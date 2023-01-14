فورمولا إي: دي غراسي يستفيد من خطأ دينيس ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك

انطلقت منافسات المجموعة الأولى التي جمعت نصف السائقين عبر واحدٍ من كلّ فريق.

وبعد أن بدأ الجميع بلفّات أوليّة تحضيريّة، بدأ جميعهم بالضغط بعد ذلك وكان المنعطف الأخير الطويل مخادعًا على الدوام، وذلك في ظلّ تذمّر الجميع من الزحام.

وجاءت بعض المفاجآت على صعيد النتيجة، ففي حين تمكّن أندريه لوتيرر من ضمان الصدارة بـ 1:13.405 دقيقة لصالح أندريتي أمام سيباستيان بويمي ولوكاس دي غراسي، أحدث ساشا فينيستراز المفاجأة عبر خطفه المركز الرابع والأخير العابر إلى المرحلة الإقصائيّة، بينما كان خروج أسماء كبيرة مفاجئًا وعلى رأسها جون-إريك فيرن.

أمّا منافسات المجموعة الثانية فقد كانت حامية أكثر وكانت الأزمنة أسرع بشكلٍ ملحوظ، حيث نجح جاك دينيس في تكرار أدائه المثير من التجارب الحرّة الثانية مُسجّلًا 1:13.074 دقيقة، وانضمّ إليه دان تيكتوم، وجايك هيوز وباسكال فيرلاين.

وجمع رُبع النهائيّ الأوّل كلًا من دي غراسي وبويمي، وبالرغم من تقاربهما الشديد، إلّا أنّ دي غراسي تمكّن من العبور بفارق 0.02 ثانية لصالح ماهيندرا.

أمّا المواجهة الثانية فجمعت الأكبر سنًا في البطولة لوتيرر بالأصغر فينيستراز، ومجدّدًا فقد كانت المنافسة شرسة ومتقاربة للغاية وانتهت بأفضليّة 0.044 ثانية لصالح لوتيرر.

في المقابل نجح هيوز في العبور إلى نصف النهائيّ ضمن السباق الأوّل لمكلارين بحضور المدير التنفيذي زاك براون.

وجمعت المعركة الأخيرة في رُبع النهائي كلًا من فيرلاين ودينيس، وبالرغم خسارة الأخير لبعض الوقت في المقطع الأخير فإنّه تمكّن من العبور هو الآخر ويضمن تواجد سيارتي أندريتي في نصف النهائيّ.

لكنّ فرحة الفريق عرفت نكسة في نصف النهائيّ الأوّل بعد ارتكاب لوتيرر لخطأ كبير في المنعطفين الخامس والسادس ما سمح لدي غراسي بالعبور إلى النهائيّ بأريحيّة كبيرة.

أمّا نصف النهائيّ الأخير فقد كان ناريًا حيث كسر دينيس حاجز الـ 1:13 دقيقة وتمكّن من التفوّق على هيوز سائق مكلارين الذي انزلقت سيارته قليلًا في المنعطف الأخير، ليضرب موعدًا مع دي غراسي في النهائي.

لكنّ أحلام دينيس تبخّرت بعد انزلاقين مماثلين لما حدث مع زميله لوتيرر، وهو ما سمح لدي غراسي بضمان قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الأوّل مع ماهيندرا.

وسينطلق دينيس ثانيًا أمام هيوز ولوتيرر الذين سيتشاركان الصفّ الثاني.

ترتيب شبكة الانطلاق: