فورمولا إي: دي فريز يقدّم وتيرة مدهشة ويفوز أمام مورتارا في سباق برلين الثاني

أقدم دي فريز على انطلاقة جريئة من المركز الثالث ليحشر سيارته مرسيدس في الخطّ الداخلي منتزعًا الصدارة أمام مورتارا.

وبقي الوضع ثابتًا في الأمام في ظلّ تحذير مرسيدس لدي فريز بشأن استهلاكه للطاقة.

وأقدم دي فريز على تفعيل نظام "أتاك مود بعد 10 دقائق من بداية السباق وهو ما أعاد مورتارا إلى الصدارة، في الأثناء حاول فرينز الثالث تفعيل نظامه في اللفّة التالية لكنّه أخطأ العبور في منطقة التفعيل ليخسر عدّة مراكز من دون كسب الأفضليّة.

وبالطبع سرعان ما تجاوزه دي فريز، وانتظر مورتارا لسبع دقائق إضافيّة قبل أن يُفعّل نظامه، متراجعًا بذلك إلى المركز الخامس خلف السائقين الآخرين الذين فعّلوا نظامهم قبله.

وتمكّن مورتارا بالفعل من التعويض ليستعيد المركز الثاني بنهاية فترة تفعيل "أتاك مود"، لكنّه وجد نفسه بفارق 1.8 ثانية عن دي فريز المتصدّر مع بقاء 20 دقيقة على نهاية السباق.

وقال مهندس دي فريز حينها: "نحن سعداء بوتيرتك الحاليّة ومستوى استهلاك الطاقة".

وواصل دي فريز بالفعل ابتعاده في الأمام متمتّعًا بوتيرة أفضل من جميع السائقين خلفه.

وفي حين أنّ الوضع هدأ في الصدارة، فإنّ فاندورن أقدم على تجاوزٍ جريء على دي غراسي لينتزع منه آخر مراكز منصّة التتويج مع دخول السباق لفّاته الختاميّة.

وبقي الوضع ثابتًا إثر ذلك إلى أن عبر دي فريز خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز في سباق برلين الثاني.

وأكمل مورتارا وفاندورن مراكز منصّة التتويج، بينما كان المركز الرابع من نصيب دي غراسي.

أمّا المعركة على المركز الخامس فقد كانت على أشدّها في اللفّة الختاميّة، وعرفت احتكاكًا بين فرينز ودا كوستا، وبالكاد تمكّن دا كوستا من النجاة بالرغم من احتكاكه بالجدار ليعبر خطّ النهاية خلف غريمه.

وحلّ أوليفر رولاند سابعًا لصالح ماهيندرا أمام أندريه لوتيرر، بينما أكمل جون-إريك فيرن وميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: