبطاريّة. وأدّى ذلك إلى تأخّر المنافسات إلى حين إبعاد السيارة، ليتقرّر في النهاية تمديد الحصّة بـ 15 دقيقة.

وساعد ذلك فيرن على التقليل من خسائره حيث تمكّن ميكانيكيوه من تغيير وحدة طاقته في غضون 15 دقيقة بعد التفطّن إلى وجود مشكلة فيها عند إجراء تغييرات على الإعدادات.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية: