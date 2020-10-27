فورمولا إي: راست ينضم إلى فريق أودي لموسم 2020-2021

راست الذي كان جزءاً من برنامج أودي للسائقين منذ 2009، استُدعي كبديل عن دانيال أبت ضمن صفوف الفريق، بعد فضيحة الغش في منافسات السباقات الإلكترونية التي تورط بها الأخير.

وبسبب الجائحة العالمية التي أصابت الكوكب بأسره والتي أدت إلى تغييرات في روزنامة البطولة، تمكن راست من المشاركة في السباقات الستة الأخيرة للموسم والتي لم تتعارض مع التزاماته في "دي تي ام".

ونجح راست في الوصول إلى منصة التتويج وتلاه بمركز رابع خلال السباق الختامي.

حيث قال صاحب الـ 34 عاماً: "السباقات الأخيرة في برلين عززت من رغبتي بالمزيد، لذا أنا أتطلع قدماً لموسم كامل في الفورمولا إي".

وتابع: "المشاركة مع أودي في هذا الفصل المثير من مسيرته المهنية، لهو أمر أتطلع إليه بشدة".

من جهته، قال ديتير غاس رئيس قسم رياضة السيارات لدى أودي: "مع أدائه المذهل في برلين، أثبت رينيه أنه مرتاح في الفورمولا إي بالتوازي مع سرعته ونجاحاته".

واختتم: "إنه يستحق وبكل تأكيد مكاناً له ضمن فريقنا في البطولة".