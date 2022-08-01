فورمولا إي: دي غراسي يشرح الاستراتيجيّة التي فاز بها بسباق لندن الثاني
شرح لوكاس دي غراسي التكتيك الذي اتّبعه في طريقه لتحقيق الفوز بالسباق الثاني في جائزة لندن المزدوجة، والذي عرف تغلّبه على جايك دينيس ضمن معركة استراتيجيّة شرسة.
بكسبه لتباينٍ في وضع "أتاك مود" عبر ربط التفعيلين معًا بشكلٍ متتالٍ ولحاقه بدينيس، كان دي غراسي قادرًا على ضمان تواجده في موقعٍ جيّدٍ لانتزاع الصدارة عند الوصول إلى التفعيل الثالث الأخير.
بالرغم من ذلك شعر دي غراسي أنّ استخدام أوّل تفعيلين لم يكن مهمًا، لكنّ حفاظه على الطاقة كان العامل الحاسم وراء فوزه.
وقال البرازيلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم يكن أوّل تفعيلين مهمين ببساطة، احتجت للبقاء على مقربة من جايك على صعيد الطاقة".
وأضاف: "ومن ثمّ احتجت لاستخدام التفعيل الثالث لتجاوزه، لأنّني علمت أنّه سيكون من الصعب التجاوز على المسار".
وأكمل: "لذا أقدمت على التفعيل قبله وكانت لدينا طاقة أكثر. وعندما استخدم هو نظامه فلم يكن قادرًا على الاقتراب. وحُسمت المعركة منذ ذلك الحين.
فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب
دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"
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دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"
شعر جايك دينيس أنّ سباق جائزة لندن الثاني للفورمولا واحد "كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرته"، وذلك بعد حُرم من تحقيق فوزٍ مزدوجٍ من قبل لوكاس دي غراسي.
فورمولا إي: دي غراسي يشرح الاستراتيجيّة التي فاز بها بسباق لندن الثاني
شرح لوكاس دي غراسي التكتيك الذي اتّبعه في طريقه لتحقيق الفوز بالسباق الثاني في جائزة لندن المزدوجة، والذي عرف تغلّبه على جايك دينيس ضمن معركة استراتيجيّة شرسة.
فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب
حرم لوكاس دي غراسي خصمه جايك دينيس من الفوز بسباق لندن للفورمولا إي عبر استراتيجية محكمة، بينما باتت قبضة ستوفيل فاندورن محكمة على معركة اللقب بالتوجه إلى جولة سيول الختامية.
فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي له لسباق لندن في الفورمولا إي، متقدماً على لوكاس دي غراسي.