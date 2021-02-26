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السابق / فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية
فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة

من قبل:

أحرز نيك دي فريز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته بعد تصفيات حماسيّة ضمن جائزة الدرعيّة الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الفورمولا إي.

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فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة

جمعت المجموعة الأولى أسماء من العيار الثقيل عبر كلٍ من بطل الموسم الماضي أنطونيو فيليكس دا كوستا وزميله جون-إريك فيرن وسيباستيان بويمي.

لكنّ معاناة ثنائيّ فريق دي.اس تيشيتاه بالسيارة القديمة كانت واضحة، واقتصر الثنائيّ على آخر مركزين في مجموعتهما قبل أن يتراجعا أكثر إلى الخلف مع تقدّم مجريات التصفيات.

في الأثناء واصل متصدّر حصّة الأمس نيك دي فريز أداءه القويّ لصالح مرسيدس، حيث حقّق الزمن الأسرع البالغ 1:08.786 دقيقة مع نهاية منافسات المجموعة الثانية.

وبالوصول إلى منافسات المجموعة الرابعة الأخيرة فقد كان أن يُحرم السائقون في النهاية من لفّاتهم الأخيرة عندما أخطأ الناشئ سيرجيو سيتي كامارا الكبح واصطدم بالجدار.

وانتهت مرحلة المجموعات بحفاظ دي فريز على الصدارة، وعبر إلى منافسات "سوبر بول" رفقة كلٍ من إدواردو مورتارا، وباسكال فيرلاين، ورينيه راست، ونيكو مولر والناشئ نيكي كاسيدي.

وبالنظر إلى أنّ كاسيدي، وبلومكفيست ومولر حسّنوا أزمنتهم خلال الأعلام الصفراء فقد شرعت إدارة السباق في التحقيق فيها، وهو ما تسبّب في تأخير مجريات الحصّة قليلاً.

وقرّرت إدارة السباق شطب جميع أزمنتهم، وهو ما سمح لأليكس لين وميتش إيفانز بالعبور إلى السوبر بول.

ومثلما هو معتاد فقد كان إيفانزّ أوّل الداخلين إلى الحلبة ضمن المنافسات الحاسمة، لكنّ النيوزيلندي لم يُقدّم زمنًا لافتًا.

وسرعان ما تقدّم عليه الداخل التالي إلى الحلبة لين سائق ماهيندرا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

وتكرّر ذات السيناريو مع راست سائق آودي وتقدّم بقرابة عُشرٍ من الثانية على لين، لكنّ فرحته لم تدم وتقدّم عليه مواطنه فيرلاين سائق بورشه.

وتوجّهت الأنظار حينها صوب دي فريز سائق مرسيدس، ولم يُخيّب الهولندي الآمال، حيث كان الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني وأتبعهما بالثالث ليُسجّل الزمن الأسرع على الإطلاق والبالغ 1:08.157 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وحلّق سائق مرسيدس وحيدًا لدرجة أنّه كان أسرع من فيرلاين أقرب ملاحقيه بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.

وسينطلق راست ثالثًا أمام مورتارا ولين وإيفانز.

 

فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية

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فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة الدرعيّة
الكاتب مروان الوافي

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