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فورمولا إي / جائزة برلين 2 تقرير السباق

فورمولا إي: دي فريز يُحرز اللقب لصالح مرسيدس وناتو يفوز بسباق برلين المليء بالحوادث

أحرز الهولندي نيك دي فريز لقب موسم 2020-2021 من بطولة الفورمولا إي بعد سباق ثانٍ في برلين شهد انسحاب أبرز منافسيه منذ اللفّات الأولى، في الوقت الذي حقّق فيه نورمان ناتو الفوز.

فورمولا إي: دي فريز يُحرز اللقب لصالح مرسيدس وناتو يفوز بسباق برلين المليء بالحوادث

جاءت الانطلاقة الجنونيّة بشكلٍ غير متوقّع، ففي حين حافظ ستوفيل فاندورن وأوليفر رولاند على الصدارة عند الانطلاقة، بالكاد تحرّكت سيارة جاغوار الخاصة بميتش إيفانز على شبكة الانطلاق قبل أن تتوقّف بعد سنتيمترات قليلة، وفي حين أنّ أغلب السائقين تمكّنوا من تفاديه، إلّا أنّ ثاني الترتيب العام إدواردو مورتارا اصطدم به من الخلف.

وتبخّرت بذلك كلّ أحلامهما بتحقيق اللقب، خاصة إيفانز بعد أن دخل هذا السباق وهو الأوفر حظًا في ظلّ تأهّل بقيّة المتصدّرين في مراكز متأخّرة.

كما كانت علامات الأسف ظاهرة على جميع موظّفي جاغوار بالنظر إلى أنّ انسحاب إيفانز مثّل ضربة موجعة لفرص الفريق في بطولة الفرق.

وتسبّب ذلك في رفع العلم وعودة جميع السيارات إلى خطّ الحظائر إلى حين تنظيف المسار.

واستؤنف السباق خلف سيارة الأمان، حيث حافظ فاندورن على الصدارة، في حين تواصل سقوط المتنافسين على اللقب، وكان دينيس الضحيّة التالية بعد انزلاق القسم الخلفي لسيارته واصطدامه بالجدار الجانبيّ عند الاقتراب من المنعطف الأوّل.

وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأصفر في كامل المسار من أجل إبعاد سيارة دينيس، الذي كان محبطًا للغاية بعد تبخّر فرصته تحقيق اللقب بعد أن كان الأقرب منه.

وفُتح الباب على مصراعيه حينها لدي فريز لتحقيق اللقب في ظلّ تواجد أغلب منافسيه خلفه بعد وصوله إلى المركز التاسع.

وتقلّب الوضع مع بدء السائقين تفعيل وضع "أتاك مود"، لكنّ فاندورن خسر الصدارة وتراجع في جميع الأحوال خلف ناتو وسيمز.

في الأثناء واصل دي فريز متصدّر البطولة تقدّمه إلى الأمام وتمكّن من تجاوز زميله فاندورن نحو المركز الرابع مع بقاء 17 دقيقة على النهاية.

بالتزامن مع ذلك تعرّض حامل لقب الموسم الماضي أنطونيو فيليكس دا كوستا لحادث بعد أن حشره الفائز بسباق الأمس لوكاس دي غراسي بشكلٍ غريب، وهو ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان، وقرّرت إدارة السباق توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى الأخير.

واستؤنف السباق مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، وبشكلٍ غريب أقدم دي فريز على المجازفة بشكلٍ مفرط ووقع احتكاكٌ بينه وبين لوتيرر ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السابع.

وبقي الترتيب ثابتًا إلى أن عبر ناتو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الأوّل في الفورمولا إي.

وتشبّث رولاند في المركز الثاني بالرغم من ضغط فاندورن في اللفّات الأخيرة.

وذهب المركز الرابع إلى أندريه لوتيرر وأليكسندر سيمز، بينما كان المركز السادس من نصيب باسكال فيرلاين.

وبالرغم من فوضى واحتكاكات اللفّة ما قبل الأخيرة التي شهدت تقدّم سام بيرد إلى المركز السابع، تشبّث دي فريز ليحلّ ثامنًا ويضمن بذلك تتويجه بلقب هذا الموسم.

كما أنّ هذه النتيجة التي حقّقها رفقة زميله فاندورن كانت كافية لضمان مرسيدس لقب بطولة الفرق.

وأكمل رينيه راست سباق آودي الأخير في المركز التاسع، بينما أكمل طوم بلومكفيست ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 36 1:11:57.152    
2   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 36 1:11:59.422 2.270 2.270
3   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 36 1:11:59.989 2.837 0.567
4   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 36 1:12:04.257 7.105 4.268
5   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 36 1:12:05.605 8.453 1.348
6   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 36 1:12:05.999 8.847 0.394
7   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 1:12:07.625 10.473 1.626
8   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 36 1:12:08.260 11.108 0.635
9   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 36 1:12:09.341 12.189 1.081
10   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 36 1:12:09.831 12.679 0.490
11   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 36 1:12:10.589 13.437 0.758
12   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 1:12:10.900 13.748 0.311
13   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 36 1:12:11.518 14.366 0.618
14   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 36 1:12:11.844 14.692 0.326
15   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 36 1:12:12.680 15.528 0.836
16   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 36 1:12:13.092 15.940 0.412
17   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 1:12:13.458 16.306 0.366
18   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 36 1:12:14.113 16.961 0.655
19   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 36 1:12:18.228 21.076 4.115
20   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 36 1:12:32.307 35.155 14.079
21   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 21 52:42.154 15 لفّة 15 لفّة
22   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 2 28:45.550 34 لفّة 19 لفّة
23   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 0 0.000    
24   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 0 0.000    
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حادثة كبيرة تتسبب برفع العلم الأحمر في السباق الختامي لموسم الفورمولا إي في برلين

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