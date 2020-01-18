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فورمولا إي / جائزة سانتياغو / أخبار عاجلة

فورمولا إي: رولاند في صدارة التجارب الحرّة في سانتياغو بعد رفع العلم الأحمر

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فورمولا إي: رولاند في صدارة التجارب الحرّة في سانتياغو بعد رفع العلم الأحمر
من قبل:
18-01-2020

تصدّر أوليفر تورفي ترتيب التجارب الحرّة الثانية من جائزة سانتياغو للفورمولا إي متقدّمًا على فيليبي ماسا، في الوقت الذي لم يتمكّن فيه السائقون من إكمال برامجهم بسبب الأعلام الحمراء.

تحسّنت حالة المسار بالمقارنة مع الحصّة الأولى، حيث بدأ خطٌ نظيفٌ بالظهور على الحلبة.

بالرغم من ذلك شهدت الدقائق الأولى بعض الاحتكاكات مع الجدران الجانبيّة في بعض المناطق المتفرّقة من الحلبة.

لكن مع بقاء 16 دقيقة على النهاية، رُفع العلم الأحمر لإيقاف الحركة. وجاء ذلك نتيجة خطأ من فريق دراغون الذي ترك مراوح التبريد مثبّتة على السيارة أثناء خروج برندون هارتلي إلى الحلبة وسقوطها على جانب المسار.

لكن سُرعان ما استؤنفت الحصّة ليتهافت السائقون على الحلبة لإتمام برامجهم، إلّا أنّ العلم الأحمر عاد للظهور من جديد.

وكان ما كينغ هوا المسؤول عن ذلك هذه المرّة عندما تعرّض لحادث بعد انزلاق القسم الخلفي لسيارته واصطدام مقدّمتها بقوّة بالجدار الجانبي.

لكنّ أعمال تنظيف المسار تطلّبت الكثير من الوقت ما منع السائقين من العودة إلى الحلبة مجدّدًا.

وذهب بذلك المركز الأوّل إلى أوليفر رولاند سائق نيسان، بينما ذهب المركز الثاني إلى البرازيلي فيليبي ماسا، حيث استخدم كلاهما وضع الطاقة الأعلى.

أمّا المركز الثالث فذهب إلى ميتش إيفانز الذي تقدّم على ماكسيميليان غونتر.

ووضع أندريه لوتيرر سيارة بورشه في المركز الخامس، متقدّمًا على أنطونيو فيليكس دا كوستا بديله في صفوف دي اس تيشيتاه، بينما كان المركز السابع من نصيب إدواردو مورتارا، بينما أكمل أوليفر تورفي ودانيال آبت وهارتلي ترتيب العشرة الأوائل.

ولم يتمكّن أغلب السائقين من إتمام لفّات بوضع الطاقة الأقصى نتيجة العلم الأحمر وهو ما تسبّب في هذا الترتيب غير الاعتيادي.

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 15 1:04.799     130.446
2 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 12 1:04.930 0.131 0.131 130.183
3 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 8 1:05.046 0.247 0.116 129.951
4 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 11 1:05.120 0.321 0.074 129.803
5 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 11 1:05.257 0.458 0.137 129.530
6 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 12 1:05.280 0.481 0.023 129.485
7 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 12 1:05.327 0.528 0.047 129.392
8 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 12 1:05.398 0.599 0.071 129.251
9 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 12 1:05.469 0.670 0.071 129.111
10 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 9 1:05.540 0.741 0.071 128.971
11 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 14 1:05.586 0.787 0.046 128.881
12 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 13 1:05.598 0.799 0.012 128.857
13 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 10 1:05.634 0.835 0.036 128.786
14 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 11 1:05.899 1.100 0.265 128.269
15 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 10 1:06.258 1.459 0.359 127.574
16 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 8 1:06.283 1.484 0.025 127.525
17 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 11 1:06.349 1.550 0.066 127.399
18 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 11 1:06.368 1.569 0.019 127.362
19 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 9 1:06.660 1.861 0.292 126.804
20 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 6 1:06.857 2.058 0.197 126.431
21 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 13 1:06.904 2.105 0.047 126.342
22 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 9 1:07.007 2.208 0.103 126.148
23 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 11 1:07.056 2.257 0.049 126.055
24 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 10 1:08.364 3.565 1.308 123.644
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة سانتياغو
الكاتب مروان الوافي

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