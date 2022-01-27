فورمولا إي: رولاند يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في الدرعيّة

بعد انتظار وترقّب لبدء الموسم الجديد المثير، دارت عجلات سيارات الفورمولا إي على أرض المملكة العربيّة السعوديّة لتُؤذن بانطلاق المنافسات والإثارة على حلبة الدرعيّة.

ووضع سام بيرد المعيار مبكّرًا بعد تسجيله 1:18.635 دقيقة، وكان من الواضح أنّ الأزمنة ستنهار بشكلٍ لافتٍ مع تقدّم الحصّة بالنظر إلى قدر الغبار المتواجد على سطح المسار.

وكان ذلك ما حدث بالفعل، حيث بدأت الأزمة بالتحسّن بنسقٍ سريع، لكن مع نهاية الدقائق العشر الأولى فقد تمّ اعتماد العلم الأصفر في كامل المسار بعد انزلاق دي فريز بسبب الغبار واصطدامه بالحاجز الجانبيّ عند المنعطف الثالث ما ألحق ضررًا بنظام تعليقه.

ولدى استئناف الحصّة لاحقًا فقد تواصل تحسّن الأزمنة بشكلٍ لافت ليُسجّل روبن فرينز 1:13.411 دقيقة مع انتصاف توقيت التجارب.

لكنّ التداول المتواتر على الصدارة لم يتوقّف عند ذلك الحدّ، ودخل ثنائيّ دي اس تيشيتاه أنطونيو فيليك دا كوستا وجون إريك فيرن في معركة حامية، إلّا أنّ رولاند أزاحهما في النهاية بعد تسجيله 1:10.559 دقيقة ليُنهي الحصّة في الصدارة.

وذهب المركز الثاني إلى دا كوستا بفارق عُشرٍ ونصفٍ من الثانية عنه، في حين تمكّن جايك دينيس من القفز إلى المركز الثالث لصالح فريقه أندريتي.

وانتهى المطاف بفيرن في المركز الرابع وكان آخر السائقين ضمن مجال عُشرين من الثانية عن المتصدّر رولاند.

وتواجد ميتش إيفانز سائق جاغوار في المركز الخامس أمام إدواردو مورتارا وباسكال فيرلاين، في حين ذهب المركز الثامن إلى بويمي، بينما أكمل لوكاس دي غراسي المنتقل إلى فريقه الجديد فانتوري ونيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: