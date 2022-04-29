فورمولا إي: دي فريز يشرح بعض التحديات مع سيارات الجيل الثالث

ستكون سيارات الجيل الثالث للفورمولا إي الأولى التي تعتمد محركاً أمامي التموضع يستعمل بشكل أساسي لإعادة توليد الطاقة، ما يضيف 250 كيلوواطاً من الطاقة المستعادة إلى 350 كيلوواطاً يولدها المحرك الخلفي.

علاوة على ذلك، لا تمتلك السيارات الجديدة مكابح خلفية، بل ستعتمد بشكل كامل على المحرك لتوليد قوى الكبح في قسمها الخلفي.

وهذا ما سيمنح المهندسين فرصة للمزيد من العمل على كتابة البرمجيات التي ستستخرج الأداء المطلوب من تلك السيارات، وكذلك تطبيق المستوى المناسب من كبح المحرك عندما يرفع السائق قدمه عن دواسة التسارع ضمن المنعطفات.

وأثنى دي فريز سائق مرسيدس على السيارات الجديدة خلال حدث الكشف، مشيراً إلى بعض النواحي التي ستشكل أكبر التحديات أمام الفرق.

فقال: "أعتقد أن الفورمولا إي قامت بعمل مذهل في حدث الكشف، لقد نجحت بإحداث ضجة كبيرة حول هذه السيارات، وقد كان حدثاً رائعاً".

وأكمل: "تقنياً، إنها سيارات مثيرة جداً للاهتمام، وتشكل تحديات للفرق والسائقين".

وأردف: "أعتقد أن تواجد محرك أمامي يعمل فقط على استرجاع الطاقة يفرض ضرورة إيجاد التكامل الصحيح ما بين المحورين الأمامي والخلفي للسيارة، وهذا ما سيكون مثيراً للاهتمام".

وتابع: "من الواضح أن السيارة لا تمتلك مكابح تقليدية على محورها الخلفي".

بالمقابل، أوضح دي فريز أن الفورمولا إي قد تبدأ بإدخال نوعٍ من وقفات الصيانة، ربما بهدف إعادة شحن مدخرات الطاقة أثناء السباقات.

ولم يتم تأكيد مثل هذه الفكرة من قبل البطولة الكهربائية، لكنها تعتبر محط نقاشٍ بين السائقين.

فقال: "من ناحية التغييرات الرياضية، أنا أرحب جداً بإمكانية اعتماد وقفات صيانة".

وتابع: "أعتقد أنها فكرة جميلة من أجل توليد استراتيجيات متنوعة مقارنة بالحال الآن. وضع الهجوم ’أتاك مود’ يعتبر أحد العوامل الاستراتيجية، لكنني أشعر أنه مصطنع بعض الشيء مقارنة بوقفات الصيانة".

وأردف: "الشكل الخارجي مختلف كذلك، مجرّد، مربعٌ للغاية. لذا نعم، أعتقد أننا نحتاج للاعتياد عليها بعض الشيء. لكنني أعتقد أنها كحال أي شيء جديد ستتلقى نوعاً من الاعتراضات في البداية".

نموذج تصميمي لسيارة جاغوار من الجيل الثالث تصوير: جاغوار ريسينغ

من جهته، لم يُبدِ روبن فرينز سائق إنفيجن إعجابه بتصميم السيارة، بل عبّر عن حماسته لتجربتها.

فقال: "إنها…. مثيرة للاهتمام!".

وأكمل: "أعتقد أنها ستوفر تسابقاً جيداً بسبب ما تنتجه من طاقة. أما كيف تبدو، فإنها لا تعجبني بصراحة. ربما ستُعجب الآخرين".

وأردف: "أتطلع إلى تجربة قيادتها بكل تأكيد، فهي أقوى وأخف. أريد تجربتها حقاً، خاصة مع الإطارات المختلفة التي سيتوجب علينا الاعتياد عليها".

واختتم: "لكنها ستكون مختلفة بالتأكيد، والسؤال يتمحور حول مدى الاختلاف. الأمر الإيجابي أن توجيهها جيد للغاية، لذا أتطلع قدماً لتجربتها".