فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى صفوف فينتوري لموسم 2022

سيترك انتقال دي غراسي إلى الفريق المتزوّد بمحركات مرسيدس الفائز بسباق جائزة برلين الكبرى نورمان ناتو من دون مقعد بعد أولى مواسمه في البطولة.

مع ذلك، ستضمن تلك الخطوة أن يبقى صاحب لقب 2016/2017 دي غراسي محافظًا على وضعه كأحد سائقين مع رقم قياسي متواصل من المشاركات في الفورمولا إي منذ انطلاق البطولة، إلى جانب سام بيرد سائق جاغوار.

وكان دي غراسي قد أصرّ على أنه سيبقى في الفورمولا إي بعد أنباء مغادرة آودي، لكنّ فرصه بالبقاء على شبكة الانطلاق تلقت ضربة موجعة عندما فشلت خطة آبت للاستحواذ على فريق الصانع الألماني.

لكنّ ممثليه عقدوا محادثات مع العديد من الفرق، بما فيها أندريتي أوتوسبورت، قبل أن يدخل دي غراسي قائمة من ثد يعوّض ناتو في الشهر الماضي.

وتعقيبًا على تلك الصفقة الجديدة قال دي غراسي: "من يعرفني يعرف كما أنا تنافسيّ جدًا. إذ أن القيادة لصالح فريق أعلم أن بوسعه المنافسة في الصدارة وعلى اللقب لهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف: "قدّم فريق فينتوري موسمًا جيّدًا جدًا (حيث حل سابعًا في الترتيب). وبمقدوركم رؤية أنّ الفريق قد أحرز تقدمًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة. والزخم حاضر هناك، مع التحسين الذي حققوه في كل جانب".

وأكمل: "إدواردو خاض موسمًا رائعًا كذلك، حيث كان ينافس على اللقب حتى النهاية، وكانت هنالك العديد من المرات خلال الموسم التي كنت أنافس فيها في مواجهة سيارتي فينتوري، وكان بوسعي رؤية مدى تنافسية الفريق".

جديرٌ بالذكر أنّه وبالرُغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل صفقة دي غراسي وطول مدة العقد، ولكن من المرجّح أنّه لعام واحد فقط في البداية.