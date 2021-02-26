فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

دخلت المملكة التاريخ عبر استضافة السباق الليليّ الأوّل في تاريخ الفورمولا إي، ومثلما هو الحال في جميع النسخ السابقة من السباق، فإنّ الإثارة كانت حاضرة بقوّة.

وبعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى، نجح دي فريز في حصد انتصاره الأوّل والثاني لفريقه مرسيدس بعد سيطرة محكمة على كامل لفّاته.

وحلّ إدواردو مورتارا ثانيًا لصالح فريق فانتوري وتقدّم على ميتش إيفانز سائق جاغوار ورينيه راست سائق آودي، بالرغم من أنّ مورتارا وراست لا يزالان تحت التحقيق.

وذهب المركز الخامس إلى أوليفر رولاند سائق نيسان الذي تقدّم على كلٍ من أليكسندر سيمز وستوفيل فاندورن سائق مرسيدس الآخر.

وحلّ لوكاس دي غراسي تاسعًا، بينما أكمل أوليفر تورفي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ دي فريز على صدارته من المركز الأوّل عند الانطلاقة، لكن في حين كانت انطلاقة فيرلاين ضعيفة من المركز الثاني فإنّه تمكّن من الحفاظ على المركز الثاني بأعجوبة أمام ضغط فيرلاين.

وحاول دي فريز الابتعاد مبكّرًا، لكنّ فيرلاين وراست اقتربا منه في اللفّة الرابعة في ظلّ تشكّل فارق بينهم وبين إدواردو مورتارا صاحب المركز الرابع.

وعاد سائق مرسيدس للابتعاد إثر ذلك في الوقت الذي بدأ فيه فيرلاين يرزح تحت ضغط راست خلفه.

وبالانتقال إلى الخلف قليلًا فقد كسب سام بيرد مركزًا عند الانطلاقة وتقدّم إلى المرتبة السابعة، ولم يكتفِ البريطاني بذلك، وضغط بشدّة على لين إلى أن تجاوزه عبر كبحٍ متأخّرٍ جريء ليتقدّم إلى المركز السادس.

واختار دي فريز تفعيل نظام "أتاك مود" في اللفّة العاشرة، وبالتزامن مع ذلك فقد تجاوز راست فيرلاين نحو المركز الثاني واستجاب الأخير مباشرة عبر تفعيل "أتاك مود" هو الآخر.

ومع وصول السباق إلى اللفّة الـ 15 فقد خسر فيرلاين مركزين دفعة واحدة بعد أن تجاوزه مورتارا وإيفانز ليطيحا به إلى المركز الخامس، بالرغم من أنّ ذلك كاد لينتهي بحادثة.

وجاءت الحادثة بالفعل بعد قليل، وجمعت هذه المرّة كلًا من سام بيرد ولين، حيث توجّه بيرد إلى الخطّ الداخليّ لكنّ لين عاد ليُغلق المساحة أمامه واحتكّا واحتكّ بيرد بالجدار واصطدما ببعضهما، وفي حين تمكّن بيرد من المواصلة للتوجّه لتغيير جناحه، فإنّ لين تحرّك قليلًا وأوقف سيارته وهو ما تسبّب في دخول سيارة الأمان.

واستؤنف السباق مع بقاء 14 دقيقة، وحاول دي فريز إعادة بناء الفارق مجدّدًا. وفي الوقت الذي فعّل فيه سائق مرسيدس نظام "أتاك مود" للمرّة الثانية، تعرّض ماكسيميليان غونتر لحادث إثر احتكاكه بعنفٍ بالجدار الجانبيّ وهو ما تسبّب في دخول سيارة الأمان مجدّدًا.

وبشكلٍ غريب فقد أقدم راست على تفعيل نظام "أتاك مود" بالرغم من أنّ دخول سيارة الأمان كان بديهيًا وتراجع الألماني خلف مورتارا الذي لم يُفعّل بعد نظام "أتاك مود".

واستؤنف السباق مع بقاء 5 دقائق، وسرعان ما أقدم مورتارا على تفعيل نظامه وتراجع خلف راست، لكنّه عاد لتجاوزه على الخطّ المستقيم مستفيدًا من الطاقة الإضافيّة.

لكنّ إدارة السباق أعلنت حينها أنّ مورتارا وراست تحت التحقيق لتجاوزهما سيارات أخرى خلال فترة سيارة الأمان.

بالوصول إلى تلك المرحلة فإنّ دي فريز كان قد ابتعد بـ 3 ثوانٍ في الأمام وحيدًا في الصدارة، في الوقت الذي عمّق فيه إيفانز جراح راست سالبًا إيّاه آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء دقيقتين على النهاية.

وعبر دي فريز خطّ النهاية أوّلًا مُحقًقًا فوزه الأوّل في الفورمولا إي والثاني لفريقه مرسيدس في البطولة.

تقرير السباق: