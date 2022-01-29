فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

أكمل جميع السائقين طلعتين في مرحلة المجموعتين، وكانت المعركة على أشدّها في منافسات المجموعة الأولى التي تقلّبت فيها الأزمنة بشكلٍ مدهش في اللحظات الأخيرة، وانتهت بعبور دي فريز في الصدارة بـ 1:07.939 دقيقة أمام لوكاس دي غراسي، وأوليفر رولاند وأندريه لوتيرر.

وعرفت منافسات المجموعة الثانية احتكاك سام بيرد بالجدار الجانبي وهو ما تبيّن أنّه ألحق ضررًا بنظام تعليقه وبالتالي انطلاقه من المركز الأخير.

وبعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل بالأمس، فشل ستوفيل فاندورن في العبور إلى المرحلة الإقصائيّة هذا اليوم، في الوقت الذي تمكّن فيه إدواردو مورتارا (1:07.724 دقيقة) من العبور رفقة روبن فرينز، وأنطونيو فيليكس دا كوستا وجون-إريك فيرن من العبور إلى المرحلة التالية.

وجمع رُبع النهائيّ الأوّل كلًا من فائز الأمس دي فريز وبطل العالم مرّتين فيرن، لكنّها بالكاد منافسة، حيث اكتسح سائق مرسيدس غريمه بفارقٍ هائلٍ ليضمن مقعده في نصف النهائيّ.

وبشكلٍ غريبٍ اختار دا كوستا اتّباع مقاربة محافظة في المنعطفات الأخيرة، وهو ما سمح لدي غراسي بالعبور بسهولة إلى القسم التالي بفارق أكثر من ثانية، كما أنّه تحت التحقيق حيال خطأ في دخوله الحلبة.

وتواصل ذات المنحى في رُبع النهائيّ الثالث الذي جمع فرينز برولاند وانتهى بعبور الأوّل بفارقٍ مريح، في حين أطاح مورتارا بغريمه لوتيرر ليعبر إلى نصف النهائي.

وجمع نصف النهائيّ الأوّل كلًا من دي غراسي ودي فريز، لكنّ الأخير واصل أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع وتمكّن من ضمان مقعدٍ له في النهائي، في المقابل حجز مورتارا المقعد الآخر بتفوّقه بأريحيّة على فرينز.

وجاء الدور حينها على النهائيّ الحاسم لتحديد صاحب قطب الانطلاق الأوّل، وبدا دي فريز متّجهًا للضرب بقوّة مع نهاية المقطع الأوّل، لكنّ مورتارا كان سريعًا في بقيّة المقاطع ما ترك جميع الأنفاس محبوسة، إلى أن ضمن دي فريز قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:07.154 دقيقة وتفوّق بـ 0.005 ثانية فقط على مورتارا.

وسينطلق فرينز من المركز الثالث أمام دي غراسي ولوتيرر وفيرن.

أمّا دا كوستا فسينطلق مبدئيًا من المركز السابع، بالرغم من أنّ مركزه ذلك يبقى مهدّدًا في ظلّ التحقيق الدائر حول خطئه بدخول الحلبة.

وسيتواجد جايك دينيس في المركز الثامن أمام أليكسندر سيمز، في حين سينطلق رولاند عاشرًا بعد عقوبته.

نتيجة التصفيات: