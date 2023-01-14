فورمولا إي: دي غراسي يستفيد من خطأ دينيس ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك
أحرز لوكاس دي غراسي قطب الانطلاق الأوّل لجائزة المكسيك الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة الفورمولا إي بعد استفادته من خطأ جايك دينيس في النهائي.
انطلقت منافسات المجموعة الأولى التي جمعت نصف السائقين عبر واحدٍ من كلّ فريق.
وبعد أن بدأ الجميع بلفّات أوليّة تحضيريّة، بدأ جميعهم بالضغط بعد ذلك وكان المنعطف الأخير الطويل مخادعًا على الدوام، وذلك في ظلّ تذمّر الجميع من الزحام.
وجاءت بعض المفاجآت على صعيد النتيجة، ففي حين تمكّن أندريه لوتيرر من ضمان الصدارة بـ 1:13.405 دقيقة لصالح أندريتي أمام سيباستيان بويمي ولوكاس دي غراسي، أحدث ساشا فينيستراز المفاجأة عبر خطفه المركز الرابع والأخير العابر إلى المرحلة الإقصائيّة، بينما كان خروج أسماء كبيرة مفاجئًا وعلى رأسها جون-إريك فيرن.
أمّا منافسات المجموعة الثانية فقد كانت حامية أكثر وكانت الأزمنة أسرع بشكلٍ ملحوظ، حيث نجح جاك دينيس في تكرار أدائه المثير من التجارب الحرّة الثانية مُسجّلًا 1:13.074 دقيقة، وانضمّ إليه دان تيكتوم، وجايك هيوز وباسكال فيرلاين.
وجمع رُبع النهائيّ الأوّل كلًا من دي غراسي وبويمي، وبالرغم من تقاربهما الشديد، إلّا أنّ دي غراسي تمكّن من العبور بفارق 0.02 ثانية لصالح ماهيندرا.
أمّا المواجهة الثانية فجمعت الأكبر سنًا في البطولة لوتيرر بالأصغر فينيستراز، ومجدّدًا فقد كانت المنافسة شرسة ومتقاربة للغاية وانتهت بأفضليّة 0.044 ثانية لصالح لوتيرر.
في المقابل نجح هيوز في العبور إلى نصف النهائيّ ضمن السباق الأوّل لمكلارين بحضور المدير التنفيذي زاك براون.
وجمعت المعركة الأخيرة في رُبع النهائي كلًا من فيرلاين ودينيس، وبالرغم خسارة الأخير لبعض الوقت في المقطع الأخير فإنّه تمكّن من العبور هو الآخر ويضمن تواجد سيارتي أندريتي في نصف النهائيّ.
لكنّ فرحة الفريق عرفت نكسة في نصف النهائيّ الأوّل بعد ارتكاب لوتيرر لخطأ كبير في المنعطفين الخامس والسادس ما سمح لدي غراسي بالعبور إلى النهائيّ بأريحيّة كبيرة.
أمّا نصف النهائيّ الأخير فقد كان ناريًا حيث كسر دينيس حاجز الـ 1:13 دقيقة وتمكّن من التفوّق على هيوز سائق مكلارين الذي انزلقت سيارته قليلًا في المنعطف الأخير، ليضرب موعدًا مع دي غراسي في النهائي.
لكنّ أحلام دينيس تبخّرت بعد انزلاقين مماثلين لما حدث مع زميله لوتيرر، وهو ما سمح لدي غراسي بضمان قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الأوّل مع ماهيندرا.
وسينطلق دينيس ثانيًا أمام هيوز ولوتيرر الذين سيتشاركان الصفّ الثاني.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|1
|11
|لوكاس دي غراسي
|2
|27
|جايك دينيس
|3
|5
|جايك هيوز
|4
|36
|أندريه لوتيرر
|5
|33
|دان تيكتوم
|6
|94
|باسكال فيرلاين
|7
|16
|سيباستيان بويمي
|8
|23
|ساشا فينيستراز
|9
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|10
|9
|ميتش إيفانز
|11
|25
|جون إيريك فيرن
|12
|37
|نيك كاسيدي
|13
|3
|سيرجيو كامارا
|14
|1
|ستوفيل فاندورن
|15
|58
|رينيه راست
|16
|48
|إدواردو مورتارا
|17
|7
|ماكسيميليان غونتر
|18
|51
|نيكو مولر
|19
|4
|روبن فرينز
|20
|17
|نورمان ناتو
|21
|10
|سام بيرد
|22
|8
|أوليفر رولاند
فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على فيرن بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرّة في المكسيك
فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحدث الأخبار
فاولز: لن أحوّل ويليامز إلى فريق "مرسيدس مصغّر"
قال جايمس فاولز المعيّن حديثًا مديرًا فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنّه لن يسعى إلى تحويل الحظيرة البريطانيّة إلى فريق "مرسيدس مصغّر" عند انضمامه الشهر المقبل.
وولف: محاولة أندريتي لدخول الفورمولا واحد بالشراكة مع كاديلاك "إيجابيّة"
خفّف توتو وولف مدير فريق مرسيدس من حدّة موقفه بشأن انضمام أندريتي إلى الفورمولا واحد، حيث اعترف بأنّ شراكته مع جينيرال موتورز عبر علامة كاديلاك "أمرٌ إيجابيٌ بالتأكيد" ويُمثّل "بيانًا".
رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
تُوّج القطري ناصر العطيّة بلقب نسخة هذا العام من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي أحرز فيه غيرلان شيشري الفوز بالمرحلة الأخيرة.
فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.