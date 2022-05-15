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فورمولا إي / جائزة برلين 2 تقرير السباق

فورمولا إي: دي فريز يقدّم وتيرة مدهشة ويفوز أمام مورتارا في سباق برلين الثاني

أحرز نيك دي فريز حامل اللقب الفوز بسباق جائزة برلين الثانية للفورمولا إي بعد سيطرته المطلقة منذ اللفّة الافتتاحيّة ليُقدّم وتيرة مدهشة وإدارة رائعة للطاقة في طريقه لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

فورمولا إي: دي فريز يقدّم وتيرة مدهشة ويفوز أمام مورتارا في سباق برلين الثاني

أقدم دي فريز على انطلاقة جريئة من المركز الثالث ليحشر سيارته مرسيدس في الخطّ الداخلي منتزعًا الصدارة أمام مورتارا.

وبقي الوضع ثابتًا في الأمام في ظلّ تحذير مرسيدس لدي فريز بشأن استهلاكه للطاقة.

وأقدم دي فريز على تفعيل نظام "أتاك مود بعد 10 دقائق من بداية السباق وهو ما أعاد مورتارا إلى الصدارة، في الأثناء حاول فرينز الثالث تفعيل نظامه في اللفّة التالية لكنّه أخطأ العبور في منطقة التفعيل ليخسر عدّة مراكز من دون كسب الأفضليّة.

وبالطبع سرعان ما تجاوزه دي فريز، وانتظر مورتارا لسبع دقائق إضافيّة قبل أن يُفعّل نظامه، متراجعًا بذلك إلى المركز الخامس خلف السائقين الآخرين الذين فعّلوا نظامهم قبله.

وتمكّن مورتارا بالفعل من التعويض ليستعيد المركز الثاني بنهاية فترة تفعيل "أتاك مود"، لكنّه وجد نفسه بفارق 1.8 ثانية عن دي فريز المتصدّر مع بقاء 20 دقيقة على نهاية السباق.

وقال مهندس دي فريز حينها: "نحن سعداء بوتيرتك الحاليّة ومستوى استهلاك الطاقة".

وواصل دي فريز بالفعل ابتعاده في الأمام متمتّعًا بوتيرة أفضل من جميع السائقين خلفه.

وفي حين أنّ الوضع هدأ في الصدارة، فإنّ فاندورن أقدم على تجاوزٍ جريء على دي غراسي لينتزع منه آخر مراكز منصّة التتويج مع دخول السباق لفّاته الختاميّة.

وبقي الوضع ثابتًا إثر ذلك إلى أن عبر دي فريز خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز في سباق برلين الثاني.

وأكمل مورتارا وفاندورن مراكز منصّة التتويج، بينما كان المركز الرابع من نصيب دي غراسي.

أمّا المعركة على المركز الخامس فقد كانت على أشدّها في اللفّة الختاميّة، وعرفت احتكاكًا بين فرينز ودا كوستا، وبالكاد تمكّن دا كوستا من النجاة بالرغم من احتكاكه بالجدار ليعبر خطّ النهاية خلف غريمه.

وحلّ أوليفر رولاند سابعًا لصالح ماهيندرا أمام أندريه لوتيرر، بينما أكمل جون-إريك فيرن وميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 40 46:12.268    
2   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 40 46:14.722 2.454 2.454
3   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 40 46:19.204 6.936 4.482
4   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 40 46:20.433 8.165 1.229
5   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 46:26.097 13.829 5.664
6   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 40 46:26.655 14.387 0.558
7   30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 40 46:27.786 15.518 1.131
8   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 40 46:28.113 15.845 0.327
9   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 40 46:31.099 18.831 2.986
10   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:33.990 21.722 2.891
11   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:35.143 22.875 1.153
12   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 40 46:37.680 25.412 2.537
13   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 40 46:39.280 27.012 1.600
14   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 40 46:41.827 29.559 2.547
15   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 40 46:45.627 33.359 3.800
16   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 40 46:48.043 35.775 2.416
17   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 40 46:52.312 40.044 4.269
18   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 40 46:53.810 41.542 1.498
19   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 40 46:54.128 41.860 0.318
20   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 40 47:03.916 51.648 9.788
21   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 47:07.460 55.192 3.544
22   99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 40 47:14.201 1:01.933 6.741
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