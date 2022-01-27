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فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

تصدّر أوليفر رولاند حصّة التجارب الحرّة الأولى لجائزة الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي اصطدم فيه حامل لقب الفورمولا إي نيك دي فريز بالجدار مُنهيًا حصّته بعد خمس دقائق فقط.

فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

بعد انتظار وترقّب لبدء الموسم الجديد المثير، دارت عجلات سيارات الفورمولا إي على أرض المملكة العربيّة السعوديّة لتُؤذن بانطلاق المنافسات والإثارة على حلبة الدرعيّة.

ووضع سام بيرد المعيار مبكّرًا بعد تسجيله 1:18.635 دقيقة، وكان من الواضح أنّ الأزمنة ستنهار بشكلٍ لافتٍ مع تقدّم الحصّة بالنظر إلى قدر الغبار المتواجد على سطح المسار.

وكان ذلك ما حدث بالفعل، حيث بدأت الأزمة بالتحسّن بنسقٍ سريع، لكن مع نهاية الدقائق العشر الأولى فقد تمّ اعتماد العلم الأصفر في كامل المسار بعد انزلاق دي فريز بسبب الغبار واصطدامه بالحاجز الجانبيّ عند المنعطف الثالث ما ألحق ضررًا بنظام تعليقه.

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ولدى استئناف الحصّة لاحقًا فقد تواصل تحسّن الأزمنة بشكلٍ لافت ليُسجّل روبن فرينز 1:13.411 دقيقة مع انتصاف توقيت التجارب.

لكنّ التداول المتواتر على الصدارة لم يتوقّف عند ذلك الحدّ، ودخل ثنائيّ دي اس تيشيتاه أنطونيو فيليك دا كوستا وجون إريك فيرن في معركة حامية، إلّا أنّ رولاند أزاحهما في النهاية بعد تسجيله 1:10.559 دقيقة ليُنهي الحصّة في الصدارة.

وذهب المركز الثاني إلى دا كوستا بفارق عُشرٍ ونصفٍ من الثانية عنه، في حين تمكّن جايك دينيس من القفز إلى المركز الثالث لصالح فريقه أندريتي.

وانتهى المطاف بفيرن في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال عُشرين من الثانية عن المتصدّر رولاند.

وتواجد ميتش إيفانز سائق جاغوار في المركز الخامس أمام إدواردو مورتارا وباسكال فيرلاين، في حين ذهب المركز الثامن إلى بويمي، بينما أكمل لوكاس دي غراسي المنتقل إلى فريقه الجديد فانتوري ونيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 17 1:10.559     127.246
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 1:10.717 0.158 0.158 126.962
3 27 United Kingdom جايك دينيس فريق أندريتي 17 1:10.739 0.180 0.022 126.922
4 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 18 1:10.744 0.185 0.005 126.913
5 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:11.064 0.505 0.320 126.342
6 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 19 1:11.080 0.521 0.016 126.314
7 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 18 1:11.139 0.580 0.059 126.209
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 15 1:11.199 0.640 0.060 126.102
9 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 19 1:11.233 0.674 0.034 126.042
10 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:11.329 0.770 0.096 125.873
11 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 19 1:11.400 0.841 0.071 125.747
12 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 17 1:11.461 0.902 0.061 125.640
13 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 20 1:11.478 0.919 0.017 125.610
14 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 18 1:11.610 1.051 0.132 125.379
15 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:11.640 1.081 0.030 125.326
16 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 19 1:11.751 1.192 0.111 125.132
17 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 17 1:11.921 1.362 0.170 124.836
18 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 18 1:11.955 1.396 0.034 124.777
19 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 18 1:12.361 1.802 0.406 124.077
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 20 1:12.442 1.883 0.081 123.939
21 28 United States أوليفر أسكيو فريق أندريتي 17 1:12.668 2.109 0.226 123.553
22 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 2 1:40.153 29.594 27.485 89.646
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