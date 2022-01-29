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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

أحرز نيك دي فريز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الدرعيّة الثانية مع بداية هذا الموسم من بطولة الفورمولا إي وذلك بعد معركة حامية مع إدواردو مورتارا في النهائيّ.

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

أكمل جميع السائقين طلعتين في مرحلة المجموعتين، وكانت المعركة على أشدّها في منافسات المجموعة الأولى التي تقلّبت فيها الأزمنة بشكلٍ مدهش في اللحظات الأخيرة، وانتهت بعبور دي فريز في الصدارة بـ 1:07.939 دقيقة أمام لوكاس دي غراسي، وأوليفر رولاند وأندريه لوتيرر.

وعرفت منافسات المجموعة الثانية احتكاك سام بيرد بالجدار الجانبي وهو ما تبيّن أنّه ألحق ضررًا بنظام تعليقه وبالتالي انطلاقه من المركز الأخير.

وبعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل بالأمس، فشل ستوفيل فاندورن في العبور إلى المرحلة الإقصائيّة هذا اليوم، في الوقت الذي تمكّن فيه إدواردو مورتارا (1:07.724 دقيقة) من العبور رفقة روبن فرينز، وأنطونيو فيليكس دا كوستا وجون-إريك فيرن من العبور إلى المرحلة التالية.

وجمع رُبع النهائيّ الأوّل كلًا من فائز الأمس دي فريز وبطل العالم مرّتين فيرن، لكنّها بالكاد منافسة، حيث اكتسح سائق مرسيدس غريمه بفارقٍ هائلٍ ليضمن مقعده في  نصف النهائيّ.

وبشكلٍ غريبٍ اختار دا كوستا اتّباع مقاربة محافظة في المنعطفات الأخيرة، وهو ما سمح لدي غراسي بالعبور بسهولة إلى القسم التالي بفارق أكثر من ثانية، كما أنّه تحت التحقيق حيال خطأ في دخوله الحلبة.

وتواصل ذات المنحى في رُبع النهائيّ الثالث الذي جمع فرينز برولاند وانتهى بعبور الأوّل بفارقٍ مريح، في حين أطاح مورتارا بغريمه لوتيرر ليعبر إلى نصف النهائي.

وجمع نصف النهائيّ الأوّل كلًا من دي غراسي ودي فريز، لكنّ الأخير واصل أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع وتمكّن من ضمان مقعدٍ له في النهائي، في المقابل حجز مورتارا المقعد الآخر بتفوّقه بأريحيّة على فرينز.

وجاء الدور حينها على النهائيّ الحاسم لتحديد صاحب قطب الانطلاق الأوّل، وبدا دي فريز متّجهًا للضرب بقوّة مع نهاية المقطع الأوّل، لكنّ مورتارا كان سريعًا في بقيّة المقاطع ما ترك جميع الأنفاس محبوسة، إلى أن ضمن دي فريز قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:07.154 دقيقة وتفوّق بـ 0.005 ثانية فقط على مورتارا.

وسينطلق فرينز من المركز الثالث أمام دي غراسي ولوتيرر وفيرن.

أمّا دا كوستا فسينطلق مبدئيًا من المركز السابع، بالرغم من أنّ مركزه ذلك يبقى مهدّدًا في ظلّ التحقيق الدائر حول خطئه بدخول الحلبة.

وسيتواجد جايك دينيس في المركز الثامن أمام أليكسندر سيمز، في حين سينطلق رولاند عاشرًا بعد عقوبته.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق
1 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
2 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
3 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
4 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
5 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
6 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه
7 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه
8 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
9 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
10 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
11 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
12 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
13 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
14 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
15 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
16 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
17 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
18 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
19 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
21 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
22 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
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