فورمولا إي: دي غراسي يشرح الاستراتيجيّة التي فاز بها بسباق لندن الثاني

بكسبه لتباينٍ في وضع "أتاك مود" عبر ربط التفعيلين معًا بشكلٍ متتالٍ ولحاقه بدينيس، كان دي غراسي قادرًا على ضمان تواجده في موقعٍ جيّدٍ لانتزاع الصدارة عند الوصول إلى التفعيل الثالث الأخير.

بالرغم من ذلك شعر دي غراسي أنّ استخدام أوّل تفعيلين لم يكن مهمًا، لكنّ حفاظه على الطاقة كان العامل الحاسم وراء فوزه.

وقال البرازيلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم يكن أوّل تفعيلين مهمين ببساطة، احتجت للبقاء على مقربة من جايك على صعيد الطاقة".

وأضاف: "ومن ثمّ احتجت لاستخدام التفعيل الثالث لتجاوزه، لأنّني علمت أنّه سيكون من الصعب التجاوز على المسار".

وأكمل: "لذا أقدمت على التفعيل قبله وكانت لدينا طاقة أكثر. وعندما استخدم هو نظامه فلم يكن قادرًا على الاقتراب. وحُسمت المعركة منذ ذلك الحين.