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فورمولا إي / جائزة بويبلا 1 تقرير التجارب

فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة المليئة بالحوادث في المكسيك

تصدّر أوليفر رولاند حصّتي التجارب الحرّة الممطرة والجافة في المكسيك ضمن جائزة بويبلا الأولى لصالح نيسان إي.دامس.

فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة المليئة بالحوادث في المكسيك

تصدّر البريطاني جدول الأزمنة في اللحظات الأخيرة من الحصّة الثانية بتوقيت وقدره 1:22.861 دقيقة ليتفوّق على أنطونيو فيليكس دا كوستا بفارق 0.268 ثانية.

وجاء ذلك بالرغم من تعرّض كلٍ منهما لحادث في مرحلة سابقة من الحصّة، حيث سجّل دا كوستا أفضل أزمنته قبل أن يعبر مباشرة نحو الحاجز المقابل في المنعطف الأوّل الأيسر الضيّق.

أمّا رولاند فقد كان يخوض معركة مع المنعطف الأوّل كذلك، فبعد أن أغلق مكابحه في البداية فقد فقد البريطاني السيطرة على القسم الخلفي واحتك بالجدار الإسباني عند مخرج المنعطف لكنّه لم يتعرّض لأيّ ضررٍ حاسم.

ووضع جون-إريك فيرن سيارة دي.اس تيشيتاه الثانية فيا لمركز الثالث مباشرة أمام أليكس لين سائق ماهيندرا.

كما أنّ رولاند تصدّر الحصّة الأولى الممطرة بعد أن تقدّم على باسكال فيرلاين سائق بورشه بـ 0.086 ثانية ضمن حصّة مليئة بالحوادث.

إذ مع إضافة جدارٍ عند المنعطفين الخامس والسادس بالمقارنة مع تحضيرات المحاكاة، بقي السائقون أمام منطقة عمياء ومائلة بالتوجّه إلى المنعطف السابع الأيمن. وباغت ذلك الكثير من الأسماء الكبيرة في الأجواء الزلقة وعلى رأسها رينيه راست ودا كوستا وسيباستيان بويمي.

كما تسبّب أليكسندر سيمز سائق ماهيندار الآخر في رفع العلم الأحمر مبكّرًا بعد أن أغلق مكابحه الخلفيّة بالخروج من المنعطف الـ 11 وتوقّف على المساب بسبب مشكلة يُشتبه في أنّها متعلّقة بالبطاريّة. وأدّى ذلك إلى تأخّر المنافسات إلى حين إبعاد السيارة، ليتقرّر في النهاية تمديد الحصّة بـ 15 دقيقة.

وساعد ذلك فيرن على التقليل من خسائره حيث تمكّن ميكانيكيوه من تغيير وحدة طاقته في غضون 15 دقيقة بعد التفطّن إلى وجود مشكلة فيها عند إجراء تغييرات على الإعدادات.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 15 1:22.861     129.469
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 15 1:23.129 0.268 0.268 129.052
3 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 15 1:23.299 0.438 0.170 128.789
4 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 13 1:23.465 0.604 0.166 128.532
5 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 14 1:23.513 0.652 0.048 128.459
6 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 16 1:23.523 0.662 0.010 128.443
7 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 14 1:23.544 0.683 0.021 128.411
8 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 13 1:23.570 0.709 0.026 128.371
9 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 16 1:23.586 0.725 0.016 128.346
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 15 1:23.791 0.930 0.205 128.032
11 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 13 1:23.837 0.976 0.046 127.962
12 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 15 1:23.838 0.977 0.001 127.961
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 13 1:23.943 1.082 0.105 127.801
14 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:23.958 1.097 0.015 127.778
15 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 14 1:23.963 1.102 0.005 127.770
16 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 13 1:24.223 1.362 0.260 127.376
17 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 14 1:24.252 1.391 0.029 127.332
18 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 11 1:24.591 1.730 0.339 126.822
19 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 15 1:24.921 2.060 0.330 126.329
20 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 18 1:25.046 2.185 0.125 126.143
21 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 15 1:25.362 2.501 0.316 125.676
22 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 4 1:25.557 2.696 0.195 125.390
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 14 1:25.822 2.961 0.265 125.002
24 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:26.188 3.327 0.366 124.472
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