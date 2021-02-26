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فورمولا إي / تقرير السباق

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

سطع نجم نيك دي فريز والصانع الألمانيّ مرسيدس تحت الأضواء الكاشفة ضمن جائزة الدرعيّة للفورمولا إي الليليّة المثيرة في المملكة العربيّة السعوديّة.

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فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

دخلت المملكة التاريخ عبر استضافة السباق الليليّ الأوّل في تاريخ الفورمولا إي، ومثلما هو الحال في جميع النسخ السابقة من السباق، فإنّ الإثارة كانت حاضرة بقوّة.

وبعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى، نجح دي فريز في حصد انتصاره الأوّل والثاني لفريقه مرسيدس بعد سيطرة محكمة على كامل لفّاته.

وحلّ إدواردو مورتارا ثانيًا لصالح فريق فانتوري وتقدّم على ميتش إيفانز سائق جاغوار ورينيه راست سائق آودي، بالرغم من أنّ مورتارا وراست لا يزالان تحت التحقيق.

وذهب المركز الخامس إلى أوليفر رولاند سائق نيسان الذي تقدّم على كلٍ من أليكسندر سيمز وستوفيل فاندورن سائق مرسيدس الآخر.

وحلّ لوكاس دي غراسي تاسعًا، بينما أكمل أوليفر تورفي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ دي فريز على صدارته من المركز الأوّل عند الانطلاقة، لكن في حين كانت انطلاقة فيرلاين ضعيفة من المركز الثاني فإنّه تمكّن من الحفاظ على المركز الثاني بأعجوبة أمام ضغط فيرلاين.

وحاول دي فريز الابتعاد مبكّرًا، لكنّ فيرلاين وراست اقتربا منه في اللفّة الرابعة في ظلّ تشكّل فارق بينهم وبين إدواردو مورتارا صاحب المركز الرابع.

وعاد سائق مرسيدس للابتعاد إثر ذلك في الوقت الذي بدأ فيه فيرلاين يرزح تحت ضغط راست خلفه.

وبالانتقال إلى الخلف قليلًا فقد كسب سام بيرد مركزًا عند الانطلاقة وتقدّم إلى المرتبة السابعة، ولم يكتفِ البريطاني بذلك، وضغط بشدّة على لين إلى أن تجاوزه عبر كبحٍ متأخّرٍ جريء ليتقدّم إلى المركز السادس.

واختار دي فريز تفعيل نظام "أتاك مود" في اللفّة العاشرة، وبالتزامن مع ذلك فقد تجاوز راست فيرلاين نحو المركز الثاني واستجاب الأخير مباشرة عبر تفعيل "أتاك مود" هو الآخر.

ومع وصول السباق إلى اللفّة الـ 15 فقد خسر فيرلاين مركزين دفعة واحدة بعد أن تجاوزه مورتارا وإيفانز ليطيحا به إلى المركز الخامس، بالرغم من أنّ ذلك كاد لينتهي بحادثة.

وجاءت الحادثة بالفعل بعد قليل، وجمعت هذه المرّة كلًا من سام بيرد ولين، حيث توجّه بيرد إلى الخطّ الداخليّ لكنّ لين عاد ليُغلق المساحة أمامه واحتكّا واحتكّ بيرد بالجدار واصطدما ببعضهما، وفي حين تمكّن بيرد من المواصلة للتوجّه لتغيير جناحه، فإنّ لين تحرّك قليلًا وأوقف سيارته وهو ما تسبّب في دخول سيارة الأمان.

واستؤنف السباق مع بقاء 14 دقيقة، وحاول دي فريز إعادة بناء الفارق مجدّدًا. وفي الوقت الذي فعّل فيه سائق مرسيدس نظام "أتاك مود" للمرّة الثانية، تعرّض ماكسيميليان غونتر لحادث إثر احتكاكه بعنفٍ بالجدار الجانبيّ وهو ما تسبّب في دخول سيارة الأمان مجدّدًا.

وبشكلٍ غريب فقد أقدم راست على تفعيل نظام "أتاك مود" بالرغم من أنّ دخول سيارة الأمان كان بديهيًا وتراجع الألماني خلف مورتارا الذي لم يُفعّل بعد نظام "أتاك مود".

واستؤنف السباق مع بقاء 5 دقائق، وسرعان ما أقدم مورتارا على تفعيل نظامه وتراجع خلف راست، لكنّه عاد لتجاوزه على الخطّ المستقيم مستفيدًا من الطاقة الإضافيّة.

لكنّ إدارة السباق أعلنت حينها أنّ مورتارا وراست تحت التحقيق لتجاوزهما سيارات أخرى خلال فترة سيارة الأمان.

بالوصول إلى تلك المرحلة فإنّ دي فريز كان قد ابتعد بـ 3 ثوانٍ في الأمام وحيدًا في الصدارة، في الوقت الذي عمّق فيه إيفانز جراح راست سالبًا إيّاه آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء دقيقتين على النهاية.

وعبر دي فريز خطّ النهاية أوّلًا مُحقًقًا فوزه الأوّل في الفورمولا إي والثاني لفريقه مرسيدس في البطولة.

تقرير السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   17 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس 32 46:44.765    
2   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 32 46:48.884 4.119 4.119
3   20 New Zealand ميتش إيفانز جاغوار ريسينغ 32 46:49.384 4.619 0.500
4   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 32 46:49.617 4.852 0.233
5   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 32 46:52.727 7.962 3.110
6   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 32 46:54.083 9.318 1.356
7   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 32 46:54.451 9.686 0.368
8   5 Belgium ستوفيل فاندورن مرسيدس 32 46:54.738 9.973 0.287
9   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 32 46:55.854 11.089 1.116
10   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 32 47:00.283 15.518 4.429
11   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 32 47:00.990 16.225 0.707
12   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 32 47:01.790 17.025 0.800
13   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 32 47:02.038 17.273 0.248
14   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 32 47:02.077 17.312 0.039
15   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 32 47:03.167 18.402 1.090
16   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 32 47:03.182 18.417 0.015
17   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 47:03.587 18.822 0.405
18   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 32 47:03.837 19.072 0.250
19   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 47:04.716 19.951 0.879
20   7 Brazil سيرجيو كامارا دراغون/بينسكي 32 47:04.939 20.174 0.223
21   6 Switzerland نيكو مولر دراغون/بينسكي 32 47:05.351 20.586 0.412
  انسحب 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 23 33:08.003 9 لفّات 9 لفّات
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد جاغوار ريسينغ 22 32:32.824 10 لفّات 1 لفّة
  انسحب 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 16 19:40.152 16 لفّات 6 لفّات
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