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فورمولا إي / جائزة برلين 2 أخبار

فورمولا إي: دي فريز يتصدر التجارب الحرة الأولى لسباق برلين الختامي

تفوق نيك دي فريز متصدر الترتيب العام الحالي على أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب خلال التجارب الحرة الأولى لسباق برلين الختامي في الفورمولا إي والذي سيحدد هوية الفائز باللقب.

فورمولا إي: دي فريز يتصدر التجارب الحرة الأولى لسباق برلين الختامي

سجل سائق مرسيدس الذي يحتل الصدارة الإجمالية بفارق ثلاث نقاط أمام إدواردو مورتارا، أسرع الأزمنة مع دقيقة و06.688 ثانية، على الحلبة التي سيقود عليها السائقون بشكل معكوس بعد سباق برلين الأول.

وذلك ما منح دي فريز، الذي عانى من سباق أول سيء نتيجة انثقاب إطاره عقب احتكاك مع أليكس لين، فارقاً زاد عن عُشر ثانية بقليل أمام دا كوستا.

وكان أوليفر رولاند سائق نيسان قد حافظ على صدارة الأزمنة خلال القسم الأول من الحصة، أمام نيك كاسيدي وسيباستيان بويمي.

وكانت لفة رولاند الأولى السريعة قد وضعته بفارق ثماني أعشار الثانية أمام سيارتي دراغون أوتوسبورت.

ميتش إيفانز، الذي أنهى ثالثاً يوم السبت، ما زال أحد السائقين الـ 14 المرشحين للفوز باللقب حسابياً، سجل بعدها أسرع الأزمنة قبل تسع دقائق من نهاية الحصة.

لكن لفات دي فريز الأخيرة، وضعته بفارق 0.23 ثانية أمام منافسه إيفانز.

وعزز دي فريز من ذلك الفارق بعُشر إضافي قبل أن يتفوق عليه زميله ستوفيل فاندورن الذي كان أول من كسر حاجز الدقيقة و08 ثانية، لكن رولاند عاد وتقدم عليه وكذلك الحال مع بويمي.

لاحقاً، وصل نورمان ناتو سائق فانتوري إلى المركز الثاني أمام دا كوستا، إيفانز وجون-إريك فيرن.

ومع انتقال السيارات لاستعمال الطاقة الكاملة للدقائق الثماني الأخيرة، عاد فاندورن إلى الصدارة، قبل أن يتفوق عليه دي فريز بينما أنهى دا كوستا خلفه ثانياً وأمام رولاند، فيرن وجايك دينيس ناشئ بي ام دبليو أندريتي.

لوكاس دي غراسي الفائز بسباق السبت حقق المركز السادس أمام إيفانز، فاندورن وأليكسندر سيمز، بينما أكمل باسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 21 1:06.688    
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 18 1:06.813 0.125 0.125
3 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 19 1:06.854 0.166 0.041
4 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 17 1:06.890 0.202 0.036
5 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:06.938 0.250 0.048
6 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 16 1:06.968 0.280 0.030
7 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 18 1:07.041 0.353 0.073
8 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 22 1:07.056 0.368 0.015
9 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 18 1:07.141 0.453 0.085
10 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 21 1:07.144 0.456 0.003
11 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 22 1:07.176 0.488 0.032
12 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 19 1:07.183 0.495 0.007
13 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 17 1:07.199 0.511 0.016
14 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 20 1:07.254 0.566 0.055
15 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 19 1:07.294 0.606 0.040
16 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 16 1:07.330 0.642 0.036
17 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:07.362 0.674 0.032
18 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 16 1:07.401 0.713 0.039
19 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 16 1:07.474 0.786 0.073
20 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:07.601 0.913 0.127
21 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 18 1:07.640 0.952 0.039
22 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 16 1:07.645 0.957 0.005
23 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 21 1:07.705 1.017 0.060
24 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 19 1:07.717 1.029 0.012
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