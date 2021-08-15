فورمولا إي: دي فريز يُحرز اللقب لصالح مرسيدس وناتو يفوز بسباق برلين المليء بالحوادث

جاءت الانطلاقة الجنونيّة بشكلٍ غير متوقّع، ففي حين حافظ ستوفيل فاندورن وأوليفر رولاند على الصدارة عند الانطلاقة، بالكاد تحرّكت سيارة جاغوار الخاصة بميتش إيفانز على شبكة الانطلاق قبل أن تتوقّف بعد سنتيمترات قليلة، وفي حين أنّ أغلب السائقين تمكّنوا من تفاديه، إلّا أنّ ثاني الترتيب العام إدواردو مورتارا اصطدم به من الخلف.

وتبخّرت بذلك كلّ أحلامهما بتحقيق اللقب، خاصة إيفانز بعد أن دخل هذا السباق وهو الأوفر حظًا في ظلّ تأهّل بقيّة المتصدّرين في مراكز متأخّرة.

كما كانت علامات الأسف ظاهرة على جميع موظّفي جاغوار بالنظر إلى أنّ انسحاب إيفانز مثّل ضربة موجعة لفرص الفريق في بطولة الفرق.

وتسبّب ذلك في رفع العلم وعودة جميع السيارات إلى خطّ الحظائر إلى حين تنظيف المسار.

واستؤنف السباق خلف سيارة الأمان، حيث حافظ فاندورن على الصدارة، في حين تواصل سقوط المتنافسين على اللقب، وكان دينيس الضحيّة التالية بعد انزلاق القسم الخلفي لسيارته واصطدامه بالجدار الجانبيّ عند الاقتراب من المنعطف الأوّل.

وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأصفر في كامل المسار من أجل إبعاد سيارة دينيس، الذي كان محبطًا للغاية بعد تبخّر فرصته تحقيق اللقب بعد أن كان الأقرب منه.

وفُتح الباب على مصراعيه حينها لدي فريز لتحقيق اللقب في ظلّ تواجد أغلب منافسيه خلفه بعد وصوله إلى المركز التاسع.

وتقلّب الوضع مع بدء السائقين تفعيل وضع "أتاك مود"، لكنّ فاندورن خسر الصدارة وتراجع في جميع الأحوال خلف ناتو وسيمز.

في الأثناء واصل دي فريز متصدّر البطولة تقدّمه إلى الأمام وتمكّن من تجاوز زميله فاندورن نحو المركز الرابع مع بقاء 17 دقيقة على النهاية.

بالتزامن مع ذلك تعرّض حامل لقب الموسم الماضي أنطونيو فيليكس دا كوستا لحادث بعد أن حشره الفائز بسباق الأمس لوكاس دي غراسي بشكلٍ غريب، وهو ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان، وقرّرت إدارة السباق توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى الأخير.

واستؤنف السباق مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، وبشكلٍ غريب أقدم دي فريز على المجازفة بشكلٍ مفرط ووقع احتكاكٌ بينه وبين لوتيرر ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السابع.

وبقي الترتيب ثابتًا إلى أن عبر ناتو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الأوّل في الفورمولا إي.

وتشبّث رولاند في المركز الثاني بالرغم من ضغط فاندورن في اللفّات الأخيرة.

وذهب المركز الرابع إلى أندريه لوتيرر وأليكسندر سيمز، بينما كان المركز السادس من نصيب باسكال فيرلاين.

وبالرغم من فوضى واحتكاكات اللفّة ما قبل الأخيرة التي شهدت تقدّم سام بيرد إلى المركز السابع، تشبّث دي فريز ليحلّ ثامنًا ويضمن بذلك تتويجه بلقب هذا الموسم.

كما أنّ هذه النتيجة التي حقّقها رفقة زميله فاندورن كانت كافية لضمان مرسيدس لقب بطولة الفرق.

وأكمل رينيه راست سباق آودي الأخير في المركز التاسع، بينما أكمل طوم بلومكفيست ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: