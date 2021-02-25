فورمولا إي: دي فريز الأسرع لصالح مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في السعوديّة

مثّلت هذه الأمسية لحظة فارقة في تاريخ الفورمولا إي في ظلّ إقامة الحصّة الأولى في تاريخها تحت الأضواء الكاشفة وذهب ذلك إلى الإنجاز إلى المملكة العربيّة السعوديّة.

وسارع الجميع إلى الدخول فور انطلاق الحصّة من أجل التعوّد على المسار ضمن هذا التحدّي الجديد بالنسبة للسائقين في البطولة.

واختارت إدارة السباق اختبار نظام العلم الأصفر في كامل المسار، حيث تسير السيارات بسرعة 50 كلم/س فقط لمحاكاة وقوع حادثٍ ما على المسار خلال السباق.

وأدّت اللفّات المتتابعة من قبل السائقين إلى تحسّن حالة المسار ومستويات التماسك وهو ما انعكس بدوره عبر تحسّن الأزمنة بشكلٍ مستمر.

ومع انقضاء رُبع الساعة الأولى فقد سجّل إيفانز الزمن الأسرع حينها والبالغ 1:11.833 دقيقة.

وواجه بطل الموسم المنقضي أنطونيو فيليكس دا كوستا بعض المشاكل على صعيد الكبح، حيث خرج عن المسار في مناسبتين عند المنعطف الأوّل.

وعاد أغلب السائقين إلى خطّ الحظائر مع انتصاف الحصّة لتقييم الوضع وتعديل إعدادات السيارات بناءً على ما تعلّموه على المسار خلال طلعاتهم الأولى.

وعادت الأزمنة للتهاوي مجدّدًا في الرُبع الأخير من الحصّة، خاصة خلال الدقائق الأخيرة عندما اختار عددٌ من السائقين محاكاة التصفيات بوضع الطاقة الأقصى البالغ 250 كيلو واط.

وذهب المركز الأوّل إلى نيك دي فريز سائق مرسيدس، حيث سجّل الهولندي دقيقة واحدة و8.693 ثانية.

وتفوّق الهولندي على أندريه لوتيير سائق بورشه بفارق أكثر من نصف ثانية، بينما حلّ لوكاس دي غراسي سائق آودي ثالثًا.

وذهب المركز الرابع إلى إدواردو مورتارا الذي تقدّم بدوره على أوليفر رولاند الأفضل بين سائقَي نيسان.

أمّا أليكس لين سائق ماهيندرا فقد تقدّم على ميتش إيفانز، في حين اكتفى دا كوستا بالمركز الثامن في ظلّ معاناة واضحة نسبيًا لفريقه دي اس تيشيتاه بسبب إبقائه على وحدة طاقة الموسم الماضي في الوقت الحاضر.

وأكمل كلٌ من روبن فرينز وماكسيميليان غونتر ترتيب العشرة الأوائل.