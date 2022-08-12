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فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى ماهيندرا لموسم 2022-2023

سينضم لوكاس دي غراسي إلى صفوف ماهيندرا لموسم 2022 - 2023 في بطولة العالم للفورمولا إي، ليحل مكان أليكسندر سيمز ويزامل أوليفر رولاند في الفريق الهندي.

فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى ماهيندرا لموسم 2022-2023

من المقرر أن يبدأ دي غراسي سباقه رقم 100 نهاية هذا الأسبوع في سيول، والذي يتزامن مع سباقه الأخير مع فينتوري بعد أن قاد لصالح الفريق المونغاسكي هذا الموسم بعد رحيله عن آودي.

كما يهدف بطل موسم 2016-2017 إلى أن يصبح أول سائق فورمولا إي يصل إلى عتبة الـ 1000 نقطة، وذلك بعد تواجده في كل مواسم البطولة منذ انطلاقها في 2014.

ومع مغادرة سيمز لصفوف ماهيندرا ليعاود المشاركة في منافسات جي تي، فقد عمد الفريق إلى ضم دي غراسي ليقود مع العلامة الهندية التي تتواجد كذلك في البطولة منذ انطلاقها.

وتعقيبًا منه على تلك الخطوة قال دي غراسي: "الانضمام إلى ماهيندرا يمثل تحديًا جديدًا في مسيرتي، كما أن توقيت ذلك ما كان ليكون أفضل، مع تقديم الجيل الثالث من السيارات في الموسم التاسع من الفورمولا إي، والجميع سيبدأ من الصفر".

وأضاف: "هدفي قصير المدى هو الفوز بالسباقات وطويل المدى هو مساعدة ماهيندرا ريسينغ على الفوز ببطولة العالم وأن تصبح أيقونة في عالم السباقات الكهربائية. سنبني مستقبلًا مثيرًا ومستدامًا سويًا".

من جهته، يأمُل ديلباغ غيل مدير الفريق - الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب الحالي للفرق - أن يقدم دي غراسي دفعة للفريق من أجل أن ينافس على البطولات مع سيارته الجديدة للجيل الثالث.

فقال: "لا شك بأن لوكاس (دي غراسي) هو أحد أعظم سائقي الفورمولا إي في تاريخ الرياضة - إذ أن جوائزه وإحصائياته تتحدث عنه - لكن ما سيقدمه لنا أكبر من ذلك بكثير".

وتابع: "نثق في لوكاس وطموحنا سويًا سيكون أن يصبح فريق ماهيندرا ريسينغ بطلًا للعالم وخبرة لوكاس وتعطشه سيكونان عاملًا أساسيًا في بلوغ ذلك".

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