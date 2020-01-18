فورمولا إي: رولاند في صدارة التجارب الحرّة في سانتياغو بعد رفع العلم الأحمر

تحسّنت حالة المسار بالمقارنة مع الحصّة الأولى، حيث بدأ خطٌ نظيفٌ بالظهور على الحلبة.

بالرغم من ذلك شهدت الدقائق الأولى بعض الاحتكاكات مع الجدران الجانبيّة في بعض المناطق المتفرّقة من الحلبة.

لكن مع بقاء 16 دقيقة على النهاية، رُفع العلم الأحمر لإيقاف الحركة. وجاء ذلك نتيجة خطأ من فريق دراغون الذي ترك مراوح التبريد مثبّتة على السيارة أثناء خروج برندون هارتلي إلى الحلبة وسقوطها على جانب المسار.

لكن سُرعان ما استؤنفت الحصّة ليتهافت السائقون على الحلبة لإتمام برامجهم، إلّا أنّ العلم الأحمر عاد للظهور من جديد.

وكان ما كينغ هوا المسؤول عن ذلك هذه المرّة عندما تعرّض لحادث بعد انزلاق القسم الخلفي لسيارته واصطدام مقدّمتها بقوّة بالجدار الجانبي.

لكنّ أعمال تنظيف المسار تطلّبت الكثير من الوقت ما منع السائقين من العودة إلى الحلبة مجدّدًا.

وذهب بذلك المركز الأوّل إلى أوليفر رولاند سائق نيسان، بينما ذهب المركز الثاني إلى البرازيلي فيليبي ماسا، حيث استخدم كلاهما وضع الطاقة الأعلى.

أمّا المركز الثالث فذهب إلى ميتش إيفانز الذي تقدّم على ماكسيميليان غونتر.

ووضع أندريه لوتيرر سيارة بورشه في المركز الخامس، متقدّمًا على أنطونيو فيليكس دا كوستا بديله في صفوف دي اس تيشيتاه، بينما كان المركز السابع من نصيب إدواردو مورتارا، بينما أكمل أوليفر تورفي ودانيال آبت وهارتلي ترتيب العشرة الأوائل.

ولم يتمكّن أغلب السائقين من إتمام لفّات بوضع الطاقة الأقصى نتيجة العلم الأحمر وهو ما تسبّب في هذا الترتيب غير الاعتيادي.