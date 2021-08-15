فورمولا إي: دي فريز يتصدر التجارب الحرة الأولى لسباق برلين الختامي

سجل سائق مرسيدس الذي يحتل الصدارة الإجمالية بفارق ثلاث نقاط أمام إدواردو مورتارا، أسرع الأزمنة مع دقيقة و06.688 ثانية، على الحلبة التي سيقود عليها السائقون بشكل معكوس بعد سباق برلين الأول.

وذلك ما منح دي فريز، الذي عانى من سباق أول سيء نتيجة انثقاب إطاره عقب احتكاك مع أليكس لين، فارقاً زاد عن عُشر ثانية بقليل أمام دا كوستا.

وكان أوليفر رولاند سائق نيسان قد حافظ على صدارة الأزمنة خلال القسم الأول من الحصة، أمام نيك كاسيدي وسيباستيان بويمي.

وكانت لفة رولاند الأولى السريعة قد وضعته بفارق ثماني أعشار الثانية أمام سيارتي دراغون أوتوسبورت.

ميتش إيفانز، الذي أنهى ثالثاً يوم السبت، ما زال أحد السائقين الـ 14 المرشحين للفوز باللقب حسابياً، سجل بعدها أسرع الأزمنة قبل تسع دقائق من نهاية الحصة.

لكن لفات دي فريز الأخيرة، وضعته بفارق 0.23 ثانية أمام منافسه إيفانز.

وعزز دي فريز من ذلك الفارق بعُشر إضافي قبل أن يتفوق عليه زميله ستوفيل فاندورن الذي كان أول من كسر حاجز الدقيقة و08 ثانية، لكن رولاند عاد وتقدم عليه وكذلك الحال مع بويمي.

لاحقاً، وصل نورمان ناتو سائق فانتوري إلى المركز الثاني أمام دا كوستا، إيفانز وجون-إريك فيرن.

ومع انتقال السيارات لاستعمال الطاقة الكاملة للدقائق الثماني الأخيرة، عاد فاندورن إلى الصدارة، قبل أن يتفوق عليه دي فريز بينما أنهى دا كوستا خلفه ثانياً وأمام رولاند، فيرن وجايك دينيس ناشئ بي ام دبليو أندريتي.

لوكاس دي غراسي الفائز بسباق السبت حقق المركز السادس أمام إيفانز، فاندورن وأليكسندر سيمز، بينما أكمل باسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى: