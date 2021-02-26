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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / تقرير التجارب

فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية

تصدر نيك دي فريز ثنائية فريق مرسيدس في التجارب الحرة الثانية لجولة الدرعية ضمن منافسات الموسم السابع من بطولة الفورمولا إي الكهربائية، والتي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين.

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فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية

سجل دي فريز الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و10.535 ثانية، أمام أوليفر رولاند سائق نيسان.

وتم رفع العلم الأحمر للمرة الأولى مع مرور 17 دقيقة عندما ارتطمت سيارة دراغون بينسكي بالحاجز بعد المنعطف السابع.

ومع استئناف التجارب بعد ست دقائق، بدأت زمنة اللفات تتهاوى حيث سجل الكثيرون أزمنة في فلك الدقيقة و9 ثوانٍ.

وكان رولاند أول من وصل إلى الدقيقة و8 ثوانٍ، قبل أن يسجل فريز دقيقة و08.583 ثانية متقدماً عليه.

وذلك كان أسرع بقليل من أفضل أزمنة يوم الخميس، وبقي صامداً حتى تسبب روبن فرينز برفع العلم الأحمر مجدداً بعد حادثته قبل دقيقتين فقط من نهاية الحصة.

ونجح ستوفيل فاندورن بإكمال الحصة بفارق عُشري ثانية خلف زميله، بينما سجل إدواردو مورتارا ثالث أسرع الأزمنة، ما يعني أن المراكز الثلاثة الأولى كانت جميعها لمحركات مرسيدس.

وتراجع رولاند إلى المركز الرابع أمام أندريه لوتيرر سائق بورشه، وبالرغم من الاحتكاك بالحائط الذي تعرض له سيرجيو سيتي كامارا لكنه تمكن من تحقيق المركز الخامس لفريقه دراغون بينسكي.

أليكس لين كان أفضل سائقي ماهيندرا بالمركز السابع وبفارق نصف ثانية عن دي فريز، بينما أحرز سيباستيان بويمي سائق نيسان المركز الثامن متقدماً على ميتش إيفانز سائق جاغوار وماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو.

سام بيرد اكتفى بالمركز 11 مع فريقه الجديد جاغوار أمام فرينز.

يشار إلى أن سيارتي "دي.أس تيتشيتا" كانتا بعيديتين للغاية مع أنطونيو فيليكس دا كوستا وجان-إريك فرين بالمركزين 18 و20 على التوالي.

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